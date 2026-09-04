“Búp bê sống” Ukraine Dianka Zakhidova miệt mài "đúc" body với thủ môn Bùi Tiến Dũng: Cứ mỗi lần lộ ảnh là gây sốt

Không ai tự nhiên mà đẹp nha cả nhà!

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ - Dianka Zakhidova vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi vàng của làng bóng đá. Một người là cầu thủ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong độ, một người là mẫu Tây sở hữu đường nét sắc sảo và vóc dáng nổi bật. Sau khi kết hôn và có con, cả hai vẫn giữ được sự đồng điệu về ngoại hình lẫn phong cách sống, đặc biệt là niềm yêu thích với các hoạt động thể thao.

Đuơng nhiên là có lý do phía sau vóc dáng cân đối và săn chắc của cặp đôi: chăm luyện tập.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng

Phòng tập là một trong những địa điểm được Bùi Tiến Dũng - Dianka check-in nhiều nhất

Dianka vốn theo đuổi lifestyle healthy từ trước khi kết hôn. Công việc người mẫu cũng khiến việc chăm sóc hình thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Sau khi sinh con, Dianka tiếp tục duy trì thói quen vận động và chế độ ăn uống phù hợp, nhờ đó nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Trong khi đó, với Bùi Tiến Dũng, tập luyện vốn gắn liền với công việc của một thủ môn chuyên nghiệp. Thể lực, sức bền hay khả năng kiểm soát cơ thể đều là những yếu tố không thể tách rời khỏi sân cỏ. Ngoài những buổi tập cùng đội bóng, gym cũng là một trong những cách để nam cầu thủ duy trì nền tảng thể chất.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng không giữ thói quen này một cách riêng biệt. Cả hai thường cùng nhau check-in tại phòng tập, tập gym, tham gia các hoạt động vận động ngoài trời đi bơi, đi bộ,...

Thỉnh thoảng, Danil - con trai của cặp đôi cũng xuất hiện cùng bố mẹ ở phòng tập. Hình ảnh một gia đình nhỏ cùng có mặt trong không gian vốn thường gắn với việc chăm sóc sức khỏe và hình thể khiến lifestyle của Bùi Tiến Dũng - Dianka có thêm nhiều khoảnh khắc thú vị.

Cặp đôi thường check-in phòng tập

Danil theo bố lên phòng tập

Thành quả dễ nhìn thấy nhất chính là hình thể hiện tại của cả hai. Bùi Tiến Dũng vẫn giữ thân hình 6 múi săn chắc đúng chuẩn vận động viên chuyên nghiệp. Dianka sở hữu body thon gọn, cân đối và khỏe khoắn. Đặt cạnh nhau, cả hai tạo nên hình ảnh một cặp đôi có sự đồng điệu khá rõ trong cách chăm sóc bản thân.

Vóc dáng nét căng của cặp đôi

Vì sao các cặp đôi nên có ít nhất một hoạt động thể thao cùng nhau?

Cách Bùi Tiến Dũng và Dianka cùng xuất hiện ở phòng tập cũng có thể thấy gym với họ không đơn thuần là nơi mỗi người chăm sóc vóc dáng riêng. Hai vợ chồng cùng đi tập, đi bơi, thỉnh thoảng còn đưa con trai đi cùng,... biến hoạt động vốn phục vụ sức khỏe cá nhân dần trở thành một phần trong thời gian chung của gia đình.

Cách tận dụng thời gian của các cặp đôi cũng được khái quát bằng cụm từ “workout date” - kiểu hẹn hò kết hợp tập luyện, khi một buổi gym, chạy bộ, bơi lội hay chơi thể thao cũng được xem như một cuộc hẹn. Với các cặp đôi tuổi 30, đây là một lựa chọn khá thực tế bởi không cần tạo thêm một khoảng thời gian hoàn toàn mới trong lịch trình vốn đã kín.

Một buổi tập sau giờ làm có thể thay cho một buổi hẹn, vài vòng bơi cuối tuần có thể trở thành khoảng thời gian hai người dành cho nhau. Quan trọng là cả hai cùng tham gia một hoạt động có sẵn trong nhịp sống hàng ngày, thay vì phải chờ đến một dịp đặc biệt mới có thời gian chất lượng bên nhau.

Workout date cũng có một lợi thế khác: hai người có thể tác động trực tiếp đến thói quen của nhau. Một người rủ đi tập vào ngày người kia muốn nghỉ, cùng hoàn thành một bài tập hoặc đơn giản là có mặt ở đó để đối phương không bỏ cuộc. Không nhất thiết phải có cùng mục tiêu hình thể, chỉ cần cùng chia sẻ một hoạt động là đã tạo ra thêm một điểm kết nối.

Đặc biệt với những cặp đôi đã có con, điều này càng đáng chú ý. Lịch sinh hoạt rất dễ xoay quanh công việc, việc nhà và chuyện chăm con; một buổi tập cho phép hai người tạm bước ra khỏi những đầu việc đó để cùng làm một việc cho sức khỏe và sở thích của chính mình.

Trang - Ảnh: FBNV