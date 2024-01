Bầu cử Mỹ 2024: Xuất hiện các cuộc gọi giả giọng Tổng thống Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Charleston, bang South Carolina ngày 8/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông thường, tại Mỹ, robo-call là những cuộc gọi được ghi âm sẵn tới những số điện thoại cố định, di động, thậm chí đến cả những số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp, với mục đích chính là thu hồi nợ tín dụng hoặc tiếp thị quảng cáo. Các cuộc gọi như vậy được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã xuất hiện tại bang trước thềm cuộc bỏ phiếu sơ bộ. NBC News là hãng tin đầu tiên của Mỹ đưa tin về hiện tượng này.

Nội dung cuộc gọi đã được ghi âm sẵn này kêu gọi người dân ở bang New Hampshire "để dành" lá phiếu cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 và rằng việc họ đi bỏ phiếu vào ngày 23/1 tại bang này sẽ chỉ giúp cho nỗ lực của đảng Cộng hòa để đưa ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Nội dung ghi âm còn kêu gọi cử tri của bang New Hampshire ghi tên Tổng thống Joe Biden trên các lá phiếu sẽ được phát ra trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này. Bà Julie Chavez Rodriguez - quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết các cuộc gọi tự động đã phát đi "thông tin sai lệch", đồng thời cũng coi đây là nỗ lực nhằm phá rối cuộc bầu cử sơ bộ.

Tổng thống Biden không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 23/1 tại bang New Hampshire. Lý do là đảng Dân chủ đã thay đổi lịch trình tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ trong năm nay, theo đó South Carolina được đưa lên thành bang tiến hành bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Dân chủ, thay vì tổ chức tại New Hampshire như truyền thống.

Người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New Hampshire, ông John Formella cho rằng đây là hành động trái pháp luật nhằm cản trở cuộc bầu cử sơ bộ tại bang và gây sức ép đối với cử tri của New Hampshire. Ông Formella cho biết đơn vị giám sát luật bầu cử của bang đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa thể xác định số lượng cuộc gọi như vậy đã được phát tán tại bang. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch nhánh đảng Dân chủ tại bang New Hampshire - bà Kathy Sullivan cho biết nhiều người đã kể lại việc nhận được cuộc gọi tự động sử dụng AI để giả mạo giọng nói của Tổng thống Biden. Bà Sullivan cho biết một cuộc gọi như vậy đã tự động kết nối với điện thoại di động cá nhân mà không được sự cho phép của bà.

Vấn đề sử dụng AI can thiệp vào các cuộc bầu cử đã trở thành mối lo ngại kể từ khi OpenAI phát hành 2 sản phẩm bao gồm ChatGPT có thể tạo văn bản giống như con người và công nghệ DALL-E tạo ra “deepfake” (kỹ thuật sử dụng AI để tạo ra âm thanh, hình ảnh và video giả mạo).