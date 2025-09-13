Vụ phóng Switchblade 600 từ UAV MQ-9A Reaper. Ảnh: AeroVironment

Nhà sản xuất AeroVironment cho biết Lầu Năm Góc đã thực hiện lần phóng đầu tiên đạn-lượn Switchblade 600 từ UAV hạng lớn MQ-9A Reaper.

Theo công ty, đây là bước quan trọng trong việc nâng cao khả năng triển khai đạn-lượn từ các phương tiện bay không người lái lớn, giúp mở rộng tầm bắn cho các cuộc tấn công chính xác ở cự ly xa.

Các thử nghiệm được tiến hành vào tháng 7 năm nay, phối hợp với General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), nhà sản xuất MQ-9A Reaper.

Tại bãi tập của Quân đội Mỹ ở Yuma, MQ-9A đã phóng 2 đạn-lượn Switchblade 600: một chiếc mang đầu đạn vô hoạt, chiếc còn lại mang đầu đạn nổ.

Đạn lượn Switchblade 600

Sau khi phóng, quyền điều khiển các đạn-lượn được chuyển từ điều khiển viên mặt đất của MQ-9 Reaper sang một điều khiển viên khác đóng ở gần khu vực hoạt động hơn.

AeroVironment nhấn mạnh ý nghĩa vận hành rộng hơn của thử nghiệm, đồng thời đề cao việc sử dụng liên lạc vệ tinh (SATCOM) để phóng, điều khiển và tấn công các mục tiêu bằng Switchblade 600.

Theo tuyên bố, khi được phóng từ độ cao 9.150 mét, Switchblade 600 có thể di chuyển quãng đường hơn 175 km nếu sử dụng giao thức liên lạc trực tiếp để khóa mục tiêu.

Việc tích hợp đạn-lượn Switchblade 600 vào MQ-9 mở rộng năng lực tác chiến của máy bay này, cung cấp công cụ mới cho lực lượng quân sự.

Mùa thu năm ngoái, công ty AeroVironment đã ký thỏa thuận với một công ty Ukraine để nội địa hóa Switchblade 600.