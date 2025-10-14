Bước vào thị trường cạnh tranh nhất khu vực, VinFast kinh doanh thế nào?

Theo số liệu của Gaikindo Whole Sales Data, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025, VF e34 và VF 3 là hai mẫu xe điện có doanh số cao nhất của hãng tại Indonesia, đạt lần lượt là 1.369 xe và 1.249 xe, giúp VinFast nắm thêm được 5,1% thị phần.

Cần lưu ý rằng đây không phải con số đầy đủ, bởi VinFast cũng đã mở bán nhiều mẫu xe khác tại Indonesia, trong đó có VF 5, VF 6 và mới nhất là VF 7.

VF e34 là mẫu xe có doanh số cao nhất của VinFast tại Indonesia.

Trong thời gian tới, doanh số của VinFast tại Indonesia có thể tăng mạnh khi có sản phẩm phù hợp hơn nữa với thị trường.

Cụ thể, VinFast có thể sắp tung ra thị trường mẫu Limo Green khi mẫu xe này mới đây được bắt gặp chạy thử tại Indonesia. Nếu mẫu xe này được chính thức mở bán tại Indonesia, đây có thể trở thành động lực tăng trưởng quan trọng giúp VinFast mở rộng thị phần trong phân khúc xe 7 chỗ — một nhóm sản phẩm đang được người tiêu dùng nước này ưa chuộng.

VinFast Limo Green được bắt gặp chạy thử tại Indonesia, không lâu sau khi chính thức được bàn giao tại Việt Nam. Ảnh: AutonetMagz

Indonesia được đánh giá là một trong những thị trường ô tô cạnh tranh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Trong ASEAN, Indonesia hiện vẫn là thị trường ô tô lớn nhất, chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số khu vực. Trong năm 2024, các hãng xe tại Indonesia đã bán được tổng cộng 790.647 chiếc, vượt hơn 100.000 chiếc so với Thái Lan - thị trường xếp thứ 2.

Tuy nhiên, thị trường ô tô Indonesia nói chung cũng trải qua giai đoạn suy giảm trước đó. Doanh số ô tô tại Indonesia năm 2024 giảm khoảng 14% so năm trước đó. Nhưng trong phân khúc xe điện, doanh số tăng tới 150%, đạt tổng doanh số 43.188 xe.

Điều này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng tiêu dùng sang xe điện, đặc biệt khi chính phủ Indonesia đang thúc đẩy chính sách ưu đãi và hạ thuế cho xe điện.

VinFast VF 3 cũng rất được ưa chuộng tại Indonesia.

Thị trường Indonesia được xem là "chiến địa" của các mẫu xe 7 chỗ khi người tiêu dùng có xu hướng ưu chuộng dòng xe này. Trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất Indonesia năm 2024, có đến 4 mẫu thuộc dòng MPV 7 chỗ, lần lượt là Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, Daihatsu Sigra, và Toyota Calya. Điều thú vị là 3 mẫu xe đầu tiên cũng lần lượt chiếm giữ vị trí số 1, 2 và 3 trên bảng xếp hạng.

Không chỉ vậy, doanh số dòng xe điện cũng cho thấy sự ưu tiên rõ rệt của người tiêu dùng Indonesia với dòng xe 7 chỗ. Cũng theo thống kê của Gaikindo, mẫu xe điện bán chạy nhất thị trường này trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay là BYD M6 với tổng doanh số 8.522 xe, chiếm 16,7% thị phần.

Toyota Kijang Innova nhiều năm liền nằm trong nhóm xe bán chạy nhất Indonesia, cho thấy xu hướng tiêu dùng tại nước này.

Không chỉ đưa thêm mẫu xe mới, doanh số VinFast còn có tiềm năng tăng cao khi nhà máy lắp ráp của hãng tại Indonesia sắp được khánh thành. Theo thông tin mới nhất, CEO VinFast Indonesia, ông Kariyanto Hardjosoemarto, cho biết nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay.

CEO VinFast Indonesia cũng chia sẻ thêm: cho biết: "Chúng tôi sẽ ưu tiên sản xuất những mẫu xe có doanh số lớn trên thị trường."

Theo các thông tin đã được công bố, nhà máy VinFast Indonesia có công suất 50.000 xe/năm, sẽ lắp ráp các xe tay lái nghịch phục vụ thị trường. Việc thành lập nhà máy lắp ráp nội địa sẽ giúp sản phẩm có tính cạnh tranh cao hơn.