Buồn của thị trường ô tô lớn thứ 2 ĐNÁ: Cuộc chiến giá xe điện khốc liệt nhưng doanh số toàn thị trường vẫn lao dốc, chưa bằng 1 nửa VinFast ở Việt Nam

Trong tháng 2, doanh số ô tô toàn thị trường Thái Lan đạt 49.037 xe, tăng nhẹ so với tháng 1. Dù vậy số xe bàn giao trong cả 2 tháng vừa qua vẫn không vượt quá 50.000 xe/tháng. Đáng chú ý, tổng số ô tô điện đăng ký mới của xứ chùa vàng trong tháng 2 chỉ đạt 5.164 xe, giảm tới 58,3% so với tháng trước đó. Có thể thấy, con số này kém xa so với doanh số xe điện của thị trường Việt Nam, hay nói cách khác là thấp hơn chỉ riêng hãng VinFast trong tháng 2 (12.500 ô tô điện), chưa tính các nhà sản xuất khác.

Mẫu xe điện bán chạy nhất tiếp tục đến thương hiệu Trung Quốc BYD Dolphin, đạt 647 xe, chiếm 12,5% thị phần. MG4 đứng vị trí thứ 2 với 322 chiếc và đứng thứ 3 là BYD Sealion 7, đạt 131 chiếc.

Doanh số các mẫu ô tô điện trong tháng 2 tại Thái Lan.

Các nhà phân tích cho biết doanh số suy giảm do cạnh tranh giá ngày càng gay gắt trong bối cảnh thị trường ô tô yếu, điều kiện tín dụng thắt chặt và nợ hộ gia đình tăng cao.

Khi xem xét số liệu từ các nhà sản xuất ô tô lớn trong hai tháng qua, doanh số giảm trên diện rộng: Toyota 36.108 xe, giảm 3%; Honda 13.460 xe, giảm 20,3%; Isuzu 12.969 xe, giảm 16,8%; BYD 6.831 xe (ước tính), giảm 23,4%; Mitsubishi 4.276 xe, giảm 6,5%.

Reuters đưa tin, Thái Lan đang chuẩn bị cho một cuộc chiến giá xe điện kéo dài do sản lượng trong nước tăng đột biến từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, một động thái có khả năng giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp ô tô trong nước vốn đang phải vật lộn với doanh số bán hàng sụt giảm.

Ngay từ đầu năm nay, Great Wall Motors hãng xe Trung Quốc tại Thái Lan đã tiến hành giảm giá 270.000 baht (khoảng 7.989 USD) cho xe điện Ora Good Cat. Trong khi một hãng xe Trung Quốc khác là GAC Aion, cũng điều chỉnh giá bán mẫu Aion Y Plus giảm 166.000 baht (khoảng 4.912 USD). Riêng BYD đã khơi mào cuộc chiến giảm giá xe điện tại thị trường Thái Lan từ đầu năm 2024 với nhiều mẫu xe được giảm giá sâu hàng trăm nghìn bạt.

“Cuộc chiến” giá cả sẽ kéo dài, diễn biến khốc liệt với quy mô ngày càng rộng hơn, nhiều khả năng sẽ lan sang cả ô tô động cơ đốt trong, nhà phân tích cấp cao Tita Phekanonth của Ngân hàng Siam Commercial Bank nhận định.

Thái Lan đang đi trước các nước trong khu vực về xe điện, đặc biệt với các thương hiệu đến từ Trung Quốc. Hiện các hãng ô tô Trung Quốc như BYD, Great Wall Motors, GAC Aion … đã rót vào “xứ chùa vàng” tổng cộng hơn 102,7 tỷ baht (khoảng hơn 3 tỷ USD), hướng tới đạt sản lượng khoảng 600.000 xe thuần điện vào năm 2030.

Thái Lan đang xuất khẩu khoảng 60% tổng lượng ô tô sản xuất trong nước, với hơn 1 triệu xe mỗi năm. Người đứng đầu Hội đồng đầu tư Thái Lan (BOI) cho biết, các hãng xe điện có mặt tại quốc gia này sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm trong năm nay, để giảm tác động xấu do tình trạng cung vượt cầu gây ra. Hiện các hãng xe Trung Quốc đang sản xuất cả 2 phiên bản tay lái thuận và tay lái nghịch tại nhà máy ở Thái Lan.

Cuối năm ngoái, ngành công nghiệp ô tô Thái Lan có tháng thứ 17 liên tiếp ghi nhận sản lượng sụt giảm do nhu cầu trong và ngoài nước đều suy yếu. Xuất khẩu ô tô của xứ chùa vàng giảm 8,8% trong năm vừa rồi, còn doanh số giảm đến 26% về mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua.

Thái Lan đang đi trước các nước trong khu vực trong nhóm xe điện, đặc biệt với các thương hiệu đến từ Trung Quốc. Tuy vậy làn sóng này không có lợi cho tất cả, thị trường Thái Lan sẽ phải đối mặt với những khó khăn từ các thương hiệu Nhật Bản, cũng như cả những sức ép nội tại từ các thương hiệu xe Trung Quốc.