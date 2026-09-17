Bùi Hà Nam: Khi thấu hiểu khách hàng trở thành nền tảng xây dựng thương hiệu

Từ những bước đi đầu tiên với một thương hiệu còn mới tại Việt Nam, Bùi Hà Nam dần nhận ra rằng để một thương hiệu được đón nhận, sản phẩm tốt thôi chưa đủ.

Hành trình cùng Pablo Raez giúp anh học cách lắng nghe thị trường, thấu hiểu khách hàng và từng bước xây dựng một thương hiệu gần gũi hơn với người dùng Việt.

Không chỉ bán một chiếc đồng hồ, mà kể một câu chuyện về phong cách

Thị trường đồng hồ ngày càng đa dạng với nhiều thương hiệu, kiểu dáng và phân khúc khác nhau. Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra với những người làm thương hiệu không chỉ là đưa sản phẩm đến tay khách hàng, mà còn phải tìm được cách để sản phẩm tạo ra sự kết nối.

Đây cũng là điều Bùi Hà Nam từng bước nhận ra trong quá trình đồng hành cùng Pablo Raez tại Việt Nam. Xuất phát từ niềm yêu thích đồng hồ, Nam lựa chọn Pablo Raez bởi sự đồng điệu về quan niệm: một chiếc đồng hồ không chỉ phục vụ nhu cầu xem giờ mà còn có thể trở thành một phần của phong cách cá nhân.

Tuy nhiên, khi bắt đầu đưa thương hiệu về Việt Nam, anh nhận thấy thị trường thực tế có nhiều khác biệt so với những gì mình hình dung ban đầu. Mỗi nhóm khách hàng có một nhu cầu, gu thẩm mỹ và cách lựa chọn sản phẩm riêng.

"Thời gian đầu, tôi nghĩ nhiều về việc làm sao để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra điều quan trọng hơn là phải hiểu khách hàng đang tìm kiếm điều gì. Họ thích thiết kế như thế nào, họ quan tâm đến giá trị nào và điều gì khiến họ lựa chọn một thương hiệu thay vì một thương hiệu khác", Bùi Hà Nam chia sẻ.

Thiết kế đồng hồ Pablo Raez dây da được nhiều người ưa chuộng

Theo Nam, một chiếc đồng hồ có thể có thông số tốt, thiết kế đẹp hay mức giá phù hợp, nhưng để khách hàng nhớ đến thương hiệu thì cần tạo được một câu chuyện đủ gần gũi và có sự đồng điệu với họ. Đó cũng là lý do anh lựa chọn xây dựng Pablo Raez theo hướng trẻ trung, hiện đại và dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt.

Từ lắng nghe thị trường đến xây dựng tệp khách hàng riêng

Trong hành trình phát triển thương hiệu, những phản hồi của khách hàng trở thành một phần quan trọng giúp Bùi Hà Nam điều chỉnh hướng đi. Có những phản hồi tích cực giúp anh thêm tự tin vào lựa chọn ban đầu. Cũng có những góp ý khiến anh phải nhìn lại cách giới thiệu sản phẩm, cách tiếp cận khách hàng hay định hướng phát triển thương hiệu.

Nam cho rằng đó là điều bình thường trong quá trình xây dựng một thương hiệu mới. "Tôi luôn nghĩ thị trường là nơi cho mình những câu trả lời thực tế nhất. Khi khách hàng phản hồi, dù tích cực hay chưa tích cực, mình đều có thêm một góc nhìn để hoàn thiện. Nếu chỉ làm theo suy nghĩ của mình mà không lắng nghe thị trường thì rất khó đi đường dài" , anh nói.

Bùi Hà Nam trăn trở chiến lược kinh doanh, mong muốn mở rộng tệp khách hàng trong tương lai

Từ quá trình đó, Pablo Raez dần tiếp cận được tệp khách hàng rộng hơn. Những người trẻ yêu thích phong cách thanh lịch, những khách hàng tìm kiếm một chiếc đồng hồ có tính ứng dụng cao hay những người muốn tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân đều trở thành một phần trong cộng đồng người dùng mà thương hiệu hướng đến. Từ một cái tên còn khá mới, Pablo Raez từng bước trở nên quen thuộc hơn với những người quan tâm đến đồng hồ tại Việt Nam.

Đồng hồ thời trang thể hiện phong cách người dùng

Xây dựng thương hiệu là hành trình dài của sự tin tưởng

Nếu những ngày đầu, Bùi Hà Nam tập trung vào việc đưa Pablo Raez đến với thị trường Việt Nam, thì hiện tại, mục tiêu của anh hướng nhiều hơn đến việc xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa thương hiệu và khách hàng. Nam tin rằng một thương hiệu có thể được biết đến nhờ một sản phẩm, nhưng để được lựa chọn nhiều lần lại cần sự tin tưởng.

Hành trình cùng Pablo Raez cũng mang đến cho Bùi Hà Nam những bài học vượt ra ngoài câu chuyện kinh doanh. Đó là bài học về khả năng lắng nghe, thích nghi và kiên trì với một lựa chọn trong bối cảnh thị trường luôn thay đổi.

Đẹp, lịch lãm, giá cả phải chăng là những ưu điểm vượt trội của thương hiệu Pablo Raez

Từ một người bắt đầu bằng niềm yêu thích đồng hồ, Nam từng bước học cách trở thành người xây dựng thương hiệu. Những bỡ ngỡ ban đầu được thay thế bằng kinh nghiệm; những thử nghiệm dần hình thành thành chiến lược; và một thương hiệu còn mới từng bước xây dựng được tệp khách hàng riêng tại Việt Nam.

Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để Pablo Raez mở rộng thị trường và tiếp cận thêm những người yêu đồng hồ. Với Bùi Hà Nam, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện đưa một thương hiệu đi xa hơn, mà còn là quá trình tạo dựng giá trị bằng sự thấu hiểu và niềm tin.

Bởi sau cùng, một thương hiệu có thể bắt đầu bằng sản phẩm, nhưng để đi đường dài, điều giữ chân khách hàng lại chính là sự đồng điệu, niềm tin và những giá trị mà thương hiệu tạo ra trong hành trình đồng hành cùng họ. Đó chính là mục tiêu Palo Raez đã, đang và tiếp tục hướng tới.