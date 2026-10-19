HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bùi Tiến Dũng vỡ òa ngày đón vợ mẫu Tây trở lại Việt Nam: "Bây giờ bố sẽ ngủ ngon hơn vào mỗi đêm rồi"

Tiên Tiên
|

Vui mừng đoàn tụ vợ con, Bùi Tiến Dũng "xóa tan" những đêm mất ngủ vì nhớ nhung.

Sau khoảng thời gian trằn trọc vì xa cách địa lý, thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây đã vinh hạnh ra tận sân bay đón bà xã Dianka Zakhidova cùng con trai trở lại Việt Nam, khoảnh khắc gia đình nhỏ chính thức đoàn tụ nhận được nhiều lời chúc mừng của người hâm mộ.

Trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn một từ "Nhớ" vào lúc giữa đêm, đi kèm khoảnh khắc ngọt ngào của bà xã Dianka Zakhidova và con trai bé Danil. Được biết, do lịch trình cá nhân, người mẫu Dianka cùng con trai đã có chuyến trở về quê nhà Ukraina để thăm gia đình ngoại. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng phải ở lại Việt Nam để nhanh chóng tập trung tập luyện và thi đấu cùng câu lạc bộ chủ quản Đà Nẵng. Sự chênh lệch về múi giờ cùng khoảng cách địa lý xa xôi khiến nam thủ môn không tránh khỏi cảm giác trống trải và trằn trọc mỗi khi đêm về. Đáp lại tình cảm của chồng, chân dài gốc Ukraina cũng đã sớm hứa hẹn sẽ nhanh chóng thu xếp công việc để về lại Việt Nam.

- Ảnh 1.

Tiến Dũng ra sân bay đón vợ con (Ảnh: FBNV)

Trong bức ảnh đoàn tụ rạng rỡ, Bùi Tiến Dũng tươi cười hạnh phúc khi tay bế con trai Danil, trong khi Dianka cùng người thân rạng rỡ ôm những bó hoa tươi thắm. Kèm theo là dòng chia sẻ đầy ngọt ngào nhưng cũng rất hóm hỉnh của nam cầu thủ: "Bây giờ bố sẽ ngủ ngon hơn vào mỗi đêm rồi. Chào mừng quay trở lại Việt Nam".

- Ảnh 2.

Tiến Dũng và Dianka có cuộc sống hạnh phúc sau đám cưới (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 3.

Tiến Dũng rất tôn trọng công việc của vợ (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi về chung một nhà vào tháng 5/2022, cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ dân tình. Dù bận rộn với lịch thi đấu xa nhà, nam thủ môn vẫn nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ, chủ động chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái để Dianka yên tâm phát triển sự nghiệp người mẫu. Ngược lại, người đẹp Ukraina cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho chồng trong các trận đấu quan trọng. Sự trở lại của vợ con chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Bùi Tiến Dũng thi đấu thăng hoa hơn trong thời gian tới.

Người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh chi 5 triệu/tháng học múa cổ trang biểu diễn cho vợ xem, kết quả bất ngờ
Tags

Bùi Tiến Dũng

Dianka Zakhidova

người mẫu

gia đinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại