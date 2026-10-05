Bùng binh tình ái sốc nhất showbiz hiện tại: Nàng thơ gen Z giật bồ bạn thân, còn phũ phàng nhân đôi nỗi đau cho đối phương

Nàng thơ gen Z cũng vừa chính thức lộ diện sau ồn ào giật bồ bạn thân với thái độ gây bàn tán.

Sáng 4/10, tờ Yahoo News đưa tin, nữ diễn viên người Mỹ Cailee Spaeny vừa bị tố giật bồ của bạn thân, khiến cả MXH dậy sóng. Theo nguồn tin, mỹ nhân sinh năm 1998 được cho là đã nhân cơ hội đóng chung phim với đàng trai rồi nhanh tay cướp anh này từ tay người chị em tốt của mình.

Được biết, Cailee Spaeny vốn chơi thân với nữ diễn viên Odessa A’zion và 2 nghệ sĩ đã cùng tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Ban đầu, Odessa A’zion - Drew Starkey là 1 đôi yêu nhau. Odessa và Drew được cho là đã hẹn hò trong nhiều năm sau màn hợp tác ăn ý ở tác phẩm điện ảnh mang tên Hellraiser. Cặp đôi “phim giả tình thật” từng cùng đi chơi, sánh đôi trong bầu không khí hạnh phúc, còn gửi lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào tới đối phương. Thế nhưng theo thời gian, Drew Starkey lại... tiến tới với Cailee Spaeny - bạn thân của Odessa A’zion trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Odessa A’zion - Drew Starkey hẹn hò trong nhiều năm trời. Ảnh: IGNV

Nhưng sau đó, Drew Starkey lại quay sang yêu nữ diễn viên Cailee Spaeny. Ảnh: Yahoo News

Odessa A’zion - Cailee Spaeny là cặp chị em tốt trong làng giải trí Mỹ. Ảnh: IGNV

Bước ngoặt xảy ra vào hồi tháng 12/2025 khi Drew và Cailee được chọn vào vai nam nữ chính ở bộ phim chuyển thể mang tên Deep Cuts. Đáng nói, Odessa A’zion ban đầu cũng có vai diễn trong tác phẩm này. Tuy nhiên sau đó, Odessa đã đột ngột rút khỏi Deep Cuts sau khi đối mặt với làn sóng phản đối từ người hâm mộ.

Và trong quá trình hợp tác ở Deep Cuts, Drew - Cailee đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho nhau sau khi chính thất Odessa rời đi. Thời gian đầu, netizen phát hiện Drew - Cailee nhấn theo dõi nhau trên Apple Music.

Sau đó không lâu, 1 nguồn tin cho biết Drew đã được bắt gặp đi cùng 1 người phụ nữ không rõ danh tính tại sân bay Atlanta và ở 1 buổi công chiếu vở kịch Death of a Salesman ở New York. Ngay lập tức, các “thánh soi” nhanh chóng vào việc và đưa ra nhận định rằng cô gái bí ẩn đó nhiều khả năng chính là Cailee dựa vào trang phục trùng khớp.

Drew liên tục được bắt gặp đi chơi cùng 1 người phụ nữ. Và “thánh soi” nhanh chóng chỉ ra rằng cô gái đó nhiều khả năng là Cailee dựa vào chi tiết trang phục cùng kính râm trùng khớp. Ảnh: X

Tới tháng 9, Drew - Cailee lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đi chơi cùng nhau ở London. Và tới hôm nay, các trang báo Mỹ rầm rộ đưa tin, Drew - Cailee vừa ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm bằng hành động nắm tay nhau đầy tình tứ ở Los Angeles mới đây. Hiện tại, công chúng đang đổ dồn sự chú ý về phía chính thất Odessa A’zion giữa thông tin cô bị bạn thân - Cailee Spaeny giật bồ 1 cách công khai.

Trong bối cảnh chính thất Odessa A’zion vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào thì Cailee Spaeny lại vừa có động thái phủ đầu cô bạn thân, làm nhân đôi nỗi đau cho đối phương. Theo đó, Cailee mới đây đã phũ phàng hủy theo dõi Odessa trên trang cá nhân. Hành động lạnh lùng này của nàng thơ gen Z đã khiến cô phải đối mặt với nhiều ý kiến công kích từ phía netizen.

Cailee - Drew vừa công khai nắm tay nhau đầy tình cảm trên đường phố. Ảnh: X

Cailee mới đây còn gây xôn xao khi phũ phàng hủy follow người chị em thân thiết Odessa. Ảnh: Yahoo News