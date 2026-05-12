Bước tiến vượt bậc giúp Nga lấp đầy khoảng trống 800 trực thăng hạng nhẹ

Nga dự định giải quyết tình trạng thiếu hụt 800 máy bay trực thăng hạng nhẹ, khi đây là phân khúc gần như bị bỏ ngỏ suốt thời gian dài vừa qua.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov đã công bố kế hoạch giải quyết tình trạng thiếu máy bay trên thị trường. Theo ông, đây là điều cần làm ngay vì nhu cầu hiện ở mức rất lớn.

Vị Bộ trưởng nhấn mạnh, lĩnh vực này vô cùng quan trọng đối với ngành công nghiệp trong nước. Ông Alikhanov tin rằng Nga phải giành lại vị thế xứng đáng của mình trong lĩnh vực này.

"Đây là một thị trường ngách khá rộng lớn và thú vị mà chúng ta nhất định phải có mặt và cung cấp những chiếc trực thăng hạng nhẹ", ông Anton Alikhanov cho biết.

Trực thăng hạng nhẹ Mi-34M1 của Nga.

Bộ trưởng Alikhanov nhắc lại, kể từ khi ngừng sản xuất Mi-1 vào những năm 1950, Nga chưa từng sản xuất loại trực thăng nào tương tự. Việc tiến vào phân khúc này không chỉ là khôi phục chuyên môn mà còn là đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

Việc công bố bản kế hoạch này diễn ra sau chuyến bay thử nghiệm thành công của trực thăng Mi-34M1, được trang bị động cơ VK-650V do Nga sản xuất.

Trực thăng này đã chứng minh khả năng đa dụng, nó phù hợp cho vận tải hành khách, công tác nông nghiệp, tuần tra và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện khó khăn.

Ưu điểm chính của Mi-34M1 là hệ thống động cơ hoàn toàn được sản xuất trong nước, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và đơn giản hóa việc bảo trì.

Một động cơ tương tự đã được sử dụng trên trực thăng Ansat thay thế cho hàng nhập khẩu, khẳng định cách tiếp cận có hệ thống trong việc nội địa hóa các bộ phận quan trọng.

Trong khi đó, dự án trọng điểm sản xuất máy bay Superjet 100 thay thế hàng nhập khẩu đang sắp hoàn thành. Hãng thông tấn Petersburg Press trước đó đã đưa tin sự kiện hàng không quan trọng này sắp được khởi động. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đã phát biểu về những giai đoạn cuối cùng của dự án.​