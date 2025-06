Bứt phá vượt nghịch cảnh, doanh nghiệp top đầu ngành công nghiệp khí Việt Nam ghi nhận điều ấn tượng

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là doanh nghiệp giữ vị thế số 1 trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. Doanh nghiệp này vừa có thông tin kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025 với nhiều số liệu tích cực. Đặc biệt, thành tích này đạt được trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động bất lợi là một điều đáng ghi nhận của PV GAS.

Cụ thể, sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ đạt 45 - 50% kế hoạch cả năm. Sản lượng LPG kinh doanh đạt trên 1,3 triệu tấn, trong đó kinh doanh quốc tế chiếm hơn 0,6 triệu tấn, đạt 69% kế hoạch cả năm 2025.

Doanh thu hợp nhất đạt trên 46.500 tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch năm. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7.400 tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch và hoàn thành 112% kế hoạch cả năm 2025.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, PV GAS cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng với giá trị giải ngân của công ty mẹ đạt 842 tỷ đồng. Các nguồn vốn này chủ yếu được tập trung cho các dự án trọng điểm như nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; dự án tách Ethane tại Dinh Cố.

Cùng với đó, công ty chuẩn bị đầu tư cho một loạt dự án chiến lược gồm kho LPG lạnh và LNG tại khu vực Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ; hệ thống cấp khí cho Nhà máy điện Long An 1, 2; nâng công suất tuyến ống dẫn khí Phú Mỹ – TP.HCM… Các dự án này đều mang tính chiến lược, góp phần củng cố vai trò đầu mối hạ tầng khí của PV GAS trong chuỗi giá trị năng lượng quốc gia.

Trong chiến lược phát triển của PV GAS, tổng công ty đang tích cực chuyển đổi và đổi mới mô hình hoạt động nhằm thích ứng với xu thế phát triển hiện đại và bền vững của ngành năng lượng. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ khí để giảm thiểu tác động từ thị trường điện – lĩnh vực tiêu thụ khí chủ yếu hiện nay.

Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển kinh doanh được triển khai mạnh mẽ, với trọng tâm là mở rộng thị trường LNG trong nước và quốc tế. Song song, tổng công ty chú trọng kiểm soát chi phí hiệu quả, tối ưu hóa vận hành trên toàn hệ thống – từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên – nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh một cách toàn diện.

Trong lĩnh vực đầu tư, PV GAS đặt ra định hướng chiến lược rõ ràng và toàn diện. Đầu tiên là củng cố hệ thống quản trị đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Cùng với đó, tổng công ty tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sáng chế, tập trung vào các sản phẩm có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước để nghiên cứu, lựa chọn và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Đồng thời, triển khai các phương án đầu tư chiến lược như xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển khí; phát triển kho LPG/LNG tại các khu vực tiềm năng; nâng cấp, mở rộng hạ tầng và các tuyến ống cấp khí phục vụ các nhà máy điện và nhu cầu dân sinh.

Điện khí LNG được xem là một nguồn năng lượng sạch và hiệu quả hơn so với than đá, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường. Theo Quy hoạch điện VIII , Việt Nam có định hướng phát triển điện khí LNG để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu cơ cấu nguồn điện khí trong nước và LNG đến năm 2030 sẽ đạt 37.330 MW, tương ứng 24,8% tổng công suất nguồn điện, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện (trong đó nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW, chiếm 9,9% và nhiệt điện LNG là 22.400 MW, chiếm 14,9%).

Với vai trò là đơn vị chủ đạo dẫn dắt ngành công nghiệp khí, đơn vị duy nhất đến thời điểm này đảm nhận nhiệm vụ cung cấp khí cho sản xuất điện Việt Nam, theo đánh giá của ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS, đây là cơ hội rất lớn để tiếp tục duy trì vị thế là đơn vị đứng đầu trong việc cung cấp LNG cho sản xuất điện khí tại Việt Nam. Một trong những vấn đề quan trọng nhất PV GAS xác định là đầu tư nhập khẩu LNG để đảm bảo cung cấp cho các nhà máy điện theo quy hoạch điện VIII.