Bức ảnh toàn huyền thoại khiến diện mạo Sergio Ramos gây sốt

Phía sau hình ảnh quyết liệt trên sân, Sergio Ramos được vợ Pilar Rubio khen có khả năng đàn, hát, vẽ và viết thư tình. Anh từng phát hành một số ca khúc, trong đó có La Roja Baila, bài hát chính thức của tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2016.