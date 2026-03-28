Bạn nhìn nhận thế nào về việc người vợ quỳ xuống đón chồng về nhà?

Trong một gia đình, mối quan hệ vợ chồng luôn là nền tảng quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả quan hệ cha mẹ con cái. Nếu mối quan hệ vợ chồng không tốt, rất khó để có một mối quan hệ nuôi dạy con cái lành mạnh.

Gần như đó là một quy luật.

Nền tảng của một cuộc hôn nhân tốt là sự tôn trọng. Vì vậy, người chồng có tôn trọng vợ hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách đứa trẻ được nuôi dạy và hình thành nhân cách.

Quỳ xuống đón chồng về nhà!

Mạng xã hội Trung Quốc thời gian trước thịnh hành những video có nội dung giống nhau đến 90%: Người chồng đi làm về và người vợ quỳ ở cửa để đón. Đây không phải cảnh vua chúa ngày xưa, mà là một hình ảnh xuất hiện trong đời sống hiện đại.

Các blogger còn ghi chú rất rõ: "Cách đúng để chào đón chồng về nhà". Mục đích rất rõ ràng: hướng dẫn phụ nữ cách làm hài lòng chồng. Một video đơn giản như vậy lại đạt hơn 1 triệu lượt thích, hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ. Sau đó, nhiều người bắt chước làm theo, biến nó thành một trào lưu.

Một số nội dung còn mang tính hài hước: người chồng tưởng mình làm sai nên vội vàng nhận lỗi, thậm chí “lộ” tiền riêng. Nhưng dù được thể hiện nhẹ nhàng, vui vẻ trên màn hình, người xem lại cảm thấy không thoải mái. Bởi vì điều này không đơn thuần là giải trí, mà giống như một bước lùi về những quan niệm cũ.

Từ rất lâu trước đây, xã hội đã loại bỏ những nghi thức quỳ lạy mang tính phân cấp, hướng tới sự bình đẳng. Vậy tại sao ngày nay, khi phụ nữ đã có vị thế độc lập hơn, lại xuất hiện những hình ảnh như vậy?

Cách người chồng đối xử với vợ sẽ trở thành cách con cái nhìn nhận mẹ

Điều đáng lo hơn là trong nhiều video, trẻ nhỏ cũng xuất hiện bên cạnh, chứng kiến hoặc thậm chí tham gia. Người lớn có thể hiểu đó là “nội dung giải trí”, nhưng trẻ em thì không. Nếu một đứa trẻ thường xuyên nhìn thấy mẹ quỳ trước bố, hình ảnh người mẹ trong mắt trẻ sẽ dần mất đi sự tôn trọng.

Cách người chồng đối xử với vợ sẽ trở thành cách đứa trẻ đối xử với mẹ. Khi trẻ không tôn trọng mẹ, việc giáo dục cũng trở nên khó khăn. Trẻ có thể không lắng nghe, thậm chí coi nhẹ lời dạy của mẹ. Xa hơn, đứa trẻ còn học được một mô hình sai lệch: trong hôn nhân, người chồng có thể không cần tôn trọng vợ.

Những năm gần đây, một số nội dung nhân danh “giá trị truyền thống” xuất hiện trở lại, cổ vũ những quan niệm lệch lạc như: đàn ông là trên hết, phụ nữ phải phục tùng. Thậm chí trên mạng còn có những “lớp học” dạy phụ nữ cách “phục vụ chồng”, với những hình thức như phạt quỳ, học thuộc “gia quy”.

Có những câu nói gây tranh cãi như: “Dù chồng đối xử thế nào, vẫn phải yêu như ban đầu". Những hình ảnh như vậy, nếu lọt vào mắt trẻ nhỏ, sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài. Trong gia đình, cha và mẹ là hai vai trò khác nhau nhưng đều cần được tôn trọng. Nếu một bên bị xem nhẹ, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, và đứa trẻ cũng sẽ hình thành nhận thức lệch lạc.

Người cha là tấm gương cho con

Nhà tâm lý học Erich Fromm từng nói: "Tình yêu không có sự tôn trọng chỉ là sự kiểm soát". Trong gia đình, người cha chính là tấm gương cho con cái. Việc tôn trọng vợ không chỉ là trách nhiệm trong hôn nhân, mà còn là một cách giáo dục con.

Khi có mâu thuẫn, người cha thiếu kiểm soát sẽ chỉ trích vợ ngay trước mặt con, khiến người mẹ mất thể diện. Ngược lại, người cha trưởng thành sẽ chọn cách trao đổi riêng, giữ sự tôn trọng.

Nhiều ý kiến trên mạng cũng cho rằng: Không cần những hành động hình thức như quỳ lạy, chỉ cần một cái ôm, một bữa cơm ấm áp là đủ. Trong một mối quan hệ bình đẳng, không ai cần phải hạ thấp mình để thể hiện tình cảm.

Một mái nhà ấm áp không đến từ những nghi thức phô trương mà đến từ sự tôn trọng và yêu thương thật sự giữa hai người.