Bước sang năm mới, đừng chỉ nghĩ cách kiếm tiền: Học cách tư duy của người Do Thái để đổi vận nhanh chóng, tiền ắt tới tay

Người ngã ở đâu, gục ngã ở đó thì sẽ mãi không bao giờ thay đổi được vận mệnh. Ngược lại, những người ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn sẽ vươn lên, tìm ra lối thoát, thay đổi cuộc đời.

Trên thế giới, người Do Thái đã trở thành 1 "nhãn hiệu" của trí tuệ và thành công. Tại sao nhiều người Do Thái thành công, giàu có tới vậy? Bởi họ rất chú trọng đọc sách, tư duy và phát triển bản thân. Họ nhạy cảm với thời gin và các con số, hăng hái kinh doanh và sang tạo độc đáo. Vì vậy, người Do Thái thường đều là những doanh nhân rất thành đạt, và việc trở nên giàu có thậm chí chỉ từ hai bàn tay trắng là việc rất đơn giản đối với họ.

Trong mắt người Do Thái, một cuộc sống không như ý giống như một "nồi nước sôi". Rất nhiều khi, bạn không thể thoát được khỏi sự dày vò và đau đớn mà cuộc sống mang lại . Nhưng nếu bạn hiểu được tư duy "nước sôi" thì dù cuộc đời có rơi xuống đáy vực, bạn vẫn có thể tự xoay chuyển tình thế.

Tư duy "nước sôi" của người Do Thái

Một cô gái người Do Thái cảm thấy rất buồn vì bạn bè xung quanh đều xa lánh cô. Cô chán nản và bế tắc, suốt ngày phàn nàn với người cha của mình rằng cuộc sống thật khó khăn và bất công.

Cô bày tỏ mong muốn xin cha một số tiền để chuyển tới nơi khác sinh sống, thay đổi môi trường. Người cha khôn ngoan không nói gì, chỉ lấy ba chiếc nồi đựng đầy nước đặt trước mặt con gái. Ông lần lượt cho một củ cà rốt vào nồi thứ nhất; một quả trứng vào nồi thứ hai; và một ít cà phê xay vào nồi thứ ba. Sau đó ông bật bếp đun sôi cả ba cái nồi.

Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi, người cha tắt bếp và yêu cầu con gái lấy 3 thứ trong nồi ra. Cà rốt, thứ cứng cáp nhất ban đầu, bị đun chín mềm. Trứng, thứ dễ vỡ nhất, không những không còn dễ vỡ nữa mà còn có tính đàn hồi. Thứ mạnh nhất là cà phê xay, nó hòa vào nước, biến một nồi nước đun sôi nhạt nhẽo thành một nồi cà phê thơm ngào ngạt, có giá trị hơn.

Cùng được đun sôi, ba thứ khác nhau, sau cùng cho ra ba kết quả khác nhau. Người cha hỏi con gái: "Con muốn làm cà rốt, quả trứng hay cà phê?"

3 thứ bị đun sôi đại diện cho 3 người khác nhau. Thứ tưởng như mạnh mẽ nhất như cà rốt lại trở nên mềm yếu sau khi trải qua nghịch cảnh. Thứ tưởng vụn vặt, nhỏ bé nhất như cà phê lại trở nên mạnh mẽ nhất, nó biến nghịch cảnh thành thứ mình mong muốn, và tạo thêm giá trị cho cuộc đời.

Câu chuyện của cha đã cho cô gái những bài học sâu sắc.

1. Đừng ca thán, luôn giữ tinh thần lạc quan

Thực ra, cuộc sống là một hành trình rèn luyện dài kỳ. Bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn, thậm chí bị người xung quanh rời bỏ. Việc không nên làm nhất lúc này là chìm đắm vào suy nghĩ cực, không ngừng trách móc bản thân, trách mình sống không ra gì, oán than cuộc sống của mình bất hạnh.

Bởi lẽ, than thở không giải quyết được bất cứ vấn đề gì mà còn khiến "năng lượng tiêu cực" xâm chiếm bạn, làm gì cũng không có động lực. Nếu ở trong trạng thái tâm lý đó một thời gian dài, bạn không những không vượt qua nổi nghịch cảnh để thành công, mà còn tự kéo mình xuống sâu hơn.

2. Quý nhân lớn nhất cuộc đời là chính bạn

Nhiều người vẫn sống và luôn mong chờ một "chiếc bánh từ trên trời rơi xuống". Họ mong chờ một ai đó xuất hiện, trao cho cho món quà đổi đời mà bản thân không chịu nỗ lực đi giải quyết vấn đề.

Bạn cần hiểu rằng, nếu bản thân không nỗ lực, không học cách tự mình đối diện với khó khăn, người khác khi muốn giúp bạn cũng chẳng tìm thấy tay bạn ở đâu để mà kéo. Vì vậy, biến bản thân trở nên mạnh mẽ trước đã, tự mình trở thành quý nhân của mình, những người muốn kết bạn tự nhiên sẽ nhiều hơn, những người muốn giúp bạn tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn.

3. Thay đổi tư duy

Trong cuộc sống, nghịch cảnh càng nhiều, cơ hội càng nhiều. Nhưng rất nhiều người lại luôn chìm mình trong bóng tối, tự đánh mất bản thân, không tìm được phương hướng, sống kiểu "thả trôi", không suy nghĩ xem đâu là thứ hợp mình. Đến sau cùng, người khác thành công, bản thân bạn vẫn dậm chân tại chỗ. Những lúc như thế này, quan trọng nhất chính là thay đổi tư duy của bản thân, tìm ra phương pháp và phương thức tư duy hợp với mình nhất, giữa khó khăn, tìm ra cơ hội vượt qua.

Thái độ làm việc của một người quyết định cao độ cuộc đời anh ta. Thành công hay không, không được đánh giá ở việc khi thuận lợi, anh ta trèo được cao tới đâu, mà là khi khó khăn, anh ta đối mặt với thách thức như thế nào. Vì vậy, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tĩnh lại, chậm lại một chút, thay đổi cách suy nghĩ và tìm ra cho mình con đường thích hợp nhất. Không vội vàng, cuộc sống là một hành trình, ở đó, ta không ngừng hoàn thiện bản thân và học cách vượt qua khó khăn.