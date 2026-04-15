Bùng nổ tin ngọc nữ Running Man ngoại tình với vũ công điển trai, làm cặp đôi 6 năm tan vỡ trong nháy mắt

Thông tin ngọc nữ Running Man Ji Ye Eun và vũ công Vata xác nhận hẹn hò đã phủ kín truyền thông - mạng xã hội Hàn Quốc suốt 2 ngày qua. Ban đầu, công chúng tung hô, dành nhiều lời tán dương “có cánh” cho cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của Kbiz. Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại, tình hình bất ngờ đảo chiều khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải tin ngoại tình.

Trong sáng 15/4, tờ Chosun đưa tin, ngọc nữ họ Ji vừa vướng nghi vấn chen chân vào mối quan hệ giữa Vata và bạn gái 6 năm. Nguồn cơn của nghi vấn ngoại tình bắt nguồn từ bài đăng của 1 cư dân mạng (tạm gọi là A) - người đã theo sát hành trình yêu đương của Ji Ye Eun và Vata, đồng thời nắm rõ lịch sử tình trường của chàng vũ công điển trai. Trong bài đăng, Vata bị tố tán tỉnh, yêu đương Ji Ye Eun ngay khi vẫn còn hẹn hò bạn gái cũ. Chưa dừng lại ở đó, nam vũ công sinh năm 1994 còn được cho là đã ‘đá’ phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man.

Được biết, các bài đăng của cư dân mạng nói trên trải dài từ tận tháng 7 năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, mô tả rất chi tiết về quá trình từ bạn bè thành người yêu của Ji Ye Eun - Vata. Trong bài đăng đầu tiên từ tháng 7/2025, A cho biết Vata đang mập mờ với mỹ nhân họ Ji: “Vata biên đạo cho ca khúc Milkshake của Ji Ye Eun và Ji Suk Jin. Tại sao dạo này Ji Ye Eun - Vata lại dính lấy nhau thế nhỉ? Loạn thật, dạy nhảy rồi gặp nhau ở nhà thờ. Kiểu gì chẳng nảy sinh tình cảm với nhau. Cùng đi nhà thờ, dạy nhảy cho đàng gái, thấy đang tán tỉnh nhau rồi kìa. Lấy cớ là bạn bè để làm những chuyện như vậy”. Đáng nói, lúc này Vata được cho là vẫn đang hẹn hò với cô bạn gái 6 năm.

Ji Ye Eun dính nghi vấn chen chân phá hoại mối quan hệ giữa Vata và người yêu 6 năm của nam vũ công này. Ảnh: Naver

Đến tháng 9, A tiếp tục đăng bài có nội dung: “Vata có vẻ thích Ji Ye Eun rồi đó. Vata thực sự đang để mắt đến Ji Ye Eun”. Tới tháng 10, A lại trồi lên với bài đăng mới: “Vata có bạn gái rồi sao vẫn thích Ji Ye Eun thế kia? Đúng là tên hề. Ở mức độ này là mê mẩn đối phương lắm rồi, nhưng Vata có bạn gái rồi mà, thấy tội nghiệp cho cô bạn gái 6 năm của Vata quá”.

Sau đó không lâu, A tiếp tục gây xôn xao khi tiết lộ: “Vata chia tay bạn gái 6 năm rồi ư? Chia tay tình cũ 6 năm để lao đến với Ji Ye Eun. Tội nghiệp bạn gái cũ của Vata, hy sinh tuổi thanh xuân suốt 6 năm cuối cùng bị hắn ta ‘đá’ để cặp kè với cô diễn viên Ji Ye Eun, cuối cùng vẫn là thua trong tay 1 người nổi tiếng”.

Từ cuối năm ngoái cho tới tháng 1 năm nay, A tiếp tục lên hàng loạt bài đăng mô tả chi tiết về quá trình phát triển mối quan hệ tình cảm giữa Ji Ye Eun - Vata có nội dung như sau: “Chia tay bạn gái xong là cắm đầu vào Ji Ye Eun như thế đấy”, “Ji Ye Eun - Vata sắp có tin hẹn hò rồi nha. Đang tán tỉnh nhau rồi đấy. Chắc chỉ chờ đợi lời tỏ tình nữa thôi. Đang thả thính qua lại với nhau rồi nè”, “Ji Ye Eun hẹn hò với Vata rồi. Kể ra thì cũng hợp phết đấy chứ, cả 2 đều có đôi mắt giống nhau, chắc lại kiểu người giống nhau thì hút nhau đây mà. Rồi cuối cùng cũng yêu nhau thật”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang tranh luận sôi nổi xung quanh nghi vấn ngoại tình của Ji Ye Eun - Vata. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 nghệ sĩ này đã “quan hệ ngoài luồng” với nhau, do bài đăng của cư dân mạng A nói trên mô tả rất tỉ mỉ về mối quan hệ giữa cặp đôi 9X, trông không giống như những lời vu khống.

Song song với đó, nhiều khán giả lại giữ lập trường trung lập, quyết định chờ Ji Ye Eun - Vata lên tiếng làm rõ về các mốc thời gian trong mối quan hệ của họ. Ngoài ra, cũng có ý kiến nhấn mạnh chưa thể khẳng định những nội dung trong bài đăng của cư dân mạng A hoàn toàn là sự thật.

Công chúng tranh cãi quan nghi vấn Ji Ye Eun ngoại tình với Vata. Ảnh: Nate

Cách đây đúng 2 ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Ji Ye Eun - Vata đang hẹn hò. Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ phát triển tình cảm từ bạn bè thành người yêu sau những lần cùng đi nhà thờ. Cùng ngày, công ty quản lý đã chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ yêu đương của Ji Ye Eun và Vata.

Ji Ye Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua web drama How To. Hiện tại, cô đang gây chú ý lớn với tư cách thành viên cố định của show giải trí ăn khách Running Man. Trong khi đó, Vata sinh năm 1994, nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhảy Hàn Quốc We Dem Boyz, từng giành ngôi vị á quân ở chương trình Street Man Fighter cách đây 4 năm.