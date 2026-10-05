Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây đôi lứa xứng đôi

Bùi Tiến Dũng và vợ cứ bên nhau là gây sốt vì quá đẹp.

Trở thành một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của làng thể thao, thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova vẫn duy trì độ hot bền bỉ mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Mới đây, bộ ảnh tình cảm được đăng tải trên trang cá nhân của cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm, cùng hàng loạt phản ứng tích cực từ công chúng dành cho vóc dáng và thần thái nổi bật của vợ chồng nam thủ môn.

Khoảnh khắc ngọt ngào trong tiệc sinh nhật của Dianka

Nàng mẫu tây khoe vóc dáng sexy

Bộ ảnh sinh nhật mà như người một chụp quảng cao của vợ chồng Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng nổi lên như một hiện tượng sau kỳ tích Thường Châu năm 2018. Bên cạnh năng lực trên sân cỏ, nam thủ môn người Thanh Hóa nhanh chóng ghi điểm nhờ chiều cao ấn tượng, gương mặt góc cạnh và phong thái nam tính. Những yếu tố ngoại hình này mở ra cho anh nhiều cơ hội bước chân vào thế giới giải trí, từ quảng cáo, diễn thời trang cho đến tham dự các sự kiện lớn.

Trong khi đó, Dianka Zakhidova là một người mẫu chuyên nghiệp gốc Ukraine. Với thần thái cuốn hút, vóc dáng chuẩn cùng kinh nghiệm tạo dáng trước ống kính, dù đã trải qua sinh nở nhưng cô nàng sinh năm 2000 đã nhanh chóng lấy lại đường nét nuội nà. Sự kết hợp giữa một cầu thủ nam tính và một nữ người mẫu xinh đẹp đã tạo nên khung hình hoàn chỉnh, tự nhiên trước máy quay.

Có thể thấy, đối với Bùi Tiến Dũng và Dianka, ngoại hình không chỉ dừng lại ở yếu tố gây chú ý trên mạng xã hội, mà đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp họ phát triển công việc kinh doanh và giữ vững vị thế trong các lĩnh vực thời trang.

Về chung một nhà từ tháng 5/2022 và đón con trai đầu lòng Danil không lâu sau đó, cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và Dianka luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào, thấu hiểu. Dù bận rộn với lịch trình di chuyển và thi đấu xa nhà liên tục, Bùi Tiến Dũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ, không ngần ngại sẻ chia công việc nhà và chăm sóc con cái để Dianka yên tâm phát triển sự nghiệp người mẫu.

Đáp lại, nàng mẫu Tây luôn thu xếp thời gian có mặt trên khán đài tiếp lửa cho chồng trong mọi trận đấu. Động lực từ gia đình, Dianka và cậu con trai Tiến Đan chắc chắn sẽ tiếp lửa tinh thần để Tiến Dũng toả sáng trên chặng đường sắp tới.

Ảnh: FBNV



