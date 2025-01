Bụi mịn ở Bangkok ở mức nguy hại cho sức khỏe con người

Sự tích tụ bụi mịn ở mức "đỏ" gây nguy hại cho sức khỏe người dân tại thủ đô và các tỉnh lân cận.

Báo cáo của Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học (Gistda) lúc 10h ngày 7/1 cho thấy bụi mịn PM2.5 được ghi nhận ở mức 88,6 µg/m³ trong 24 giờ tại Bangkok, cao gấp hơn 2 lần so với ngưỡng an toàn do Chính phủ Thái Lan đặt ra là 37,5 µg/m³. Nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức "đỏ" tại tất cả 50 quận của thủ đô, trong đó mức tệ nhất (96,7µg/m³) ở quận Bang Kho Laem.

Các tỉnh lân cận Bangkok là Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon và Pathum Thani cũng phải đối mặt với mức "đỏ" về lượng bụi mịn PM2.5 lần lượt là 83,6, 80,9, 79,5 và 79,1 µg/m³.

Mức độ ô nhiễm không khí cao ở Bangkok vào ngày 8/1 (Ảnh: AP)

Ngoài ra, 16 tỉnh được đánh giá có mức PM2.5 an toàn - dao động từ 24 đến 37,3 µg/m³ - gồm Chiang Mai ở miền Bắc và chủ yếu là ở phía Nam như Chumphon, Krabi, Nan, Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phuket, Ranong, Satun, Songkhla, Trang và Yala. Chất lượng không khí được ghi nhận tốt nhất là ở tỉnh Krabi ở miền Nam.

Các tỉnh khác ghi nhận mức PM2.5 màu cam, dao động từ 37,7 đến 74,8µg/m³, mức bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân khi ra đường nên bảo vệ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang và hạn chế các hoạt động ngoài trời nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm.

Trong những năm gần đây, không khí thủ đô Bangkok bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng.