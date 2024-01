Bước chạy hoàn hảo cho cuộc "tái đấu" Trump - Biden

Không ngoài dự đoán, cựu Tổng thống Trump đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trở thành gương mặt đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Phát biểu trước các cử tri đảng Cộng hòa, ông Trump không tiếc lời chê bai đối thủ duy nhất của mình, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley khi cho rằng thất bại của bà này đã được báo trước khi không giành chiến thắng trong bất cứ cuộc thăm dò dư luận nào trước đó và đã trải qua một tối bầu cử tồi tệ.

Đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Cựu Tổng thống Trump cũng tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng: “Bạn biết đấy, chúng tôi đã thắng New Hampshire 3 lần. Và lần nào chúng tôi cũng thắng. Chúng tôi thắng bầu cử sơ bộ, chúng tôi thắng tổng tuyến cử, chúng tôi đã chiến thắng. Đây là một nơi rất đặc biệt đối với tôi, nó rất quan trọng”.

Trong khi đó, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh của ông Trump yêu cầu từ bỏ cuộc đua, ứng cử viên Nikki Haley vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử. Bà Haley cũng mạnh mẽ chỉ trích cựu Tổng thống Trump và khẳng định mình mới là người sẽ mở ra sự thay đổi cho nước Mỹ.

“Họ đang tự nói rằng, cuộc đua này đã kết thúc. Không phải vậy và tôi có tin cho tất cả họ. New Hampshire là bang đầu tiên nhưng không phải là cuộc đua cuối cùng trên toàn quốc. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc khi còn hàng chục bang sẽ tổ chức bầu cử tiếp theo”, bà Haley tuyên bố.

Mặc dù kết quả các cuộc thăm dò vẫn không ủng hộ, nhưng bà Haley kỳ vọng có thể giành ít nhất một chiến thắng trước ông Trump tại bang bầu cử tiếp theo, Nam Carolina, quê hương của bà.

Trong khi đó, về phía đảng Dân chủ, Tổng thống Biden chắc chắn có chiến thắng dễ dàng trước các ứng cử viên còn lại mặc dù kết quả này không được tính trong Đại hội đảng diễn ra vào tháng 8 tới.

Do mâu thuẫn trong nội bộ đảng Dân chủ về việc lựa chọn bang đầu tiên tổ chức bầu cử là Nam Carolina chứ không phải New Hampshire như thông lệ. Tuy nhiên, New Hampshire vẫn tổ chức bầu cử theo quy định của bang, cử tri phải viết tên ông Biden bằng tay trên lá phiếu. Kết quả này mặc dù không được công nhận nhưng mang tính biểu tượng cao đối với ông Biden trong chiến dịch tái tranh cử năm nay.