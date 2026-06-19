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"Bùng nổ" với màn khoe dáng táo bạo của Chi Củ Cải, hóa ra sức "nóng" của hot streamer ngày nào vẫn còn đây

THẾ ANH
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Cô nàng streamer này lại "gây bão" mất rồi!

Hot streamer Chi Củ Cải khoe dáng táo bạo

Chi Củ Cải từ lâu đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng game thủ và người hâm mộ các nền tảng livestream tại Việt Nam. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách trò chuyện gần gũi, nữ streamer nhanh chóng xây dựng được lượng người theo dõi đông đảo ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Dù không còn là gương mặt mới trong làng streamer, sức hút của Chi Củ Cải dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thực tế, mỗi lần xuất hiện trước công chúng hay đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân, cô nàng đều dễ dàng thu hút sự chú ý. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, Chi Củ Cải còn khiến người xem bất ngờ với sự tự tin cùng phong cách thời trang ngày một táo bạo hơn trước.

Mới đây, nữ streamer tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi bất ngờ tung ra bộ ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển. Ngay sau khi được đăng tải, loạt hình đã nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn.

Trong bộ ảnh, Chi Củ Cải lựa chọn bộ bikini tông màu sáng kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa quyến rũ. Những góc chụp giữa khung cảnh bãi biển đầy nắng giúp cô nàng khoe khéo vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn cùng thần thái tự tin. Mái tóc dài buông tự nhiên càng làm nổi bật vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần cuốn hút của nữ streamer.

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Không cần những tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ với vài khoảnh khắc đơn giản bên bãi cát và nền trời xanh, Chi Củ Cải vẫn đủ sức khiến cộng đồng mạng phải dành nhiều lời khen ngợi. Nhiều người cho rằng đây là một trong những bộ ảnh nổi bật nhất của cô nàng trong thời gian gần đây.

Anh em game thủ ngất ngây mê mẩn

Đúng như dự đoán, bộ ảnh mới của Chi Củ Cải nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn và hội nhóm game thủ. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc ngày càng trưởng thành cũng như vóc dáng ấn tượng của nữ streamer.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận tích cực liên tục xuất hiện. Nhiều người dành lời khen cho sự chăm chỉ tập luyện và giữ gìn hình thể của Chi Củ Cải. Một số khác lại đặc biệt ấn tượng với thần thái tự nhiên cùng phong cách chụp ảnh đầy cuốn hút của cô nàng.

Không ít người hâm mộ nhận xét rằng dù đã hoạt động trong lĩnh vực streamer nhiều năm, Chi Củ Cải vẫn duy trì được sức hấp dẫn riêng. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng cô nàng ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn so với giai đoạn mới nổi trước đây. Sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang hiện đại và khả năng tương tác tốt với người hâm mộ tiếp tục giúp nữ streamer giữ vững vị trí trong lòng cộng đồng.

Có thể thấy, giữa thời điểm mạng xã hội liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Chi Củ Cải vẫn biết cách tạo dấu ấn mỗi khi xuất hiện. Bộ ảnh bikini lần này không chỉ giúp cô nàng thu hút sự chú ý mà còn là minh chứng cho thấy sức hút của hot streamer ngày nào vẫn còn nguyên vẹn. Với lượng người hâm mộ đông đảo cùng độ nhận diện cao, Chi Củ Cải chắc chắn sẽ còn tiếp tục là cái tên được cộng đồng game thủ quan tâm trong thời gian tới.

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