Bức ảnh trị giá hơn 1 cây vàng của cô gái 25 tuổi khiến nhiều người trầm trồ

Ở độ tuổi 25, cô gái này không chỉ biết tiết kiệm, mà còn biết "chia tiền vào nhiều giỏ" để tối ưu tỷ suất sinh lời, đúng là không khen không được. Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: "Em đã cố gắng tiết kiệm được 300 triệu đầu tiên trong đời. Lúc đó nhiều anh chị khuyên em nên mua vàng, nên em đã trích ra 1/3 là 100 triệu để mua vàng. Đến giờ mỗi tháng em vẫn tiết kiệm và mua 1 chỉ vàng".

Thành quả tích sản do cô đăng tải

Dù không tiết lộ mức thu nhập, nhưng rõ ràng để có 300 triệu ở độ tuổi 25, lại còn mua được kha khá vàng, khỏi cần nói cũng biết nếu không vun vén chi tiêu, chắc chắn không thể có được thành quả này.

"Nể thật chứ, 25 tuổi là cũng mới đi làm được 2-3 năm thôi mà đã có chừng đó rồi. Chẳng bù cho chị đến tận năm 30 tuổi mới bắt đầu học cách tiết kiệm, xong cũng gần 1 năm loay hoay mới ổn định được" - Một người chia sẻ.

"Học tiết kiệm, tích sản từ sớm như thế này là tốt đó em. Mua vàng cứ giữ nhé, đừng thấy giá tăng mà nóng lòng bán đi nếu không có việc lớn. Để đó bao giờ mua nhà hay có việc lớn hẵng bán chứ không là tiếc đấy" - Một người nhắc nhở.

"Xin vía bé ơi. 25 tuổi thế này là giỏi hơn nhiều anh chị rồi" - Một người cảm thán.

Muốn tiết kiệm thành công, có 2 điều phải nhớ!

1 - Kiên trì, bền bỉ quan trọng hơn mức thu nhập

Nhắc tới việc tiết kiệm, nhiều người thường nghĩ ngay đến mức thu nhập, khả năng quản lý chi tiêu hay những công cụ đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, yếu tố quyết định một kế hoạch tiết kiệm có thành công hay không, lại là sự bền bỉ và kiên trì.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm không phải là một hành động tức thời mà là một quá trình dài hơi, đòi hỏi tính kỷ luật lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ngay cả khi thu nhập không cao, một người kiên trì vẫn có thể tích lũy được số vốn đáng kể nhờ thói quen nhỏ nhưng duy trì liên tục. Ngược lại, người có thu nhập cao nhưng thiếu bền bỉ thường dễ bỏ cuộc giữa chừng, tiêu xài cảm tính và cuối cùng chẳng để lại khoản tích lũy nào.

Nếu so sánh, có lẽ tết kiệm cũng giống như việc tập luyện thể dục. Không ai khỏe lên chỉ sau một vài buổi tập, mà cần tập đều mới thấy kết quả. Thành quả không đến từ một khoản cắt giảm duy nhất mà từ hàng trăm lần chọn “để dành” thay vì “chi tiêu”.

2 - Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm

Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

Khoản đầu tiên cần có là quỹ dự phòng - Chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

Tiếp theo là khoản đầu tư sinh lời. Bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

Cuối cùng là khoản đầu tư cho bản thân. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.