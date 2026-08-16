Bức ảnh Trương Lăng Hách trị giá 330 triệu đồng

Thay vì coi mức giá 330 triệu đồng như “giá trị của một tấm ảnh chụp Trương Lăng Hách”, có lẽ nên nhìn nó như một con số phản ánh độ nóng của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại.

Trương Lăng Hách gần đây bất ngờ lên hot search vì câu chuyện “một tấm ảnh chụp chung giá 95.000 NDT”, tương đương khoảng 330 triệu đồng, do phe vé hét giá. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận không nằm ở việc nam diễn viên thu phí chụp ảnh, bởi thực tế hoàn toàn ngược lại: Trương Lăng Hách được nhiều người qua đường bắt gặp ngoài đời cho biết anh thường sẵn sàng chụp ảnh chung miễn phí nếu có thời gian, đồng thời giữ thái độ thân thiện và kiên nhẫn.

Nội dung được cho là tin nhắn từ phe vé, trong đó đưa ra mức giá chụp ảnh chung với Trương Lăng Hách lên tới 330 triệu đồng.

Tranh cãi bắt nguồn từ việc phe vé công khai ra giá 95.000 NDT, tương đương khoảng 330 triệu đồng, cho một lần chụp ảnh chung với Trương Lăng Hách. Trước đó, mức giá được cho là khoảng 40.000 NDT, tương đương khoảng 130 triệu đồng, nhưng sau đó tiếp tục bị đẩy lên mức 95.000 NDT, khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Tuy nhiên, nhiều thông tin được chia sẻ cho thấy đây hoàn toàn không phải dịch vụ do Trương Lăng Hách hay phòng làm việc của anh tổ chức. Nam diễn viên và ê-kíp chưa từng công bố bất kỳ chương trình chụp ảnh chung có thu phí chính thức nào, đồng nghĩa toàn bộ số tiền mà phe vé thu được không chảy vào túi nghệ sĩ.

Điều đáng chú ý là trong cuộc sống thường ngày, việc người hâm mộ hoặc người qua đường tình cờ gặp Trương Lăng Hách rồi xin chụp ảnh chung lại diễn ra theo một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại sân bay hoặc khu vực bên ngoài các sự kiện, nếu có thời gian và yêu cầu hợp lý, anh thường khá thoải mái đồng ý chụp ảnh cùng mọi người mà không thu bất kỳ khoản phí nào. Thái độ thân thiện, không tạo khoảng cách của nam diễn viên vì thế cũng nhận được nhiều lời khen. Chính sự đối lập giữa “95.000 tệ, tương đương khoảng 330 triệu đồng, cho một tấm ảnh” và “tình cờ gặp ngoài đời vẫn có thể chụp miễn phí” càng khiến câu chuyện trở nên gây chú ý.

Nam diễn viên được cho là sẵn sàng chụp ảnh miễn phí với người hâm mộ khi tình cờ gặp ngoài đường, nếu có thời gian.

Ngay cả những hoạt động chụp ảnh tại sự kiện thương hiệu cũng cần được phân biệt rõ với việc “niêm yết giá cho một lần chụp ảnh”. Một số trường hợp có thể đi kèm điều kiện mua hàng, được mời hoặc đáp ứng quy định của chương trình, nhưng điều đó không đồng nghĩa Trương Lăng Hách có một bảng giá chính thức cho việc chụp ảnh chung. Vì vậy, mức giá trên trời đang được bàn tán thực chất là hành vi của bên thứ ba, khi phe vé tận dụng sức hút của nghệ sĩ, tâm lý người hâm mộ và chênh lệch thông tin để đẩy giá lên cao.

Cũng từ đây, câu chuyện về “tấm ảnh 330 triệu đồng” dần vượt ra khỏi phạm vi một vụ hét giá. Bối cảnh đáng chú ý hơn nằm ở việc giá trị thương mại của Trương Lăng Hách đang được thị trường định giá lại sau thành công của bộ phim Trục Ngọc. Tác phẩm do anh đóng chính vừa tạo được sức hút lớn, với lượng xem trung bình được báo cáo ở mức 80,68 triệu lượt mỗi tập và thành tích vượt mốc 10.000 trên hai nền tảng. Đặc biệt, vai Tạ Chinh giúp tên tuổi Trương Lăng Hách tiếp tục tăng nhiệt mạnh mẽ.

Theo báo cáo tổng kết được phòng làm việc của nam diễn viên công bố, sau thành công của Trục Ngọc, Trương Lăng Hách tăng thêm khoảng 8 triệu người theo dõi trên toàn bộ các nền tảng. Những con số này cho thấy sức hút cá nhân của anh đã có bước tiến rõ rệt, đồng thời khả năng thu hút khán giả và sức ảnh hưởng của nam diễn viên cũng ngày càng được thị trường chú ý.

Trong bối cảnh ấy, việc phe vé đẩy giá một tấm ảnh từ 40.000 NDT, tương đương khoảng 130 triệu đồng, lên 95.000 NDT, tương đương khoảng 330 triệu đồng, có thể được xem như một biểu hiện cực đoan của việc sức nóng của nghệ sĩ bị chuyển hóa thành giá trị trên thị trường không chính thức. Điều đáng nói là người hưởng lợi từ mức giá khổng lồ này không phải Trương Lăng Hách, mà là bên trung gian đứng sau. Càng khiến nam diễn viên được chú ý, câu chuyện lại càng vô tình trở thành phép đo cho thấy sức hút của anh đang tăng mạnh đến mức nào.

Tuy nhiên, sự việc cũng đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ về hệ sinh thái người hâm mộ. Khi sức nóng của nghệ sĩ tăng cao, những hoạt động vốn chỉ mang tính giao lưu bình thường như chụp một tấm ảnh chung có thể bị biến thành cơ hội kiếm lời. Việc một khoảnh khắc gặp gỡ đời thường bị hét giá cao cho thấy khoảng cách giữa giá trị thực và mức giá mà phe vé tạo ra có thể lớn đến mức khó tin.

Vì vậy, thay vì coi mức giá 330 triệu đồng như “giá trị của một tấm ảnh Trương Lăng Hách”, có lẽ nên nhìn nó như một con số phản ánh độ nóng của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại, đồng thời là lời cảnh báo về cách phe vé đang lợi dụng sức hút của nghệ sĩ để kiếm lợi. Còn với người hâm mộ, việc giữ tỉnh táo, không chạy theo những mức giá bị thổi phồng và hạn chế tiếp tay cho phe vé mới là cách thiết thực nhất để những khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng không trở thành một cuộc chơi mà người cuối cùng phải trả giá lại chính là người hâm mộ.

Nguồn và ảnh: Sina