Bức thư tỏ tình của 1 nữ sinh tiểu học ở TP.HCM gây bão MXH: không tin được đây là học sinh lớp 2!

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một bức thư tỏ tình được cho là của một nữ sinh tiểu học tại TP.HCM. Bức thư do tài khoản đăng tải, nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác bởi nét chữ nắn nót, lời văn mộc mạc và cảm xúc trong veo đến mức nhiều người phải thốt lên: “Không tin được đây là học sinh lớp 2!”.

Bức thư được viết trên giấy ô ly, mực tím, trình bày ngay ngắn. Từng con chữ tròn trịa, đều đặn, thẳng hàng cho thấy sự chăm chút và cẩn thận của người viết. Không chỉ gây ấn tượng bởi chữ đẹp, nội dung lá thư còn khiến người đọc bật cười vì sự chân thành, hồn nhiên rất đúng chất tuổi học trò.

Bức thư gây bão

Mở đầu, cô bé thổ lộ với một bạn nam tên Nhật Duy rằng mình muốn nói ra một bí mật đã giấu từ lâu. Em bày tỏ tình cảm nhưng cũng không quên nhắc đến sự xấu hổ trước bạn bè. Đặc biệt, ở phần sau, câu chuyện trở nên “cao trào” khi cô bé bất ngờ nhắc đến một bạn khác tên Chí Thành và thú nhận… yêu Chí Thành hơn. Sự chuyển hướng đầy bất ngờ ấy khiến cư dân mạng thích thú, bởi nó thể hiện rất rõ nét sự ngây thơ, cảm xúc đến nhanh và cũng thay đổi rất tự nhiên của trẻ nhỏ.

Dù lời lẽ còn vụng về, thậm chí có phần “đứt quãng” đúng kiểu suy nghĩ trẻ con, nhưng chính điều đó lại làm nên sức hút đặc biệt. Không toan tính, không hoa mỹ, chỉ là những dòng chữ viết ra theo cảm xúc thật. Nhiều người bình luận rằng đọc xong lá thư, họ như được quay về những năm tháng tiểu học – khi một cái nhìn, một lần ngồi chung bàn cũng đủ khiến tim đập nhanh.

Đáng yêu hơn, sau khi bức thư lan truyền, chính người đăng tải đã tiết lộ câu chuyện phía sau. Theo đó, bức thư được viết dở dang vì khi đang viết thì mẹ vào kiểm tra việc học, nên cô bé phải vội giấu đi và… quên luôn ý định hoàn thành. Sự “bỏ lửng” ấy vô tình khiến lá thư càng trở nên thú vị.

Cộng đồng mạng cũng để lại nhiều bình luận hài hước xoay quanh việc “rốt cuộc yêu ai” hay “đem tình yêu lên thiên đường”. Tuy nhiên, vượt lên trên sự trêu đùa, đa số ý kiến đều nhìn nhận đây là một kỷ niệm tuổi thơ trong sáng, đáng yêu và rất đỗi bình thường.

Ở lứa tuổi tiểu học, những rung động đầu đời thường chỉ là sự quý mến, thích chơi cùng, thích được chú ý. Đó không phải là tình yêu theo cách người lớn vẫn nghĩ mà là một dạng cảm xúc non nớt, tự nhiên trong quá trình phát triển tâm lý. Việc trẻ bộc lộ cảm xúc bằng cách viết thư cũng cho thấy khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt và sự mạnh dạn trong việc thừa nhận tình cảm của mình.

Nhiều phụ huynh khi đọc câu chuyện cũng bày tỏ sự đồng cảm. Không ít người chia sẻ rằng con mình từng có những “mối tình” tiểu học tương tự. Quan trọng là cách cha mẹ đón nhận: không chế giễu, không gắt gỏng, mà nhẹ nhàng hướng dẫn để con hiểu đâu là tình bạn, đâu là sự quý mến.

Chi tiết cô bé phải giấu thư khi mẹ bước vào khiến nhiều người bật cười, nhưng đồng thời cũng gợi lên hình ảnh một gia đình có sự quan tâm. Việc cha mẹ để ý chuyện học hành của con là điều cần thiết, song những cảm xúc ngây thơ như vậy, nếu được nhìn nhận bằng thái độ bao dung, sẽ trở thành kỷ niệm đẹp thay vì điều khiến trẻ xấu hổ.

Dù “Nhật Duy” hay “Chí Thành” giờ đã là ai đó trong ký ức xa xôi thì bức thư ấy vẫn là minh chứng cho một tuổi thơ trong trẻo, nơi những rung động đầu đời được viết bằng mực tím và cả một trái tim bé nhỏ, chân thành.