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Bức ảnh toàn huyền thoại khiến diện mạo Sergio Ramos gây sốt

Trạch Dương
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Xuất hiện tại trận chung kết World Cup 2026, Sergio Ramos thu hút sự chú ý vẻ phong trần và phong cách vest lịch lãm. Ở tuổi 40, cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha vẫn duy trì sức hút cả trên sân cỏ lẫn trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Trên khán đài trận chung kết World Cup 2026, Sergio Ramos nổi bật trong bộ suit xanh đậm, cà vạt đỏ chấm bi và kính râm. Cựu thủ quân tuyển Tây Ban Nha cùng Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta và David Villa hội ngộ, gợi nhớ thế hệ từng đưa bóng đá xứ bò tót thống trị thế giới.

Sergio Ramos rạng rỡ giương quốc kỳ Tây Ban Nha bên cạnh cựu tiền đạo Fernando Llorente. Ở tuổi 40, Ramos vẫn thu hút ống kính nhờ vóc dáng săn chắc, mái tóc chải ngược, bộ râu được chăm chút kỹ cùng cách phối suit lịch lãm.

Loạt ảnh khoe vẻ điển trai của Sergio Ramos trên khán đài được chia sẻ rầm rộ. Cựu trung vệ Real Madrid tạo nên diện mạo vừa cổ điển, vừa mạnh mẽ ở tuổi 40. Trên mạng xã hội Threads, nhiều khán giả thậm chí nói "không chịu nổi vẻ điển trai của Ramos".

Sergio Ramos nâng cúp vàng trên sân sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Hình ảnh cựu đội trưởng trở lại bên danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới gợi nhớ khoảnh khắc anh cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

Sau nhiều năm rời đỉnh cao bóng đá châu Âu, nhà vô địch thế giới năm 2010 vẫn giữ thần thái của một thủ lĩnh, từ ánh mắt, dáng đứng đến phong cách xuất hiện trước công chúng.

Sergio Ramos hôn cúp vàng đầy cảm xúc. Danh hiệu World Cup gắn liền với thế hệ vàng Tây Ban Nha từng liên tiếp vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, tạo nên một trong những chu kỳ thành công nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Sergio Ramos và vợ, người mẫu kiêm người dẫn chương trình Pilar Rubio, xuất hiện tại lễ trao giải Latin Grammy lần thứ 26 ở MGM Grand Garden Arena. Ở tuổi 40, cựu danh thủ vẫn duy trì phong độ ngoại hình, tự tin thử nghiệm suit phom rộng, trang sức và kính màu để tạo dấu ấn riêng trên thảm đỏ.

Không chỉ giữ sức hút bên ngoài sân cỏ, Sergio Ramos vẫn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ khi thi đấu cho Monterrey tại Liga MX. Chiếc băng đội trưởng, thể hình rắn rỏi và phong thái quyết đoán cho thấy dấu ấn thủ lĩnh đã theo anh xuyên suốt sự nghiệp kéo dài hơn hai thập niên.

Sergio Ramos sinh năm 1986 tại Camas, Tây Ban Nha, trưởng thành từ học viện Sevilla trước khi gia nhập Real Madrid năm 2005. Trong 16 mùa giải ở sân Bernabeu, anh phát triển từ hậu vệ trẻ giàu tiềm năng thành thủ quân, giành 4 Champions League và 5 La Liga, đồng thời vô địch World Cup 2010 cùng hai kỳ Euro 2008, 2012.

Ngoài đời thường, Sergio Ramos theo đuổi phong cách phóng khoáng nhưng vẫn giữ vẻ nam tính. Sơ mi kẻ sáng màu, kính đen, đồng hồ kim loại và nhiều nhẫn được kết hợp có chủ ý, vừa làm nổi bật hình xăm đặc trưng, vừa tạo diện mạo trẻ trung cho cựu thủ quân Tây Ban Nha ở tuổi 40.

Ramos thường đưa phụ kiện hàng hiệu vào những bộ trang phục đơn sắc. Trong lần xuất hiện này, anh phối áo ba lỗ với quần ống rộng, giày thể thao trắng, kính màu và túi Hermès cỡ lớn, cho thấy sự táo bạo trong cách lựa chọn trang phục ngoài sân cỏ.

Phía sau hình ảnh quyết liệt trên sân, Sergio Ramos được vợ Pilar Rubio khen có khả năng đàn, hát, vẽ và viết thư tình. Anh từng phát hành một số ca khúc, trong đó có La Roja Baila, bài hát chính thức của tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2016.

Vóc dáng săn chắc của cựu danh thủ ở tuổi 40. Bên cạnh bài tập sức mạnh, anh chú trọng khả năng tăng tốc, kéo, đẩy, thăng bằng, phản xạ, cơ lõi và vận động với bóng.

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản

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