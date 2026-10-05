BYD M6 ghi dấu ấn với giải ‘Xe được bình chọn nhiều nhất 2026’ tại CCA 2026

BYD M6 đã trở thành "Xe được bình chọn nhiều nhất 2026" tại Car Choice Awards 2026 khi nhận được tới 83.940 lượt bình chọn từ cộng đồng.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, Gala trao giải Car Choice Awards 2026 diễn ra, khép lại mùa giải thứ năm và công bố những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng cùng các vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Trong khuôn khổ Gala, BYD M6 được xướng tên ở giải “Xe được bình chọn nhiều nhất 2026”. Mẫu MPV điện nhận tổng cộng 83.940 lượt bình chọn, cao nhất trong số các mẫu xe tham gia CCA năm nay.

Ông Cù Tiến Thạch, Giám đốc điều hành AdWheel Agency, trao bằng và cúp cho ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam.

BYD M6 vốn nằm trong Top 5 hạng mục “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”, cùng VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Khoảng cách giữa BYD M6 và mẫu đứng thứ hai VinFast Limo Green đạt hơn 18.000 lượt. Trong khi đó, ba mẫu còn lại đều ghi nhận hơn 30.000 lượt bình chọn.

Tuy nhiên, dẫn đầu bình chọn cộng đồng không đồng nghĩa với chiến thắng ở hạng mục “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”. Theo thể lệ CCA 2026, điểm bình chọn của cộng đồng chiếm 30% kết quả chung cuộc, trong khi 70% còn lại đến từ đánh giá của Hội đồng Thẩm định chuyên môn.

Kết quả cuối cùng, VinFast Limo Green giành giải “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”, còn BYD M6 được vinh danh riêng với giải “Xe được bình chọn nhiều nhất 2026”.

[Ảnh quote của HĐTĐCM]

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam - cho biết: "BYD là thương hiệu tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực xe năng lượng mới (NEV), sở hữu hệ sinh thái công nghệ toàn diện từ pin, hệ truyền động điện đến nền tảng xe thông minh, góp phần thúc đẩy xu hướng điện hóa giao thông toàn cầu. Tại Việt Nam, BYD chính thức gia nhập thị trường từ tháng 7/2024, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, hệ thống phân phối và hệ sinh thái dịch vụ, mang đến các giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiệu quả.

BYD M6 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ, phù hợp cho cả gia đình và kinh doanh dịch vụ, nổi bật với không gian rộng rãi, linh hoạt cùng các trang bị tiện nghi, an toàn hiện đại. Xe sử dụng công nghệ pin độc quyền Blade Battery 55,4 kWh, phạm vi di chuyển tối đa 420 km (NEDC) và hỗ trợ V2L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hiện đại".

BYD M6 sử dụng pin Blade Battery dung lượng 55,4 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 420 km theo chuẩn NEDC. Xe cũng hỗ trợ tính năng V2L, cho phép lấy điện từ bộ pin để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài.

Với cấu hình 7 chỗ và hệ truyền động thuần điện, M6 là một trong số ít lựa chọn MPV điện phổ thông trên thị trường Việt Nam hiện nay, đồng thời hướng tới cả hai nhóm khách hàng khác nhau là người dùng gia đình và người mua xe phục vụ kinh doanh vận tải hành khách.

Việc BYD M6 dẫn đầu với 83.940 lượt bình chọn cho thấy mẫu MPV điện này tạo được sự quan tâm đáng kể từ người dùng Việt Nam. Trong bối cảnh phân khúc MPV phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ ngày càng cạnh tranh, kết quả bình chọn cũng phần nào phản ánh sức hút của BYD M6 nói riêng và xe MPV điện nói chung ở Việt Nam.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

1. Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta

2. Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5

3. Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V

4. Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran

5. Xe GenZ của năm: VinFast VF 3

6. Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2

7. Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5

8. Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H

9. Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid

10. Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8

11. Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5

12. Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green

13. Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6

14. Top 5 sự kiện ngành xe 2026

15. Top 5 nội dung ngành xe 2026