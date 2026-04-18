BYD phát hành hơn 200 bản cập nhật phần mềm trong một năm

Hùng Cường/VTC News |

Việc tung ra hơn 200 bản cập nhật qua mạng trong năm qua giúp BYD dẫn đầu xu hướng biến ô tô thành những thiết bị kỹ thuật số có khả năng tự hoàn thiện liên tục.

Sự bùng nổ của công nghệ đang thay đổi hoàn toàn cách các hãng xe cải tiến sản phẩm. Thay vì phải chờ đợi các thế hệ xe mới ra đời sau nhiều năm, các nhà sản xuất hiện nay có thể nâng cấp phương tiện liên tục thông qua phần mềm.

BYD đang dẫn đầu cuộc đua này khi phát hành hơn 200 bản cập nhật qua mạng (OTA) cho các dòng xe của hãng chỉ trong vòng một năm, vượt xa các đối thủ lớn như Tesla hay Toyota.

Khả năng tự chủ sản xuất linh kiện là yếu tố then chốt giúp BYD đẩy nhanh tốc độ nâng cấp công nghệ.

Tốc độ cập nhật giúp các dòng xe điện của BYD không ngừng được tối ưu hóa về hiệu suất, bổ sung tính năng mới và cải thiện độ ổn định của hệ thống ngay cả khi xe đã ra mắt từ lâu. Việc này tương tự như cách các hãng điện thoại thông minh thường xuyên nâng cấp hệ điều hành, giúp người dùng luôn được trải nghiệm những công nghệ mới nhất mà không cần thay đổi phần cứng.

Sở dĩ BYD có thể duy trì tần suất cập nhật dày đặc như vậy là nhờ chiến lược tích hợp theo chiều dọc (Vertical Integration). Khác với các hãng xe truyền thống thường phụ thuộc vào mạng lưới nhà cung cấp phức tạp, BYD tự làm chủ và sản xuất từ pin, chất bán dẫn cho đến các bộ điều khiển điện tử (ECU).

Việc tự chủ hệ sinh thái phần cứng lẫn phần mềm cho phép đội ngũ kỹ sư triển khai các thay đổi và vá lỗi một cách đồng bộ, bỏ qua các quy trình phối hợp trung gian tốn thời gian với bên thứ ba.

Bên cạnh đó, kiến trúc điện tử trên xe BYD được thiết kế theo hướng tập trung hóa cao độ, cho phép phần mềm can thiệp sâu vào mọi hoạt động của phương tiện. Điều này không chỉ giúp quản lý năng lượng hiệu quả hơn mà còn tăng cường khả năng phản ứng của hệ thống hỗ trợ lái và các tính năng giải trí.

Trong kỷ nguyên ô tô được định nghĩa bằng phần mềm, khả năng kiểm soát toàn diện từ linh kiện nhỏ nhất đến dòng mã lệnh cuối cùng đang tạo ra ưu thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường toàn cầu.

(Theo Gearsme)

252 chủ xe máy, ô tô mang biển kiểm soát sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

