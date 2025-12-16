Bức xúc với thanh niên ném gánh hàng rong ở hồ Xuân Hương - Đà Lạt

Ngày 16-12, lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang xác minh và xử lý vụ việc tranh cãi, ném gánh hàng rong của người khác xuống bãi cỏ hồ Xuân Hương.



Nam thanh niên ném gánh hàng rong xuống bãi cỏ ven hồ Xuân Hương. Bếp lửa của gánh hàng rong gây cháy cỏ.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khi người bán hàng rong đến khu vực cầu Ông Đạo (đối diện vòng xoay trước Chợ đêm Đà Lạt) thì xảy ra tranh cãi, chửi bới với một số nam thanh niên.

Khi thấy người bán hàng rong quay phim, một người trong nhóm thanh niên chửi bới thô tục, lao vào đòi đánh nhưng được can ngăn. Trong lúc tranh cãi, một thanh niên trong nhóm đến ném gánh hàng rong (gồm sữa đậu nành, bắp nướng, khoai lang nướng, bánh tráng nướng) xuống bãi cỏ ven hồ Xuân Hương rồi bỏ đi. Sau khi gánh hàng rong bị quăng, bếp lửa vương vãi than, làm cháy cỏ bờ hồ.

Khu vực xảy ra vụ việc ven hồ Xuân Hương.

Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vụ việc không chỉ gây mất an ninh trật tự tại khu vực danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương mà còn tạo hình ảnh xấu trong mắt người dân và du khách.