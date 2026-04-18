Biết thừa nhận giới hạn của bản thân

Khi còn trẻ, nhiều người thường mang tâm lý phải thắng, phải giỏi, phải hơn người khác thì mới được xem là thành công. Nhưng đến tuổi trung niên, sau nhiều va vấp, không ít người mới hiểu rằng năng lượng, thời gian, sức khỏe và khả năng của con người đều có giới hạn. Không phải cuộc đua nào cũng cần tham gia, cũng không phải đỉnh cao nào cũng cần chinh phục.

Tôi từng nghe câu chuyện về một người đàn ông trung niên quyết tâm học leo núi đá sau khi thấy một người lớn tuổi hơn mình vẫn thường xuyên chinh phục vách núi. Ông nghĩ người khác làm được thì mình cũng phải làm được.

Thế nhưng ngay buổi tập đầu tiên, ông bị ngã và phải nhập viện vì chấn thương mắt cá chân. Điều đáng nói là nằm trên giường bệnh, ông vẫn khăng khăng cho rằng mình nhất định phải quay lại để chứng minh bản thân.

Rất nhiều người luôn cố chứng minh giá trị ở những cuộc đua vốn không dành cho mình, cố gồng sức trong những việc không còn phù hợp. Trong khi đó, người sống hạnh phúc ở tuổi trung niên thường không tiêu hao sức lực để chạy theo mọi thứ. Họ hiểu mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, điều gì phù hợp với mình và điều gì nên dừng lại đúng lúc.

Đó không phải là đầu hàng, mà là sự tỉnh táo. Khi biết giới hạn của mình, con người sẽ bớt quyết định sai, bớt lao vào những cuộc cạnh tranh vô nghĩa và dành nguồn lực cho điều thật sự xứng đáng.

Chấp nhận điểm hạn chế, không sống vì sĩ diện

Bước vào tuổi trung niên, điều khiến nhiều người mệt mỏi không phải thất bại, mà là cố che giấu thất bại.

Tôi từng biết một người đàn ông họ Chu, từng nổi tiếng trong giới chạy marathon nghiệp dư. Trong nhà ông treo đầy huy chương, thành tích đáng nể khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sau chấn thương đầu gối, phong độ của ông giảm sút nghiêm trọng. Việc chạy mỗi ngày cũng trở nên khó khăn, chưa nói đến chuyện thi đấu đường dài như trước.

Thay vì chấp nhận thực tế để điều chỉnh cuộc sống, ông liên tục nhắc về hào quang cũ, đăng ảnh tập luyện để giữ hình tượng và né tránh sự thật rằng cơ thể mình đã khác trước. Có thời gian, ông còn thay đồ chạy bộ rồi ra ngoài chỉ để chụp vài tấm hình đăng mạng xã hội, nhằm duy trì hình ảnh mạnh mẽ trong mắt người khác.

Đến khi con gái vô tình bắt gặp cảnh đó, ông lặng người. Cô bé nhẹ nhàng nói: “Bố ơi, bố còn nhớ hồi con còn nhỏ, bố dạy con đi xe đạp không? Con ngã nhiều lần lắm và bố luôn nói không sao đâu, cứ từ từ mà đi. Giờ thì bố có thể tự nói ‘không sao đâu’ với chính mình được không?”

Câu nói ấy khiến người đàn ông phải suy ngẫm. Sau này, ông Chu chia sẻ rằng con người thường muốn sống theo kỳ vọng của người khác và của chính bản thân mình, nên luôn giả vờ mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng sự hạnh phúc trong cuộc sống thật sự bắt đầu từ việc thành thật với chính mình.

Nhiều người ở tuổi trung niên cũng như vậy: không dám thừa nhận công việc không còn tốt, hôn nhân có vấn đề, sức khỏe xuống dốc hay bản thân đã kiệt sức. Khi dám nhìn thẳng vào thực tế, con người mới có thể bắt đầu lại từ vị trí đúng nhất của mình, khiến mỗi ngày trôi qua trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.

Có can đảm buông bỏ quá khứ

Tuổi trung niên là giai đoạn nhiều người dễ mắc kẹt nhất: tiếc cơ hội cũ, nhớ thời huy hoàng, day dứt vì chuyện đã qua hoặc oán trách những điều không như ý.

Chị Song, đồng nghiệp cũ của tôi, từng mang trong lòng một nỗi ấm ức suốt nhiều năm. Năm 2017, chị cạnh tranh với một đồng nghiệp khác cho vị trí quản lý dự án. Chị cho rằng mình giỏi hơn về nhiều mặt, nhưng cuối cùng người được chọn lại là người kia.

Chị cảm thấy bất công, nhiều lần tranh luận với cấp trên. Dù được giải thích thế nào, chị vẫn cho rằng mình bị đối xử không xứng đáng. Điều đáng nói là gần 10 năm trôi qua, mỗi lần gặp mặt đồng nghiệp cũ hay dự tiệc công ty, chị vẫn nhắc lại chuyện đó với tâm trạng nặng nề như mới xảy ra hôm qua.

Trong một buổi liên hoan đầu năm, có người không nhịn được đã nói: “Chuyện cũ rồi, người đó cũng chuyển công tác từ lâu. Sao chị vẫn chưa quên được?”

Chị Song sững sờ. “Tôi đột nhiên nhận ra mình thật đáng thương. Bao nhiêu năm nay, tôi cứ đứng yên ở đúng một chỗ, mãi vật lộn với quá khứ”, chị Song nhắn tin cho tôi.

Thực tế, rất nhiều bất hạnh của tuổi trung niên không đến từ hiện tại, mà đến từ việc sống mãi với những điều đã qua. Người có khả năng khép lại những chương cũ đúng lúc thường dễ đón nhận may mắn ở chặng đường tiếp theo. Họ không ôm mãi mối quan hệ đã rạn nứt, công việc không còn phù hợp hay những tiếc nuối không thể thay đổi.

Càng lớn tuổi, tôi càng tin rằng may mắn không đơn thuần là trúng thời hay gặp cơ hội tốt. Nhiều khi, may mắn là kết quả của một nội tâm đủ trưởng thành: biết giới hạn để không tự làm khó mình, biết chấp nhận thực tế để không bị sĩ diện nhấn chìm và biết buông bỏ để tiếp tục tiến về phía trước.

Theo Toutiao