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Bức xúc người đàn ông dùng vòi xịt nước vào khách quán đối diện ở Cửa Lò: Mời lên phường

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nhiều vị khách đang ngồi uống nước bất ngờ bị xịt nước, phải đứng dậy để tránh.

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm vòi đứng xịt nước xối xả vào một quán đối diện. Thời điểm xảy ra sự việc, quán bị xịt nước có nhiều khách đang ngồi uống nước. Mọi người tỏ ra bất ngờ trước hành động này, một số người phải đứng dậy để tránh.

Hành động của người đàn ông khiến người xem vô cùng bất bình, dù chưa rõ nguồn cơn chính xác là do đâu song việc cư xử như vậy là thiếu văn minh. Dư luận mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh, con người và du lịch Nghệ An.

Bức xúc người đàn ông dùng vòi xịt nước vào khách quán đối diện ở Cửa Lò: Mời lên phường - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông xịt nước vào quán đối diện khiến dư luận bất bình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 25/6 tại một khu du lịch nổi tiếng ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò cho hay đã nắm được thông tin về vụ việc và giao công an phường vào cuộc xác minh. Chiều nay (26/6), Công an phường Cửa Lò sẽ mời người đàn ông liên quan đến để làm rõ diễn biến vụ việc.

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Tags

Cửa Lò

xịt nước

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