BYD bị lật đổ chỉ sau một tháng: Đối thủ tuyên bố tạo ra siêu pin xe điện sạc 5 phút đi được 520km, chịu lạnh âm 40 độ

Ngày hôm qua, gã khổng lồ sản xuất CATL của Trung Quốc – nhà cung cấp pin xe điện lớn nhất thế giới cho biết họ đã đạt được những tiến bộ công nghệ giúp tạo ra các loại pin rẻ hơn, nhẹ hơn, sạc nhanh hơn, chịu lạnh tốt hơn và cho phạm vi di chuyển xa hơn.

Phần lớn những cải tiến này dự kiến sẽ được áp dụng rộng rãi trong các mẫu xe mới trong vài năm tới, giúp xe điện ngày càng cạnh tranh hơn với xe chạy xăng cả về giá cả lẫn hiệu năng.

CATL (Contemporary Amperex Technology Company Ltd) hiện sản xuất khoảng 1/3 lượng pin xe điện toàn cầu và cung cấp cho 16 trong số những hãng xe lớn nhất thế giới, bao gồm General Motors và nhà máy của Tesla tại Thượng Hải. Đối thủ chính của CATL là BYD - hãng sản xuất khoảng 1/6 lượng pin EV toàn cầu (chủ yếu dùng cho xe của chính họ), cùng với các nhà sản xuất pin đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các lãnh đạo của CATL đã công bố những thông tin này trong một buổi họp báo trước thềm Triển lãm Ô tô Thượng Hải, khai mạc vào thứ tư. Sự kiện được dàn dựng như một buổi ra mắt mẫu xe mới.

Pin chiếm ít nhất một phần ba giá thành của một chiếc xe điện, khiến CATL trở thành một mắt xích cực kỳ quan trọng trong chuỗi cung ứng EV tại Trung Quốc và toàn cầu. Nhiều hãng xe đang lo ngại rằng một ngày nào đó CATL có thể tung ra thương hiệu ô tô riêng, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm của họ.

Thông tin gây bất ngờ nhất từ CATL là công bố về loại pin phụ trợ cho xe điện. Các pin này sẽ được lắp cùng ở gầm xe, nơi hiện tại chỉ có một bộ pin lớn.

CATL cho biết, loại pin phụ này sẽ là dòng pin EV thương mại đầu tiên không sử dụng graphite (than chì) làm cực điện.

Việc loại bỏ than chì – một vật liệu đắt tiền – sẽ giúp giảm giá thành pin về lâu dài, sau một số chi phí ban đầu. Theo ông Gao Huan – giám đốc công nghệ xe điện của CATL tại Trung Quốc – loại pin mới sẽ cho phép tăng mật độ năng lượng, đồng nghĩa với việc xe có thể đi được xa hơn hoặc pin có thể nhỏ hơn, nhường không gian cho khoang hành khách.

Thêm vào đó, pin phụ sẽ đóng vai trò dự phòng khi pin chính gặp sự cố – điều ngày càng quan trọng trong bối cảnh các tính năng tự lái ngày càng phổ biến và yêu cầu nguồn điện liên tục.

Ông Ouyang Chuying, đồng Chủ tịch phụ trách R&D của CATL, cho biết loại pin phụ không dùng than chì này có thể được trang bị cho xe trong vòng hai đến ba năm tới, hoặc sớm hơn. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ tên các hãng xe sẽ sử dụng đầu tiên.

Dù vậy, việc loại bỏ than chì cũng có nhược điểm, lý do khiến CATL chỉ áp dụng cho pin phụ. Pin không có than chì sạc chậm hơn và số chu kỳ sạc ít hơn so với pin EV truyền thống, tức là tuổi thọ thấp hơn.

Loại pin phụ này được thiết kế để chỉ sử dụng trong những chuyến đi dài, sau khi pin chính đã cạn.

CATL cũng công bố đột phá trong tốc độ sạc của pin chính. Theo công ty, hệ thống mới cho phép sạc pin trong 5 phút, đủ để xe chạy 520 km (tương đương 320 dặm). Đáng nói, chỉ khoảng một tháng trước, BYD vừa tuyên bố công nghệ sạc siêu nhanh giúp xe có thể di chuyển tới 400 km chỉ sau 5 phút sạc, tương đương 2 km di chuyển sau mỗi giây sạc.

Ngoài ra, CATL cho biết họ sẽ bắt đầu bán ra dòng pin natri-ion, có khả năng giữ hơn 90% dung lượng ngay cả khi nhiệt độ xuống tới âm 40 độ C. Loại pin này sẽ được sử dụng cho cả xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) và một số mẫu xe điện.

Pin natri-ion sẽ thay thế ắc quy axit chì truyền thống – vốn thường “chết” trong điều kiện lạnh giá. Ông Ouyang nói rằng loại pin này tương thích với hệ thống điện hiện tại của xe xăng, nhưng kích thước có thể không hoàn toàn vừa với không gian cũ.

CATL cho biết khách hàng đầu tiên sử dụng pin natri-ion là hãng xe tải First Auto Works. Việc phát triển pin natri-ion được ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc đặc biệt ưu tiên, do các tỉnh miền Bắc có khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông.

Trong các cuộc phỏng vấn mùa thu năm ngoái, nhiều tài xế tại Urumqi (miền tây bắc Trung Quốc) cho biết chính thời tiết lạnh là lý do khiến họ không mua xe điện.

Các hãng pin đã nghiên cứu công nghệ pin natri-ion trong nhiều năm, nhưng Mỹ có thể nắm lợi thế dài hạn vì phần lớn trữ lượng soda ash (nguyên liệu chính) trên thế giới lại nằm ở Wyoming, Mỹ.

CATL cũng trình chiếu video minh họa pin natri-ion của họ trải qua các thử nghiệm khắc nghiệt như bị khoan, đâm thủng bằng đinh, hay cưa đôi – nhưng không bốc cháy hay phát nổ. Cách đây chỉ 5 năm, chính CATL từng cho rằng những bài kiểm tra kiểu này là phi thực tế và không nên được kỳ vọng ở pin thương mại.

Theo: Financial Times