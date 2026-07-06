Bùi Lan Hương gây tranh cãi mặc hở

Màn kết hợp của Bùi Lan Hương và Rhymastic tại KOSMIK Live Concert 2026 ở Las Vegas (Mỹ) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh phần trình diễn, trang phục của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Màn trình diễn tại KOSMIK Live Concert 2026 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) ngày 4/7 (giờ địa phương) của ca sĩ Bùi Lan Hương trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh giọng hát và phong cách trình diễn, bộ trang phục cô lựa chọn cho buổi diễn gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trong tiết mục Nhan sax song ca cùng rapper Rhymastic, Bùi Lan Hương mang đến màn trình diễn ấn tượng. Nữ ca sĩ xuất hiện nổi bật trong bộ tông trắng được thiết kế hai lớp. Bên trong là bộ bodysuit ren dáng ngắn, ôm sát cơ thể, tôn đường cong của nữ ca sĩ.

Phần trình diễn gây tranh cãi của Bùi Lan Hương và rapper Rhymastic.

Bên ngoài là lớp áo choàng bằng chất liệu tơ mỏng, có tà dài buông rủ, tạo cảm giác mềm mại và bay bổng trong từng chuyển động. Khi đứng yên, lớp áo khoác phủ kín phần lớn cơ thể, mang đến vẻ kín đáo.

Tuy nhiên, do chất liệu nhẹ và độ rủ lớn, tà áo thường bị hất sang hai bên khi Bùi Lan Hương di chuyển hoặc xoay người trên sân khấu, để lộ rõ lớp bodysuit bên trong, để lộ phần chân và cơ thể nữ nghệ sĩ. Điều này cũng khiến một số khán giả cho rằng trang phục của Bùi Lan Hương hớ hênh, nhạy cảm.

Một số khán giả cho rằng bộ trang phục có phần hở bạo, chưa phù hợp với sân khấu biểu diễn. Theo đó, nhiều người cho rằng thiết kế có phần "khó hiểu", thậm chí đánh giá phong cách thời trang gần đây của Bùi Lan Hương ngày càng táo bạo. "Bộ này chị Hương chọn lố quá", "Riêng mình thấy bộ này của chị hơi kỳ", "Không hiểu mặc gì lên sân khấu", "Hồi xưa chị ấy có mặc vậy không? Sao dạo này ăn mặc lạ thế", "Mình thấy bộ này hơi hở hang, lại màu trắng nên nhìn càng kỳ cục"... là những bình luận của khán giả về trang phục của Bùi Lan Hương.

Màn trình diễn của Bùi Lan Hương từ góc nhìn khác. Nguồn: TikTok: trangchanwitheyebrows/Threads: 107b.

Một số khác lại lên tiếng "giải vây" cho Bùi Lan Hương. Theo đó, họ cho rằng nữ ca sĩ từ lâu đã theo đuổi hình ảnh quyến rũ, nên bộ trang phục lần này không phải là sự thay đổi bất ngờ. Một số ý kiến cũng lưu ý KOSMIK Live Concert 2026 được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ), nơi các tiêu chuẩn về trang phục biểu diễn được nhìn nhận cởi mở hơn so với nhiều sân khấu trong nước.

"Chắc chưa xem Bùi Lan Hương biểu diễn bao giờ?", "Tôi không thấy trang phục này có gì lạ, cô ấy vẫn đẹp và hát đỉnh như vậy", "Nhắc lại live concert được tổ chức ở Mỹ", "Mình thấy trang phục đẹp, nhưng có lẽ do góc quay hoặc cách thiết kế nên khi lên video vẫn chưa thực sự tôn được nghệ sĩ, thậm chí còn khiến cô ấy bị hớ hênh"... là những bình luận bênh vực nữ ca sĩ.

Bùi Lan Hương vốn được biết đến với phong cách thời trang quyến rũ.

Trên thực tế, Bùi Lan Hương vốn được biết đến với phong cách thời trang quyến rũ. Từ các sản phẩm âm nhạc, live show đến sự kiện thảm đỏ, nữ ca sĩ thường lựa chọn những thiết kế ôm sát cơ thể, chất liệu lụa, voan, ren hoặc cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn mang hơi hướm cổ điển. Nhiều khán giả yêu thích cho rằng đây là "thương hiệu" của nữ ca sĩ, giúp mỗi màn trình diễn trở nên huyền ảo và giàu tính thị giác.

KOSMIK Live Concert 2026 là chương trình kỷ niệm 15 năm hoạt động của SpaceSpeakers, diễn ra trong hai đêm 4 và 5/7 tại Las Vegas (Mỹ). Concert quy tụ dàn nghệ sĩ của SpaceSpeakers như Soobin Hoàng Sơn, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kiên Ứng... cùng dàn khách mời Bùi Lan Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Xuân Nghi, DJ Mie... Chương trình tiếp tục theo đuổi mô hình biểu diễn "immersive" (sân khấu nhập vai), kết hợp âm thanh, ánh sáng và các màn kết hợp giữa nhiều nghệ sĩ, với Touliver đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.