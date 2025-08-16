Bức ảnh trị giá 2,3 tỷ đồng gây xôn xao: Nhìn đến thứ này mới giật mình!

Nghe đến chuyện có tài sản, phần lớn chúng ta đều sẽ nghĩ ngay tới có nhà, có xe, có đất, có vàng. Ừ thì những thứ đó rõ là tài sản rồi, chẳng cần phải bàn cãi thêm. Nhưng ngoài ra, có nợ cũng được tính là có tài sản.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người dùng ẩn danh cũng trải lòng về khối “tài sản âm” này. Nhiều người nghe xong cũng không biết nên mừng hay nên lo cho chính chủ.

Vay 2,3 tỷ đồng mua nhà trả trong 25 năm: Áp lực khi nghĩ tới tương lai!

Nguyên văn tâm sự của người này như sau: “Chợt nhận ra ngoài nợ thì bản thân không có gì để… khoe mọi người ạ. Em muốn chia sẻ với mọi người cho giải tỏa chút chứ nhìn số nợ này thấy tương lai chông chênh quá. Người trẻ mà muốn có nhà, bố mẹ không hỗ trợ thì quả thực áp lực quá. Mua nhà rồi chăm chút thì thấy vui, mà giờ thấy lo nhiều hơn. Không trả được nợ thì ngân hàng siết nhà mất, lúc nào cũng lo không biết mấy năm nữa lãi thả nổi lên bao nhiêu. Em đang cố gắng kiếm thêm thu nhập để trả bớt nợ gốc được phần nào hay phần đó, mà quả thực áp lực quá”.

Bức ảnh khoản hơn 2,3 tỷ đồng thời hạn 25 năm khiến không ít người giật mình

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều bày tỏ chung quan điểm: Mua nhà tầm này thì vay nợ là lựa chọn không có gì lạ. Vấn đề chỉ là vay xong mới thấy áp lực, mới nhận ra có nhà chưa chắc đã đỡ lo. Phải tới lúc nào dứt được nợ thì mới yên tâm đó là nhà của mình.

“Hiểu cảm giác của bác. Em 29 tuổi nợ ngân hàng 3 tỷ, nợ người thân 1 tỷ nữa. Hàng tháng tiền trả nợ cũng ngót nghét 30 triệu nhiều khi ăn không dám ăn thật. Nhưng thôi cũng cố vì nếu không vay thì chẳng biết bao giờ mới có cái nhà. Còn trẻ còn sức thì cố làm, nghĩ vậy cho tích cực bác ạ” - Một người động viên.

“Công nhận, có nợ vào cái là đầu óc lúc nào cũng chỉ có chuyện tiền nong. Nhưng mua nhà tầm này thì nếu nghĩ tích cực thì BĐS vẫn tăng, không lo lỗ dù mình cũng chỉ mua để ở. Bảo có nhà nghe oai chứ sổ đỏ vẫn trong ngân hàng, tính ra vẫn là chưa có nhà” - Một người thẳng thắn.

“Cố lên bạn ơi, có vay mới có động lực kiếm tiền. 3 năm trước mình vay 700 triệu mua căn chung cư, cũng vừa mới trả hết nợ đầu năm nay mới dám thở phào. Nói chung không có nền tảng tài chính gia đình tốt mà vẫn muốn có tài sản thì đành phải mạo hiểm ít nhiều thôi. Đến lúc trả xong lại thấy có động lực để cày cuốc, tích góp rồi vay mượn mua thêm mảnh đất” - Một người chia sẻ.

Vay tiền mua BĐS, làm sao để hạn chế tối đa rủi ro vỡ nợ?

Giải đáp thắc mắc này, Chuyên gia Tài chính Nguyễn Duy Chuyền khẳng định có 3 yếu tố cần lưu ý rất kỹ trước khi đặt bút ký vào hợp đồng vay mua BĐS.

Chuyên gia Nguyễn Duy Chuyền

Đầu tiên, không được dùng quá 50% thu nhập/tháng để trả nợ vay mua bất động sản. Đồng thời, chúng ta phải tưởng tượng và thử tính toán khi lãi suất thả nổi, mình sẽ phải dành ra bao nhiêu % thu nhập để trả nợ mỗi tháng, từ đó mới đánh giá khả năng thu nhập có đủ trả nợ hay không.

Tiếp theo, tuyệt đối không được quá FOMO với thị trường bất động sản, tuyệt đối không được mua chỉ vì khu vực đó đang “sốt”, có quá nhiều người đang đổ tiền vào. Vậy là rất nguy hiểm.

Cuối cùng, phải tìm hiểu kỹ về dự án mà bản thân đang có dự định mua: Tiến độ thi công, tiến độ bàn giao và độ uy tín của chủ đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng phải tính luôn đến những kịch bản ngoài dự kiến, ví dụ như mua rồi mà không thanh khoản được, giá bất động sản đóng băng hoặc bán được nhưng không được giá, hay lãi suất thả nổi cao mà thu nhập thì giảm,… thì lúc đó sẽ tính sao? Liệu có sự hỗ trợ hay tài sản nào để dự phòng, có tính thanh khoản tốt hơn để giúp chúng ta không phải bán nhà trả nợ hay không?

Tính toán thật kỹ những yếu tố đó, lường trước tất cả các rủi ro và chuẩn bị phương án ứng phó, thì mới giảm thiểu được nguy cơ vỡ nợ khi vay mua nhà nói riêng và mua BĐS nói chung.