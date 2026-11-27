Giá bất động sản tại nền kinh tế này tăng 80% trong 1 thập kỷ trong khi tiền lương chỉ tăng 30%. Các hộ thuê nhà phải dành trung bình tới 70% thu nhập cho chỗ ở.

Mùa xuân năm 2024, Sonia Moreira thông báo với người thuê căn hộ của gia đình ở Torrejón de Ardoz, ngoại ô Madrid, rằng bà muốn bán nhà.

Helizabet Delgado đã thuê nhà và sống tại đây từ tháng 6/2010 nhưng từ chối rời đi và ngừng trả tiền thuê. Thất nghiệp và gặp vấn đề sức khỏe, Delgado được hưởng các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ người thuê nhà dễ bị tổn thương khỏi nguy cơ bị cưỡng chế.

Trong khi đó, Moreira, một nhân viên tổng đài, cùng chồng làm nghề thợ hàn vẫn phải trả khoản vay mua nhà hàng tháng. Gia đình họ còn có một người con khuyết tật.

Cả chủ nhà lẫn người thuê đều cho rằng mình là nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhà ở đang ngày càng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha.

Giá nhà tăng 80%, lương chỉ tăng 30%

Theo Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha, giá bất động sản nước này tăng khoảng 80% trong 10 năm tính đến hết năm 2025. Trong cùng thời gian, tiền lương chỉ tăng khoảng 30%. Các hộ gia đình Tây Ban Nha hiện dành trung bình 50% thu nhập để trả tiền thuê nhà. Tại Madrid và Barcelona, tỷ lệ này lên tới 70%.

Bởi vậy, nhà ở trở thành chủ đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử. Thủ tướng Pedro Sánchez gọi đây là "thách thức lớn của thời đại chúng ta", trong cuộc tranh luận với lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) Alberto Núñez Feijóo.

Nguyên nhân cốt lõi là nguồn cung không theo kịp nhu cầu. Nhập cư, du lịch và xu hướng hộ gia đình ngày càng nhỏ khiến nhu cầu nhà tại các đô thị tăng nhanh, trong khi hoạt động xây dựng trì trệ.

Sau khi bong bóng bất động sản vỡ trong khủng hoảng tài chính năm 2008, việc xây nhà mới tại Tây Ban Nha trở nên đắt đỏ và chịu nhiều quy định hơn. Một số giấy phép xây dựng có thể mất nhiều năm để hoàn tất. Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha năm ngoái ước tính nước này thiếu khoảng 750.000 căn nhà.

Chính phủ ông Sánchez gần đây tiếp tục gia hạn các biện pháp bảo vệ người thuê, gồm tự động kéo dài những hợp đồng thuê hết hạn trước năm 2028 và duy trì lệnh hạn chế cưỡng chế người thuê khỏi nhà.

Những chính sách này giúp một bộ phận người thuê tránh mất chỗ ở, nhưng chưa giải quyết được tình trạng thiếu nguồn cung. Một số chủ nhà cũng chọn bán bất động sản thay vì tiếp tục cho thuê do lo ngại khó lấy lại nhà khi cần.

29.000 người mới nhưng chỉ thêm 1.434 căn nhà

Barcelona là một trong những nơi thể hiện rõ nhất sự mất cân đối.

Thành phố khoảng hai triệu dân thu hút từ lao động nhập cư đến khách du lịch và những người nước ngoài làm việc từ xa. Riêng năm 2025, dân số Barcelona tăng thêm 29.102 người, nhưng thành phố chỉ bổ sung 1.434 căn nhà. Như vậy, cứ khoảng 20 cư dân tăng thêm mới có một căn nhà mới được đưa ra thị trường.

Nguồn cung nhà thuê khan hiếm đến mức nhiều căn thậm chí không kịp xuất hiện lâu trên internet. Công ty bất động sản Forcadell cho biết lần gần nhất họ đăng một căn hộ lên website là vào tháng 8. Tin được đưa lên lúc 9h và phải gỡ xuống lúc 13h cùng ngày sau khi nhận 184 yêu cầu xem nhà chỉ trong 4 giờ.

Các môi giới hiện phải quản lý danh sách chờ gồm hàng trăm người cho 1 căn hộ. Người tìm nhà gửi kèm thư giới thiệu, hồ sơ thuế, thậm chí ảnh gia đình với hy vọng được chủ nhà lựa chọn.

"Trước đây, khách hàng nói rất cụ thể họ muốn căn ba phòng ngủ ở Carrer de Tarragona hay căn hộ hai phòng tắm tại Gràcia. Bây giờ họ chỉ nói: 'Hãy tìm cho tôi một căn hai phòng ngủ ở bất kỳ đâu tại Barcelona'", Álex Vázquez, một trong những giám đốc của Forcadell, cho biết.

Thử hàng loạt biện pháp mạnh

Từ năm 2024, Barcelona áp dụng trần tiền thuê tại những khu vực "căng thẳng", nơi chi phí thuê trung bình vượt 30% thu nhập hộ gia đình. Khoảng 90% cư dân vùng Catalonia hiện sống trong các khu vực được xếp vào nhóm này.

Barcelona cũng trở thành thành phố lớn đầu tiên quyết định cấm cho thuê nhà ngắn hạn, với chính sách dự kiến có hiệu lực năm 2028. Khoảng 10.000 căn nhà có thể nhờ đó quay trở lại thị trường nhà ở thông thường.

Tuy nhiên, giới phát triển bất động sản cho rằng chính các quy định ngày càng nhiều cũng làm nguồn cung bị hạn chế. Những dự án xây mới hoặc cải tạo từ 600 m2 trở lên phải dành 1/3 diện tích cho nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

Thị trưởng Barcelona Jaume Collboni thừa nhận việc thay đổi "luật chơi" đã khiến chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản bất an, nhưng cho rằng đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp. Mục tiêu của thành phố là giảm vai trò của nhà ở như một tài sản tài chính và đưa nó trở lại chức năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân.

Trở lại căn hộ ngoại ô Madrid, tòa án hồi tháng 6 đã xử có lợi cho gia đình Moreira. Tuy nhiên, việc cưỡng chế Delgado rời nhà bị đình lại sau khi chính phủ ban hành các biện pháp khẩn cấp mới.

Delgado hiểu rằng cuối cùng mình vẫn phải rời đi. Nhưng bà chưa biết sẽ sống ở đâu.

"Tôi đã trả hàng trăm nghìn euro tiền thuê trong nhiều năm. Và cuối cùng tôi có gì? Không có gì", Delgado nói.

Phương án hiện tại của bà là đưa đồ đạc vào kho và sống trong ôtô. Đây là một lát cắt cực đoan của cuộc khủng hoảng nhà ở đang đặt cả người thuê lẫn những chủ nhà nhỏ tại Tây Ban Nha vào thế khó.

Theo WSJ﻿