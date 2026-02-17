Bùng nổ du lịch nhờ dịp nghỉ lễ 9 ngày, hơn 200.000 lượt khách Việt đi du Xuân đầu năm: Hot nhất vẫn là những địa điểm này

Kỳ nghỉ 9 ngày tạo đà bứt tốc cho thị trường du Xuân

Theo thống kê từ Vietravel, cơ cấu khách du lịch dịp Tết năm nay ghi nhận sự phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa (42%) và tour nước ngoài (58%), với con số ấn tượng 200.000 lượt khách. Nhóm tour có thời lượng 4–6 ngày được ưa chuộng nhất nhờ thuận tiện sắp xếp lịch trình nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Kết quả này phản ánh nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp Tết, đặc biệt ở nhóm khách gia đình khi xu hướng hoàn tất việc chuẩn bị Tết sớm để tận dụng trọn vẹn kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày cho hoạt động nghỉ dưỡng, trải nghiệm và sum vầy.

Đáng chú ý, lượng khách kiều bào về nước đón Tết kết hợp du xuân tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy xu hướng gắn kết gia đình thông qua các chuyến đi đầu năm ngày càng phổ biến.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, ngay từ cuối năm 2025, Vietravel đã chủ động rà soát, làm mới hệ sản phẩm tour du Xuân, đồng thời thiết kế lịch trình linh hoạt theo nhịp sinh hoạt của kỳ nghỉ dài ngày. Cách tiếp cận này giúp khách hàng – đặc biệt là các gia đình – dễ dàng xây dựng kế hoạch du lịch phù hợp với quỹ thời gian 9 ngày.

Ở phân khúc tour trong nước, các điểm đến biển và khu vực có khí hậu dễ chịu tiếp tục giữ sức hút. Những địa danh như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết – Mũi Né… được nhiều gia đình lựa chọn để kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, các tuyến du lịch hành hương – trải nghiệm thiên nhiên như Đông – Tây Bắc, tuyến Đà Nẵng – Huế hay miền Tây cũng ghi nhận mức độ quan tâm tích cực, đặc biệt từ nhóm khách gia đình và những du khách yêu thích nhịp du xuân nhẹ nhàng, thiên về khám phá văn hóa.

Đối với thị trường quốc tế, lợi thế kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày cùng nhu cầu đi lễ chùa – cầu an đầu năm khiến các tuyến châu Á tiếp tục chiếm ưu thế. Nhóm tour Đông Nam Á và Tây – Nam Á như Thái Lan, Bhutan, Ấn Độ là lựa chọn phổ biến. Tại Đông Bắc Á, các hành trình du xuân ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc thu hút khách nhờ lịch khởi hành dày, linh hoạt nhiều ngày trong dịp Tết, cùng hệ thống sản phẩm đa dạng.

Song song với việc phát triển sản phẩm, Vietravel đẩy mạnh các chương trình ưu đãi ngay từ đầu mùa, nổi bật là chương trình khuyến mại Tết 2026 với thông điệp “Tết Rực Rỡ – Kết niềm vui, Nối hạnh phúc”. Các chính sách gia tăng quyền lợi đã góp phần kích cầu du lịch Tết, đồng thời tạo tâm lý tích cực cho thị trường bước vào mùa cao điểm Hè.

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel – cho biết: “Kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày đã mở ra không gian trải nghiệm rộng hơn cho các gia đình – không chỉ du xuân mà còn nghỉ dưỡng, kết nối và ‘làm mới’ năng lượng sau một năm bận rộn. Với lợi thế chuẩn bị nguồn cung và đặt dịch vụ từ sớm, Vietravel duy trì giá tour ổn định, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm và tiêu chuẩn an toàn ở mọi điểm chạm.”

Chuẩn hóa dịch vụ, tăng cường phục vụ xuyên Tết

Trong mùa cao điểm, Vietravel ưu tiên chuẩn hóa quy trình phục vụ và tăng cường điều phối vận hành để đảm bảo mỗi hành trình diễn ra liền mạch, nhất quán về chất lượng. Doanh nghiệp đồng bộ quy trình, phối hợp chặt chẽ với hệ thống đối tác hàng không, lưu trú và dịch vụ tại điểm đến nhằm kiểm soát chất lượng theo từng chặng, đồng thời chủ động xây dựng phương án dự phòng trước các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, Vietravel duy trì hoạt động tư vấn – phục vụ xuyên suốt dịp Tết với hai hình thức: trực tiếp tại trụ sở chính, hệ thống chi nhánh và phòng kinh doanh trên toàn quốc (từ 8h00 đến 17h00), và trực tuyến 24/7 qua tổng đài 1800 646 888, website travel.com.vn, ứng dụng Vietravel cùng các kênh mạng xã hội. Nhờ đó, khách hàng có thể thuận tiện đặt tour, thay đổi dịch vụ hoặc nhận hỗ trợ kịp thời ngay cả trong những ngày cao điểm.

Sáng Mùng 1 Tết, Vietravel tổ chức Lễ xuất hành đầu năm cho các đoàn khách du xuân Bính Ngọ, mở ra những chuyến đi khắp Việt Nam và quốc tế với kỳ vọng may mắn, khởi sắc. Tại Hà Nội, đông đảo du khách và gia đình đã có mặt từ sớm, hòa mình vào không khí rộn ràng sắc xuân và theo dõi màn biểu diễn lân – sư – rồng mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an.

Đặc biệt, các đoàn khởi hành trong ngày đầu năm được trao “Lộc Xuân Vinh Hoa Phú Quý” – những phong bao lì xì may mắn thay cho lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Không khí sum vầy, những nụ cười và lời chúc đầu năm đã tạo nên khởi đầu tràn đầy năng lượng cho mùa du xuân 2026.