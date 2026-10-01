Buồn của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới: Hơn 28.100 trường học đóng cửa, 65 trường trong 1 huyện đổi thành viện dưỡng lão

Nhiều trường tiểu học và mầm non tại Trung Quốc đang được chuyển thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm khiến số trẻ đến trường ngày càng ít, trong khi dân số già tăng nhanh.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, số học sinh nhập học tiểu học và trẻ theo học mầm non đều giảm khoảng 10% trong năm 2025. Tổng số cơ sở giáo dục trên cả nước cũng giảm hơn 6% so với một năm trước, xuống còn 440.700 trường, tương đương mức giảm 28.130 trường.

Nhiều ngôi trường không còn sử dụng vì thế đang được cải tạo thành trung tâm chăm sóc người cao tuổi, viện dưỡng lão hoặc nhà ăn cộng đồng.

Tại huyện Tây Cát, Khu tự trị Ninh Hạ ở tây bắc Trung Quốc, chính quyền dự kiến chuyển đổi 65 trường học bỏ trống thành các cơ sở phục vụ người cao tuổi ở nông thôn trong vòng 5 năm.

Hiện 19 thị trấn của huyện có khoảng 191 cơ sở trường học không còn sử dụng. Con số này được dự báo tiếp tục tăng khi các trường sáp nhập.

Phó Giám đốc Stuart Gietel-Basten tại Trung tâm Khoa học Lão hóa thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nhận định đây là hệ quả dễ thấy khi cơ cấu dân số thay đổi. Nếu xu hướng già hóa tiếp diễn, một số trường trung học, thậm chí đại học tại một số khu vực cũng có thể phải đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng.

7,92 triệu trẻ được sinh ra trong một năm

Trung Quốc ghi nhận 7,92 triệu ca sinh trong năm 2025, giảm 17% so với năm trước và là năm thứ 4 liên tiếp dân số cả nước đi xuống.

Tỷ suất sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục 5,63 trẻ trên 1.000 người, thấp hơn đáng kể so với tỷ suất tử vong 8,04 ca trên 1.000 người.

Tác động đặc biệt rõ tại các vùng nông thôn và những thành phố công nghiệp suy giảm, nơi nhiều lao động trẻ rời quê để tìm việc ở nơi khác.

Theo ông Gietel-Basten, những khu vực này bị "rỗng" không chỉ vì thay đổi nhân khẩu học mà còn do thiếu cơ hội kinh tế. Dân số giảm kéo theo nguồn thu thuế địa phương đi xuống, khiến chính quyền càng khó duy trì dịch vụ công và tạo việc làm, từ đó có thể khiến nhiều người rời đi.

Một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một người dân trở về thăm trường tiểu học cũ tại vùng nông thôn tỉnh Giang Tây và phát hiện nơi này đã trở thành trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi, cung cấp các lớp học và bữa ăn được trợ giá.

Theo người này, ngôi làng chỉ có 6 trẻ được sinh ra trong năm ngoái, trong khi thế hệ của ông từng có khoảng 80 học sinh cùng lứa. Phần lớn người trẻ hiện đã rời quê, để lại một cộng đồng chủ yếu là người cao tuổi.

Trường bỏ hoang thành khách sạn

Không phải tất cả trường học bỏ trống đều được chuyển thành cơ sở dưỡng lão. Một số địa phương đang tìm cách tận dụng những công trình này để phát triển du lịch và tạo thêm việc làm.

Tại huyện miền núi tỉnh Tứ Xuyên, một trường tiểu học bỏ trống từ năm 2020 đã được cải tạo thành khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp và mở cửa trở lại vào cuối tháng 6.

Dự án có tổng chi phí cải tạo 10 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,49 triệu USD. Theo thông báo của chính quyền địa phương, khách sạn dự kiến đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 10 người dân trong làng và tiêu thụ khoảng 500.000 nhân dân tệ nông sản địa phương mỗi năm.

Ông Gietel-Basten cho biết một số khu vực nông thôn tại những quốc gia già hóa nhanh như Nhật Bản và Italy cũng từng tìm cách thích nghi bằng phát triển du lịch hoặc đưa ra chính sách thu hút người dân chuyển tới sinh sống.

Theo SCMP