Buồn của tỉnh có GDP cao hơn Hàn Quốc: Tung tiền tỷ khuyến mại nhưng người dân thờ ơ giữ chặt hầu bao, nguy cơ mất vị thế hàng thập kỷ

Chính quyền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc cam kết chi 3,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 492 triệu USD (gần 13 nghìn tỷ đồng), để giảm giá hàng loạt sản phẩm, từ điện thoại thông minh đến ván trượt tuyết.

Chương trình tại Quảng Đông là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm kích cầu nội địa thông qua phiếu giảm giá. Đây là chiến dịch then chốt của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tái cân bằng nền kinh tế giữa căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, chương trình quy mô lớn này lại nhận được phản ứng khá thờ ơ. Người dân Quảng Đông cho biết các ưu đãi khó thuyết phục họ chi tiêu thêm, nhất là cho các mặt hàng không thiết yếu.

Họ nói mức giảm thực tế không hấp dẫn như con số công bố. Ngoài ra, người tiêu dùng vẫn thận trọng trước triển vọng kinh tế chưa rõ ràng và thị trường việc làm còn bấp bênh.

Sự dè dặt này phản ánh khó khăn của tỉnh Quảng Đông. Tỉnh có dân số 128 triệu người này vốn là trung tâm xuất khẩu và công nghệ hàng đầu. Quảng Đông đã duy trì vị thế dẫn đầu về tăng trưởng GDP của cả nước trong nhiều thập kỷ. Thậm chí, GDP của riêng tỉnh này, vốn đạt gần 1.900 tỷ USD trong năm 2024, còn vượt qua nhiều nền kinh tế lớn khác như Hàn Quốc (1.720 tỷ USD). Tuy nhiên, Quảng Đông đang chịu tác động của thương chiến và thị trường bất động sản suy yếu kéo dài.

Chương trình trợ giá được công bố rầm rộ ngày 3/11 và kéo dài đến tháng 3 năm 2026. Mục tiêu là thúc đẩy lưu lượng mua sắm trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc và các kỳ nghỉ lớn như Tết Nguyên đán.

Gói 3,5 tỷ nhân dân tệ kết hợp trợ giá trực tiếp và hoạt động xúc tiến thương mại. Đây là chương trình lớn nhất và bao phủ nhiều mặt hàng nhất từ trước đến nay tại Quảng Đông.

Người tiêu dùng có thể được giảm tối đa 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD) khi mua một số mẫu ô tô. Với đồ gia dụng, mức ưu đãi là 1.000 nhân dân tệ. Với thiết bị điện tử là 500 nhân dân tệ. Các mức giảm nhỏ hơn áp dụng cho nhà hàng, quán karaoke và dịch vụ giải trí.

Lần đầu tiên, một loạt sản phẩm thể thao như máy chạy bộ, ván trượt… cũng được giảm tới 500 nhân dân tệ, nhằm khai thác xu hướng tiêu dùng mới và thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Tuy nhiên, nhiều cư dân địa phương vẫn không hào hứng. Su Yuru, một phiên dịch viên sống tại Quảng Châu, không có kế hoạch chi tiêu thêm.

Cô nói: "Tôi xem kỹ và thấy hầu hết phiếu giảm giá cũng chỉ khoảng 10%. Như vậy không đủ để tôi mua thêm gì".

Theo Su, một số ưu đãi chỉ áp dụng tại vài thành phố. Cô nói: "Ví dụ, tôi không thể mua chiếc laptop nội địa bằng phiếu giảm giá ở Quảng Châu".

Với các sản phẩm giá trị lớn, hiệu quả càng hạn chế. He Ying, quản lý vận hành tại một startup công nghệ ở Phật Sơn, nói: "Tôi sẽ không bỏ 150.000 nhân dân tệ mua xe chỉ để tiết kiệm 5.000 tệ. Nhất là trong bối cảnh kinh tế như hiện nay".

Trong khi đó, người trẻ có ngân sách hạn chế có thể tiết kiệm nhiều hơn thông qua nền tảng mua sắm đồ cũ.

Zhou Lin, sinh viên ngoài 20 tuổi, nói: "Với đồ chơi sưu tầm, máy ảnh hay thiết bị thông minh, tôi luôn xem trên nền tảng đồ cũ trước. Nhiều món gần như mới và rẻ hơn nhiều. Hiệu quả hơn so với chờ đợi voucher".

Tuy nhiên, Quảng Đông chịu áp lực phải thực hiện thành công chương trình này. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 4,1% trong 9 tháng đầu năm 2025, thấp hơn mức trung bình toàn quốc 5,2%. Doanh số bán lẻ chỉ tăng 2,8%.

Nguy cơ hụt mục tiêu tăng trưởng năm và để mất vị thế dẫn đầu vào tay tỉnh Giang Tô khiến việc khôi phục nhu cầu tiêu dùng trở thành nhiệm vụ then chốt.

Chủ tịch điều hành Peng Peng của Hội Cải cách Quảng Đông nói: "Nếu kích cầu nội địa hiệu quả, Quảng Đông vẫn có thể duy trì vị thế dẫn đầu nhiều năm qua".

Chương trình cũng diễn ra trước khi Thâm Quyến đăng cai APEC 2026 và tổ chức chuỗi sự kiện lớn. Quảng Đông muốn tận dụng diễn đàn để thu hút du khách quốc tế, hỗ trợ ngành khách sạn, bán lẻ và văn hóa.

Tỉnh đã phân bổ đợt ngân sách đầu tiên cho các thành phố. Sở Tài chính tỉnh cho biết cơ chế phân bổ dựa trên hiệu quả, thành phố nào kích cầu tốt sẽ được nhận thêm ngân sách ở các vòng sau.

Tại địa phương, ưu đãi được săn đón nhiều nhất là phiếu giảm giá ăn uống và giải trí. Giáo viên đã về hưu Zhu Yinghua sống tại Quảng Châu nói: "Tôi thấy voucher giảm 200 nhân dân tệ nếu chi 1.000, hoặc giảm 100 nếu chi 500, nhưng hết rất nhanh. Nếu lấy được, tôi sẽ đi hát karaoke với bạn".

Nhu cầu cho thấy phiếu giảm giá có thể thúc đẩy một số khoản chi tiêu, mặc dù chủ yếu là từ những người đã có ý định trước.

Dù vậy, các doanh nghiệp nhỏ lại phàn nàn rằng nhiều chương trình gắn với các nền tảng thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng lớn.

Chen Hua, chủ quán trà sữa tại Phật Sơn, nói: "Chỉ thương hiệu lớn mới được hưởng lợi".

Theo SCMP