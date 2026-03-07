Bụi Sahara bao phủ bầu trời châu Âu

Theo Euronews, đây là hậu quả của một đợt xâm nhập bụi mịn khổng lồ từ sa mạc Sahara ở khu vực Tây Bắc Phi. Nhờ các luồng gió mạnh ở tầng cao, hàng triệu tấn bụi mịn đã vượt Địa Trung Hải, bay xa hàng ngàn cây số để nhuộm màu bầu trời lục địa già.

Dù tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, nhưng nồng độ bụi mịn PM10 tại nhiều nơi đã tăng vọt lên mức 50-70 microgam/m3, vượt ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), gây khó thở cho người nhạy cảm.

Theo dự báo mới nhất từ Cơ quan Giám sát khí quyển Copernicus (CAMS), trong những ngày tới, đám mây bụi dự kiến sẽ di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng không khí trên toàn bán đảo Iberia trước khi lan đến tận Anh và toàn khu vực Scandinavia.