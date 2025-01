Bước sang năm mới, 4 dấu hiệu cho thấy “phước lành” sắp mỉm cười với bạn

Trong cuộc sống, ai cũng mong mình gặp nhiều may mắn, được sống hạnh phúc, được giàu có và có một cuộc sống an toàn, suôn sẻ. Trên thực tế, mọi may mắn, phước lành đều là nhân quả do con người tự tạo ra. Việc làm thiện tâm sẽ được đền đáp, việc ác cũng sẽ bị trừng phạt. Một người muốn được phước lành phải tự mình gieo trồng hạt thiện.