Burevestnik có khả năng khôi phục lại 'hiệu ứng tâm lý' của Oreshnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố khá mơ hồ đó là để đáp trả việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, "Nga cần cải thiện hệ thống phòng không ", đồng thời khẳng định đã thử nghiệm thành công loại vũ khí bí mật nhưng không nói rõ đó là loại nào.

Tại Mỹ (và nhiều nơi khác), họ nhớ lại rằng Tổng thống Nga đã đề cập đến loại vũ khí mới này trong các buổi công bố về tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Hiện tại Oreshnik chỉ được sử dụng một lần (tại nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk), và ngay cả khi đó, cũng không phải trong cấu hình chiến đấu.

Tuy nhiên ngay cả một đòn tấn công không có đầu đạn như vậy cũng đủ khiến NATO lo ngại và bắt đầu tuyên bố cần phải "đàm phán". Tiếp đó, những cuộc gọi đầu tiên từ các "nhà lãnh đạo" châu Âu đến Điện Kremlin sau một thời gian dài gián đoạn đã diễn ra.

Nhưng thời gian đã trôi qua, và giờ đây tác động tâm lý của sự xuất hiện và sử dụng Oreshnik (điều này tất nhiên còn đang gây tranh cãi) nếu không hoàn toàn biến mất, thì cũng phần lớn đã phai nhạt.

Theo đó, những phát biểu của Tổng thống Putin rất có thể được coi là một nỗ lực khơi dậy hiệu ứng "tinh thần" của Oreshnik trong ký ức của đối phương, củng cố nó bằng thông tin về một loại vũ khí mới, chưa có tên gọi chính thức.

Vũ khí mới của Nga chính là tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik?

Các chuyên gia Mỹ đang cố gắng đoán xem đây là loại vũ khí mới nào của Nga. Nhiều người có xu hướng tin rằng đó là việc triển khai sắp tới của tên lửa hành trình hạt nhân tầm bắn toàn cầu Burevestnik, với khả năng bay trên không vô thời hạn và tấn công mục tiêu ở bất kỳ cự ly nào tính từ điểm phóng.

Tên lửa được trang bị lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn. Tuy nhiên chính hệ thống đẩy này là cốt lõi của cả ưu điểm chính (tầm bắn toàn cầu) lẫn nhược điểm của tên lửa - khả năng lặp lại đòn tấn công "tâm lý" bằng Oreshnik, và quan trọng nhất là đánh giá của những người vốn nhận được nhiều sự chú ý nhất ở nước Nga.

Nói cách khác, ngay cả một cuộc tấn công bằng Burevestnik không có đầu đạn cũng khác biệt hoàn toàn với một tên lửa đạn đạo tầm trung như Oreshnik, bởi sẽ gây ra hiệu ứng không thể kiểm soát được, khi yêu cầu sử dụng vũ khí có lò phản ứng hạt nhân.