Bức tranh nhiều điểm sáng của xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đưa ngành nông nghiệp tiến gần mục tiêu của cả năm; đồng thời góp phần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Xuất khẩu đạt hơn 49,3 tỷ USD

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá trị xuất khẩu nông sản tháng 8-2026 ước đạt 6,47 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đã qua, tổng giá trị xuất khẩu nông sản đạt hơn 49,3 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông sản chính với thị phần chiếm 45,5%; tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 21,5% và 13,4%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,3% và 1,5%.

Giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam tiến gần mục tiêu 74 tỷ USD. Ảnh: CTV.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam 8 tháng đã qua của năm 2026 sang khu vực châu Á tăng 11,3%; châu Âu tăng 1,7%; châu Mỹ tăng 0,6%; châu Đại Dương tăng 16,4%; trong khi thị trường châu Phi giảm 18,3%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22,7%, Hoa Kỳ với thị phần 19,1%, và Nhật Bản với thị phần 6,8%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính lớn nhất của Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 22,1%, Nhật Bản tăng 2,0%. Riêng thị trường Hoa Kỳ bị giảm nhưng rất thấp (0,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp

Kết quả xuất khẩu nông sản 8 tháng đã qua của năm 2026 cho thấy bức tranh nhiều điểm sáng của thị trường. Dù vậy, để đạt mục tiêu xuất khẩu nông sản năm 2026 đạt khoảng 74 tỷ USD, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ.

Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ đột phá; thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; vận hành hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Chủ động tháo gỡ khó khăn cho các ngành hàng chủ lực cũng là nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định hết sức quan trọng. Điều đó đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, phấn đấu hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành; coi dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; giải phóng tối đa các nguồn lực để phát triển sản xuất, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao giá trị cho nông sản Việt.