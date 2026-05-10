Bức ảnh trị giá 5.7 tỷ USD của mỹ nhân giàu nhất showbiz

Bức ảnh làm nên lịch sử concert thế giới

Ngày 1/11/2022, Taylor Swift chính thức công bố The Eras Tour trên chương trình Good Morning America cùng toàn bộ các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Taylor Swift gọi The Eras Tour là "a journey through the musical eras" - hành trình xuyên qua toàn bộ các thời kỳ âm nhạc trong sự nghiệp. Ban đầu, The Eras Tour chỉ được giới thiệu với 53 đêm diễn tại các sân vận động ở Mỹ, trước khi chính thức khởi động vào ngày 17/3/2023 tại Glendale, Arizona.

Từ một tour diễn tưởng chừng chỉ dành cho cộng đồng người hâm mộ trung thành của Taylor, The Eras Tour nhanh chóng bùng nổ thành hiện tượng văn hóa đại chúng lớn nhất thế giới hậu đại dịch. Chuỗi concert sau đó được mở rộng lên hơn 150 đêm diễn toàn cầu, phủ sóng từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu cho tới châu Á và Australia.

Bức ảnh công bố The Eras Tour trở thành được xem là hình ảnh mở đầu cho một cỗ máy kinh tế khổng lồ, tạo ra khoảng 5.7 tỷ USD chi tiêu tại Mỹ, tương đương gần 150 nghìn tỷ đồng gắn với chuỗi concert kỷ lục này. Con số 5.7 tỷ USD là tổng mức chi tiêu mà người hâm mộ bỏ ra cho toàn bộ hành trình xem concert: vé máy bay, khách sạn, ăn uống, mua sắm, trang phục theo concept, vật phẩm lưu niệm và các hoạt động du lịch liên quan.

Hiệu ứng kinh tế mà The Eras Tour tạo ra thậm chí khiến giới tài chính Mỹ phải nghiên cứu như một hiện tượng đặc biệt. Theo nhiều báo cáo kinh tế, nếu một khán giả thông thường chi khoảng 100 USD cho vé xem phim hoặc sự kiện giải trí sẽ kéo theo khoảng 300 USD tiêu dùng phụ trợ, thì với The Eras Tour, mỗi người hâm mộ có thể chi thêm hơn 1.300 USD cho toàn bộ trải nghiệm concert.

Nhiều thành phố tại Mỹ ghi nhận doanh thu khách sạn và du lịch tăng vọt mỗi khi Taylor Swift xuất hiện. Chỉ riêng 6 đêm diễn tại Los Angeles đã đóng góp khoảng 320 triệu USD cho GDP thành phố. Tại nhiều khu vực, giá phòng khách sạn tăng đột biến nhưng vẫn trong tình trạng "cháy phòng" hàng loạt.

The Eras Tour còn tạo ra một xu hướng hoàn toàn mới mang tên "Gig Tripping" - du lịch xuyên quốc gia để xem concert. Người hâm mộ sẵn sàng bay qua nhiều châu lục chỉ để tham dự một đêm diễn của Taylor Swift. Chính điều này đã biến các concert thành cuộc cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia.

Một trong những ví dụ nổi bật nhất là Singapore. Quốc đảo này từng đạt thỏa thuận độc quyền để Taylor Swift chỉ biểu diễn tại đây trong khu vực Đông Nam Á, tạo nên cú hích du lịch khổng lồ và kéo theo làn sóng khán giả từ khắp châu Á đổ về.

Sức nóng của The Eras Tour mạnh tới mức làm sập hệ thống bán vé Ticketmaster tại Mỹ ngay khi mở bán. Hàng triệu người truy cập cùng lúc khiến website quá tải nghiêm trọng, kéo theo cuộc tranh cãi lớn chưa từng có trong ngành bán vé giải trí. Sự việc sau đó dẫn tới các phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ về tính độc quyền của Ticketmaster, đồng thời thúc đẩy các đề xuất luật mới nhằm minh bạch hóa phí dịch vụ và chống đầu cơ vé, được công chúng gọi bằng cái tên "Đạo luật Taylor Swift".

Về mặt sản xuất, The Eras Tour cũng thiết lập chuẩn mực mới cho concert stadium hiện đại. Với thời lượng kéo dài hơn 3 giờ, danh sách hơn 40 ca khúc cùng hệ thống sân khấu thay đổi liên tục theo từng "era", Taylor Swift đã nâng chuẩn trải nghiệm biểu diễn trực tiếp lên quy mô chưa từng có. Sau The Eras Tour, nhiều nghệ sĩ hạng A toàn cầu buộc phải đầu tư mạnh tay hơn cho concert để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ khán giả.

Tính đến năm 2026, The Eras Tour vẫn là tour diễn đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu bán vé trực tiếp, với hơn 10 triệu khán giả tham dự. Bộ phim concert phát hành song song cũng thu về hơn 260 triệu USD toàn cầu. Trong khi đó, doanh số merchandise được ước tính đạt trung bình 2-3 triệu USD mỗi đêm diễn.

Sau khi trừ toàn bộ chi phí sản xuất khổng lồ cùng khoảng 200 triệu USD tiền thưởng dành cho nhân viên và ê-kíp, Taylor Swift được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD lợi nhuận cá nhân chỉ riêng từ dự án này. Nhờ Eras Tour, Taylor chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú đô la ngành âm nhạc, là ngôi sao giàu nhất showbiz mà không cần đến các hoạt động kinh doanh khác.

Ngôi sao số 1 của thời đại streaming

Tính đến năm 2026, Taylor Swift không còn đơn thuần là một ca sĩ nổi tiếng. Cô đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, một thương hiệu giải trí độc lập có khả năng tác động trực tiếp tới kinh tế, truyền thông và cách vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.

Sinh năm 1989, Taylor Swift khởi đầu với dòng nhạc Country trước khi thực hiện hàng loạt cuộc chuyển mình ngoạn mục sang Pop, Rock, Indie-folk. Điều khiến cô khác biệt nằm ở khả năng biến từng giai đoạn cuộc đời thành một "kỷ nguyên" âm nhạc có bản sắc riêng biệt.

Album đầu tay Taylor Swift năm 2006 từng được xem là cú hích giúp trẻ hóa nhạc đồng quê Mỹ. Nhưng phải đến Fearless năm 2008, Taylor mới thực sự bước lên hàng siêu sao hiện tượng mới với Love Story và You Belong With Me . Thành công của album giúp cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất thời điểm đó giành Grammy Album of the Year.

Speak Now năm 2010 là lời đáp trả trực diện trước những nghi ngờ về năng lực sáng tác. Taylor tự viết toàn bộ album, khẳng định vị thế songwriter hàng đầu thế hệ. Đến Red năm 2012, Taylor bắt đầu pha trộn Pop vào Country, tạo nên một trong những album được xem là tác phẩm để đời về mặt ca từ. All Too Well sau này trở thành biểu tượng cho nghệ thuật kể chuyện trong nhạc Pop hiện đại.

Năm 2014, 1989 đánh dấu cú chuyển mình hoàn toàn sang Pop với loạt hit toàn cầu như Shake It Off hay Blank Space. Album không chỉ giúp Taylor trở thành "Nữ hoàng Pop" mà còn đưa cô lên vị thế nghệ sĩ quyền lực có khả năng tác động trực tiếp tới chính sách của Apple Music và Spotify.

Sau khủng hoảng truyền thông năm 2016, reputatio n ra đời như lời tuyên chiến với dư luận. Taylor biến scandal thành chất liệu nghệ thuật, đồng thời xây dựng cộng đồng Swifties trung thành hơn bao giờ hết.

Năm 2019, Taylor Swift kỷ niệm tình yêu với chàng thơ Anh quốc Joe Alwyn với Lover mang màu sắc tươi sáng và lãng mạn hơn, trong khi folklore và evermore năm 2020 tiếp tục chứng minh tham vọng nghệ thuật không giới hạn khi Taylor chuyển hướng sang Indie-folk giữa thời điểm đại dịch. folklore sau đó mang về cho cô Grammy Album of the Year thứ 3.

Midnights năm 2022 tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục streaming toàn cầu, biến Taylor thành nghệ sĩ đầu tiên chiếm trọn Top 10 Billboard Hot 100 trong cùng một tuần. The Tortured Poets Department năm 2024 lại cho thấy một Taylor Swift nặng tính tự sự hơn bao giờ hết, khai thác những góc tối của danh tiếng và tình yêu. Album tiếp tục giúp cô củng cố kỷ lục Grammy Album of the Year lần thứ 4.

Đến năm 2025, Taylor Swift phát hành The Life of a Showgirl với phong cách Soft Pop và Disco-pop. Album được xem là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của cô, khi Taylor không còn đối đầu với truyền thông mà tận hưởng hào quang theo cách chủ động hơn. Ca khúc The Fate of Ophelia nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và là biểu tượng mới cho hình ảnh phụ nữ quyền lực trong ngành giải trí. Và với 19 năm sự nghiệp, Taylor Swift đã liên tục cho ra mắt 13 album phòng thu.



Một trong những biến cố lớn nhất sự nghiệp Taylor Swift chính là cuộc chiến giành lại quyền sở hữu âm nhạc. Sau khi mất quyền kiểm soát 6 album đầu tiên, cô khởi động chiến dịch tái thu âm Taylor's Version từ năm 2021. Đây được xem là tiền lệ chưa từng có trong lịch sử ngành thu âm, thay đổi cách nghệ sĩ trẻ nhìn nhận về quyền sở hữu trí tuệ. Đến năm 2025, Taylor Swift chính thức chi 300 triệu USD để mua lại toàn bộ bản quyền 6 album cũ, khép lại cuộc chiến kéo dài nhiều năm và thay đổi cách vận hành của nhiều nghệ sĩ với tác phẩm của mình.

Không chỉ thành công về thương mại, Taylor Swift còn là một trong những nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất lịch sử. Cô giữ kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên thắng Grammy Album of the Year 4 lần. Tại iHeartRadio Music Awards 2026, Taylor tiếp tục càn quét 7 giải thưởng, nâng tổng số chiến thắng lên 41 giải - thành tích chưa từng có.

Năm 2026, Taylor cũng chính thức được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, khẳng định vị thế một trong những songwriter quan trọng nhất thế kỷ 21. Taylor Swift được The Newyork Times gọi tên trong top 30 nhạc sĩ còn sống vĩ đại nhất nước Mỹ.

Ở thời đại streaming, Taylor Swift gần như thống trị tuyệt đối. Cô liên tục đứng đầu Spotify về lượng stream toàn cầu, sở hữu hàng chục ca khúc vượt mốc 1 tỷ lượt nghe. Sức mạnh lớn nhất của Taylor không chỉ nằm ở âm nhạc, mà ở cộng đồng Swifties - fandom nổi tiếng với khả năng giải mã Easter Eggs và tạo ra hệ sinh thái thảo luận khổng lồ quanh mọi sản phẩm của cô.

Hiệu ứng "Swift Lift" hiện đã trở thành thuật ngữ kinh tế đại chúng. Sự xuất hiện của Taylor Swift có thể tác động trực tiếp tới GDP địa phương, doanh thu du lịch và thị trường tiêu dùng. Nhiều quốc gia từng công khai mời gọi cô tổ chức concert vì lợi ích kinh tế mà The Eras Tour mang lại.

Tính đến tháng 3/2026, Forbes ghi nhận Taylor Swift sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Điều đặc biệt là phần lớn tài sản này đến trực tiếp từ âm nhạc - viết nhạc, bán album và lưu diễn - thay vì mở rộng sang mỹ phẩm hay thời trang như nhiều tỷ phú giải trí khác.

Ở tuổi 36, Taylor Swift hiện được xem là hình mẫu hiếm hoi hội tụ đủ tài năng sáng tạo, tư duy kinh doanh và khả năng kiểm soát quyền lực truyền thông. Từ một cô gái viết nhạc đồng quê tuổi teen tới người phụ nữ tạo ra tour diễn trị giá hàng tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, Taylor Swift đã định nghĩa lại khái niệm "siêu sao" trong thế kỷ 21.

