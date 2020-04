Burger Corona của chuỗi cửa hàng pizza tại Hà Nội: Một mũi tên trúng 2 đích, vừa duy trì doanh số giữa mùa dịch, vừa PR thương hiệu miễn phí khắp 5 châu

Nội dung nổi bật:

Bối cảnh: Dịch Covid-19 khiến giới F&B lao đao, doanh số cửa hàng của Pizza Home sụt giảm, đòi hỏi phải có những thay đổi để "đánh thức" nhu cầu khách hàng.

Kế hoạch: Nằm trong chuỗi kế hoạch sáng tạo sản phẩm mới, món Burger Corona ra đời, mang thông điệp vui vẻ và tích cực giữa mùa dịch.

Kết quả: Món ăn được khách hàng đón nhận, sau đó nhanh chóng xuất hiện trên các kênh truyền thông lớn của thế giới như CNN, BCC, Reuter,…

Pizza Home lao đao trong mùa dịch

Dịch Covid-19 là cú đánh bất ngờ với ngành hàng không, khách sạn, du lịch...và cả ngành kinh doanh ẩm thực. Với hệ thống cửa hàng Pizza Home, tác động của dịch bệnh lần này cũng không ngoại lệ.

Theo chia sẻ từ CEO Hoàng Tùng, trước dịch bệnh, hệ thống này có 12 cửa hàng nhưng sau đó đã phải quyết định trả 4 mặt bằng. 3 mặt bằng chuyển sang trạng thái ‘ngủ đông’ và 5 cửa hàng còn lại thì hoạt động online, chỉ giao hàng đi chứ không nhận phục vụ tại chỗ.

Ông Tùng cho biết thực ra kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, Pizza Home đã triển khai một số biện pháp để có thể duy trì doanh số và tăng cường việc tiếp cân khách hàng, ví dụ như trở thành đơn vị đầu tiên phát khẩu trang miễn phí, mua buồng khử khuẩn về để mọi người khử khuẩn miễn phí hay dịch chuyển mạnh mẽ qua các ứng dụng bán hàng của bên thứ ba.

"Tuy nhiên thực tế là doanh số vẫn bị giảm đi khá nhiều so với trước dịch", ông Tùng thừa nhận.

Do đó, bên cạnh các giải pháp đối phó và phòng thủ, Pizza Home nghĩ đến việc phải tập trung phát triển các sản phẩm mới, nhằm đi theo nhu cầu và đánh thức nhu cầu của khách hàng. Món Burger Corona chính là một phần nằm trong chuỗi hoạt động này và có thể xem như là phần thành công nhất của Pizza Home.

Burger Corona - Sản phẩm sáng tạo giữa mùa dịch

Ý tưởng làm Burger Corona được nhen nhóm khi dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng lan rộng và tín hiệu thị trường bắt đầu trở nên ảm đạm, doanh số xuống thấp. Yếu tố này, cộng với những tin tức tiêu cực trên báo chí, khiến ông chủ hệ thống pizza nghĩ đến chuyện phải làm ra một sản phẩm gì đó mang thông điệp tích cực, vui vẻ giữa giai đoạn khó khăn.

Tình cờ một buổi tối, sau khi xem bộ phim Monster Inc của Pixar, trong đó có con quái vật Mike màu xanh có hình tròn rất ngộ nghĩnh, ông Tùng liên tưởng đến hình ảnh con virus corona chủng mới cũng tròn như vậy. Ông nảy ra ý tưởng làm Burger Corona hình tròn màu xanh nhưng cố gắng tạo hình sao cho cái bánh trông phải thật ngon và không quá đáng sợ…

Sau 1 ngày thử nghiệm với không ít mẻ bánh thất bại, team Pizza Home đã tìm ra công thức cuối cùng cho món bánh Burger Corona. Công thức sẽ gồm bột mì, nước rau ngót ép, lá dứa ép và bột trà xanh Matcha, đảm bảo nguyên liệu đều từ thiên nhiên và giữ được màu xanh đặc trưng sau khi nướng.

Món bánh được nhiều khách hàng thân thiết đánh giá cao ngay trong lần đầu tiên ăn thử. Thậm chí ngay sau khi ông Tùng đăng bán trên Facebook cá nhân, lập tức có hàng chục đơn hàng từ bạn bè và đặc biệt là có cả đơn hàng từ những người nước ngoài sống ở Hà Nội.

Những người này rất thích ý tưởng Burger Corona và truyền nhau câu nói vui: "Eat it to Beat it – Ăn nó để đánh bại nó" khi ăn và chụp ảnh với sản phẩm. Từ đây món bánh burger đặc biệt bắt đầu lan ra và được truyền thông quốc tế chú ý.

Thành công không hoàn toàn nhờ may mắn

Burger Corona đã xuất hiện tại nhiều kênh truyền hình lớn trên thế giới như CNN, BBC, NBC, Reuter, Le Figaro. Tới hiện tại theo tiết lộ của ông Tùng, sản phẩm đã được các kênh truyền thông tại cả 5 châu lục đưa tin.

Với giá bán 85.000 đồng/chiếc, dù không tiết lộ doanh số cụ thể nhưng ông Tùng cho biết sản phẩm hiện đang được tiêu thụ rất tốt.

Tuy bất ngờ trước thành công của Burger Corona, coi đó như một kỳ tích nhưng người sáng tạo ra món bánh này khẳng định họ làm được không chỉ hoàn toàn nhờ yếu tố may mắn.

"Chiến dịch Burger Corona có yếu tố may mắn. Tuy nhiên chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều ý tưởng và không ít trong số đó đã thất bại. Vì vậy chúng tôi coi việc thất bại là điều cần thiết để có được thành công với những sản phẩm khác sau này.

Ví dụ như chúng tôi đã làm bánh mì Sầu riêng, bánh gối Dưa hấu (đợt giải cứu nông sản) hay cookie Corona (cùng đợt với Burger Corona), tuy nhiên các sản phẩm này đều thất bại. Nhưng đó là những thất bại cần thiết để có được những sản phẩm thành công như Burger Corona.

Nhìn chung, để có được sản phẩm có khả năng lan truyền phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có những thứ chúng ta không chủ động được (như may mắn), nhưng đồng thời cũng có những thứ chủ động được đó là thử nghiệm liên tục và chăm chỉ, cố gắng để chờ đến khi may mắn tìm đến, đó là bí mật của may mắn".

Hiện tại món Burger Corona vẫn đang bán tốt nhưng theo ông Tùng, khi dịch bệnh qua đi, món ăn sẽ hết "hot". Ông Tùng dự tính, sản phẩm sẽ ở lại trên menu của hệ thống này đến hết 15/5, trước khi nhường chỗ cho những sản phẩm mới khác.

"Tôi nghĩ rằng sau khi dịch bệnh qua đi, nhu cầu về ăn uống sẽ tăng trở lại nên chúng tôi cũng đã có những chuẩn bị nhất định để đón đầu thị trường.

Pizza Home cũng đã liên kết thêm được những sản phẩm mới và sau dịch ngoài việc mở lại các cửa hàng bị ngủ đông trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng sẽ mở rộng thêm dự kiến là thêm 4 điểm bán hàng mới. Chúng tôi chờ dịch qua đi và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và bền vững hơn".