BXH "tứ đại mỹ nhân internet" của báo Trung: Bạch Lộc đứng thứ tư bên cạnh Lưu Diệc Phi, ai mới là số 1?

Vượt qua cả "Thần tiên tỷ tỷ", mỹ nhân nào vừa bất ngờ chiếm ngôi vương bảng xếp hạng Tứ đại mỹ nhân mạng xã hội?

Một bảng xếp hạng được gọi là "Tứ đại mỹ nhân mạng xã hội" gần đây vừa xuất hiện trên trang tin giải trí xứ Sohu thu hút nhiều chú ý. Trong đó Bạch Lộc bất ngờ được xếp "chung mâm" với dàn hoa đán đình đám như Lưu Diệc Phi hay Dương Mịch. Danh sách này lập tức châm ngòi cho nhiều luồng bàn luận: Tiêu chí thực sự nằm ở sức hút thuần túy của một gương mặt, hay còn tính cả độ hot, lượng thảo luận và khả năng tạo lưu lượng ở thời điểm hiện tại? Đằng sau một bảng xếp hạng tưởng như chỉ bàn về nhan sắc, Sohu dường như đang phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thị hiếu và cách công chúng nhìn nhận giá trị của các mỹ nhân Hoa ngữ.

Hạng 4: Bạch Lộc - Nhan sắc hài hòa, dễ tạo thiện cảm

Nhan sắc của Bạch Lộc thuộc kiểu hài hòa, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Gương mặt trái xoan, đường nét mềm mại cùng đôi mắt phượng giúp cô có diện mạo vừa thanh thoát vừa trẻ trung. Bạch Lộc không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay đậm nét, cũng không hoàn toàn đi theo hình tượng ngọt ngào của các nữ thần tượng. Sự cân bằng này giúp cô dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách, từ nữ tính, nhẹ nhàng đến cá tính và quyến rũ.

Những năm gần đây, Bạch Lộc cũng dần có thêm dấu ấn trong lĩnh vực thời trang khi xuất hiện tại các sự kiện, tạp chí và hoạt động của những thương hiệu lớn. Tuy nhiên, nếu xét theo tiêu chí của bảng xếp hạng, nhan sắc của cô vẫn thiên về sự hài hòa hơn là tạo ra cảm giác choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, vị trí thứ 4 được xem là khá phù hợp với một mỹ nhân có diện mạo dễ gây thiện cảm nhưng chưa sở hữu nét đặc trưng đủ mạnh để áp đảo các đối thủ còn lại.

Hạng 3: Dương Mịch - Mỹ nhân sắc sảo với sức hút lâu năm

Dương Mịch sở hữu kiểu nhan sắc nổi bật với đường nét rõ ràng, gương mặt thanh thoát và thần thái sắc sảo. Đây cũng là một trong những mỹ nhân có độ nhận diện cao của showbiz Hoa ngữ, khi hình ảnh của cô đã gắn liền với công chúng trong nhiều năm. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Dương Mịch còn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, thảm đỏ và sự kiện thời trang cao cấp, giúp hình ảnh của cô tiếp tục được duy trì ngoài màn ảnh.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng lần này dường như không chỉ nhìn vào danh tiếng hay nhan sắc đã được khẳng định trong quá khứ mà còn chú trọng đến độ hot hiện tại. So với những mỹ nhân có khả năng liên tục tạo ra chủ đề mới trên mạng xã hội, Dương Mịch có phần kém lợi thế hơn. Bởi vậy, vị trí thứ 3 không phải dấu hiệu cho thấy cô kém sắc, mà phần nhiều phản ánh sự khác biệt về độ phủ và sức nóng ở thời điểm hiện tại.

Hạng 2: Lưu Diệc Phi - Vẻ đẹp cổ điển gần như không thể thay thế

Lưu Diệc Phi là cái tên đặc biệt trong bảng xếp hạng này bởi nếu chỉ xét nhan sắc, cô hoàn toàn có đủ sức cạnh tranh cho vị trí đầu tiên. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng khí chất nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên duy trì hình ảnh mỹ nhân cổ điển phương Đông suốt nhiều năm. Đây cũng là kiểu vẻ đẹp không quá phụ thuộc vào xu hướng, càng nhìn lâu càng dễ nhận ra nét riêng.

Lợi thế của Lưu Diệc Phi còn nằm ở vị thế trong mảng thời trang. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ thần thái tự nhiên và khả năng cân nhiều kiểu tạo hình. Thế nhưng, nữ diễn viên lại khá kín tiếng trên mạng xã hội và không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc. Trong một bảng xếp hạng đề cao lượt tương tác và độ nóng theo thời gian thực, đây lại trở thành điểm bất lợi.

Hạng 1: Địch Lệ Nhiệt Ba - Nhan sắc đậm nét, lợi thế lớn trên mọi mặt trận

Địch Lệ Nhiệt Ba là người đứng đầu bảng xếp hạng và cũng là cái tên sở hữu lợi thế rõ rệt nhất về khả năng tạo hiệu ứng hình ảnh. Nữ diễn viên có đường nét gương mặt sắc nét, sống mũi cao, hốc mắt sâu, đường viền hàm rõ và tổng thể mang tính tương phản mạnh. Vẻ đẹp của cô vừa có nét sắc sảo, hiện đại, giữ được sự mềm mại của phụ nữ châu Á, nhờ đó dễ tạo ấn tượng trong nhiều nền văn hóa.

Đặc biệt, thời trang là một trong những thế mạnh lớn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cao cấp, tuần lễ thời trang, thảm đỏ và trên những bộ ảnh tạp chí với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi lần thay đổi tạo hình, mỹ nhân Tân Cương đều có khả năng tạo ra hiệu ứng mạnh, khiến hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh nhan sắc, Nhiệt Ba còn có lợi thế từ việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế. Tần suất xuất hiện khá đều cùng lượng hình ảnh mới liên tục giúp duy trì độ nóng tốt hơn trong các cuộc bình chọn trực tuyến. Khi nhan sắc nổi bật được cộng thêm yếu tố thời trang, độ phủ truyền thông và sức mạnh người hâm mộ, Địch Lệ Nhiệt Ba có đủ ba yếu tố để vượt qua Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Bạch Lộc, giành vị trí đầu bảng.

Nhìn vào 4 vị trí, có thể thấy bảng xếp hạng này thực chất không chỉ đang chọn ra người đẹp nhất. Bạch Lộc đại diện cho vẻ đẹp hài hòa, Dương Mịch là kiểu mỹ nhân sắc sảo có sức hút lâu năm, Lưu Diệc Phi gắn với vẻ đẹp cổ điển phương Đông, còn Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu diện mạo đậm nét và khả năng tạo hiệu ứng mạnh. Khi độ hot, thời trang và lượng tương tác cùng được tính vào, thứ hạng vì thế cũng có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Theo Sohu; Ảnh: IGNV