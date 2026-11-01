Bức Tường trở lại với 2 concert, giải mã tên gọi "TIX3"

"Với TIX3 Tour, khán giả sẽ vừa tìm thấy những cảm xúc thân thuộc, vừa có thể khám phá một Bức Tường đang tiếp tục chuyển động, với những câu chuyện và âm nhạc của ngày hôm nay", Bức Tường chia sẻ.

Sau hơn 3 thập niên bền bỉ với Rock Việt, Bức Tường sẽ gặp lại khán giả của mình bằng TIX3 Tour 2026, gồm hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 12.

Với hai điểm hẹn tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội (12/12) và Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM (26/12), TIX3 Tour hướng đến trải nghiệm âm nhạc kết hợp giữa ký ức và hiện tại, giữa những giai điệu quen thuộc đã trở thành dấu ấn của Bức Tường với những thanh âm mới mẻ trong các sáng tác gần đây, là lời khẳng định cho hành trình mà ban nhạc luôn theo đuổi: không ngừng sáng tạo, làm mới mình nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

Ban nhạc Bức Tường.

Đây là hai concert của Bức Tường tại Việt Nam tiếp nối thành công từ những chương trình riêng được ban nhạc thực hiện tại Pháp, Séc, Đức và Nhật Bản trong hai năm qua. Chia sẻ về TIX3 Tour 2026, trưởng ban nhạc, nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết:

"Với Bức Tường, thời gian luôn là một phần quan trọng trong hành trình sáng tạo. Thời gian giúp chúng tôi tích lũy trải nghiệm, trưởng thành và có những góc nhìn đa chiều hơn, từ đó có thêm nhiều câu chuyện muốn kể bằng âm nhạc.

Bức Tường không muốn chỉ sống bằng những thành công trong quá khứ. Những ca khúc đã được khán giả yêu mến là động lực rất lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra mục tiêu để ban nhạc phải tiếp tục làm việc, tiếp tục sáng tạo và mang đến những điều mới mẻ.

Với TIX3 Tour, khán giả sẽ vừa tìm thấy những cảm xúc thân thuộc, vừa có thể khám phá một Bức Tường đang tiếp tục chuyển động, với những câu chuyện và âm nhạc của ngày hôm nay".

Trưởng ban nhạc Trần Tuấn Hùng.

Điểm nhấn của TIX3 Tour là album Vol.8 TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi sẽ ra mắt ngày 11/11/2026. Với tên gọi giàu tính gợi mở, album đặt ra những suy ngẫm về thời gian, sự biến chuyển của cuộc sống và hành trình con người tìm kiếm những giá trị thực sự có ý nghĩa với bản thân.

Tinh thần ấy được mở rộng qua tên gọi TIX3, gắn với cách diễn giải từ EXIT (lối ra) khi nhìn theo chiều ngược lại. Thay vì chỉ tìm kiếm một lối thoát khỏi những bế tắc bên ngoài, con người đôi khi cần quay vào bên trong, đối diện với những câu hỏi chưa có lời giải và tìm thấy hướng đi từ chính mình.

Với Bức Tường, rock là không gian để những suy tư ấy được thể hiện bằng âm thanh mạnh mẽ, những giai điệu giàu cảm xúc và ngôn ngữ âm nhạc mang dấu ấn riêng. Khi được đưa lên sân khấu TIX3 Tour, các tác phẩm mới sẽ có một đời sống riêng thông qua trải nghiệm trực tiếp và sự cộng hưởng cùng khán giả.

Đặt những sáng tác mới bên cạnh các bản hit đã làm nên tên tuổi ban nhạc, TIX3 Tour cũng mở ra cuộc đối thoại giữa những giai đoạn sáng tạo khác nhau của Bức Tường.

Từ những ngày đầu hình thành, Bức Tường đã tạo dựng vị trí riêng trong đời sống âm nhạc Việt Nam bằng sự kiên trì theo đuổi rock và những sáng tác mang tinh thần của nhiều thế hệ người trẻ. Qua thời gian, âm nhạc của ban nhạc không chỉ gắn với những sân khấu biểu diễn mà còn trở thành một phần ký ức, nguồn cảm hứng và điểm kết nối của cộng đồng người hâm mộ.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc không ngừng chuyển động, việc ra mắt album phòng thu thứ 8 và thực hiện TIX3 Tour tiếp tục cho thấy năng lượng sáng tạo cùng khát vọng chinh phục những giới hạn mới của Bức Tường, một trong những ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam.