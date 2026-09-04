HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Búp bê sống” Ukraine Dianka Zakhidova miệt mài "đúc" body với thủ môn Bùi Tiến Dũng: Cứ mỗi lần lộ ảnh là gây sốt

Trang - Ảnh: FBNV
|

Không ai tự nhiên mà đẹp nha cả nhà!

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ - Dianka Zakhidova vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi vàng của làng bóng đá. Một người là cầu thủ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong độ, một người là mẫu Tây sở hữu đường nét sắc sảo và vóc dáng nổi bật. Sau khi kết hôn và có con, cả hai vẫn giữ được sự đồng điệu về ngoại hình lẫn phong cách sống, đặc biệt là niềm yêu thích với các hoạt động thể thao.

Đuơng nhiên là có lý do phía sau vóc dáng cân đối và săn chắc của cặp đôi: chăm luyện tập.

- Ảnh 1.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng

Phòng tập là một trong những địa điểm được Bùi Tiến Dũng - Dianka check-in nhiều nhất

Dianka vốn theo đuổi lifestyle healthy từ trước khi kết hôn. Công việc người mẫu cũng khiến việc chăm sóc hình thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Sau khi sinh con, Dianka tiếp tục duy trì thói quen vận động và chế độ ăn uống phù hợp, nhờ đó nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Trong khi đó, với Bùi Tiến Dũng, tập luyện vốn gắn liền với công việc của một thủ môn chuyên nghiệp. Thể lực, sức bền hay khả năng kiểm soát cơ thể đều là những yếu tố không thể tách rời khỏi sân cỏ. Ngoài những buổi tập cùng đội bóng, gym cũng là một trong những cách để nam cầu thủ duy trì nền tảng thể chất.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng không giữ thói quen này một cách riêng biệt. Cả hai thường cùng nhau check-in tại phòng tập, tập gym, tham gia các hoạt động vận động ngoài trời đi bơi, đi bộ,...

Thỉnh thoảng, Danil - con trai của cặp đôi cũng xuất hiện cùng bố mẹ ở phòng tập. Hình ảnh một gia đình nhỏ cùng có mặt trong không gian vốn thường gắn với việc chăm sóc sức khỏe và hình thể khiến lifestyle của Bùi Tiến Dũng - Dianka có thêm nhiều khoảnh khắc thú vị.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Cặp đôi thường check-in phòng tập

- Ảnh 4.

Danil theo bố lên phòng tập

Thành quả dễ nhìn thấy nhất chính là hình thể hiện tại của cả hai. Bùi Tiến Dũng vẫn giữ thân hình 6 múi săn chắc đúng chuẩn vận động viên chuyên nghiệp. Dianka sở hữu body thon gọn, cân đối và khỏe khoắn. Đặt cạnh nhau, cả hai tạo nên hình ảnh một cặp đôi có sự đồng điệu khá rõ trong cách chăm sóc bản thân.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Vóc dáng nét căng của cặp đôi

Vì sao các cặp đôi nên có ít nhất một hoạt động thể thao cùng nhau?

Cách Bùi Tiến Dũng và Dianka cùng xuất hiện ở phòng tập cũng có thể thấy gym với họ không đơn thuần là nơi mỗi người chăm sóc vóc dáng riêng. Hai vợ chồng cùng đi tập, đi bơi, thỉnh thoảng còn đưa con trai đi cùng,... biến hoạt động vốn phục vụ sức khỏe cá nhân dần trở thành một phần trong thời gian chung của gia đình.

Cách tận dụng thời gian của các cặp đôi cũng được khái quát bằng cụm từ “workout date” - kiểu hẹn hò kết hợp tập luyện, khi một buổi gym, chạy bộ, bơi lội hay chơi thể thao cũng được xem như một cuộc hẹn. Với các cặp đôi tuổi 30, đây là một lựa chọn khá thực tế bởi không cần tạo thêm một khoảng thời gian hoàn toàn mới trong lịch trình vốn đã kín.

Một buổi tập sau giờ làm có thể thay cho một buổi hẹn, vài vòng bơi cuối tuần có thể trở thành khoảng thời gian hai người dành cho nhau. Quan trọng là cả hai cùng tham gia một hoạt động có sẵn trong nhịp sống hàng ngày, thay vì phải chờ đến một dịp đặc biệt mới có thời gian chất lượng bên nhau.

Workout date cũng có một lợi thế khác: hai người có thể tác động trực tiếp đến thói quen của nhau. Một người rủ đi tập vào ngày người kia muốn nghỉ, cùng hoàn thành một bài tập hoặc đơn giản là có mặt ở đó để đối phương không bỏ cuộc. Không nhất thiết phải có cùng mục tiêu hình thể, chỉ cần cùng chia sẻ một hoạt động là đã tạo ra thêm một điểm kết nối.

Đặc biệt với những cặp đôi đã có con, điều này càng đáng chú ý. Lịch sinh hoạt rất dễ xoay quanh công việc, việc nhà và chuyện chăm con; một buổi tập cho phép hai người tạm bước ra khỏi những đầu việc đó để cùng làm một việc cho sức khỏe và sở thích của chính mình.

Trang - Ảnh: FBNV

Biết thông gia tương lai là người hay lấy ve chai nhà mình, người phụ nữ giàu có nói câu nghẹn lòng
Tags

Bùi Tiến Dũng

Dianka Zakhidova

bóng đá

người mẫu

Gym

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại