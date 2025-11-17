Bức ảnh "Người rơi trên Mặt trời" đang gây sốt khắp cõi mạng được chụp như thế nào?

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy vừa chia sẻ bức ảnh hiếm có: khoảnh khắc một vận động viên nhảy dù rơi tự do trực diện trước Mặt Trời. Để thực hiện cú chụp tưởng chừng bất khả thi này, McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thử đi thử lại nhiều lần và chỉ thành công ở lần nhảy thứ sáu.

Gabriel C. Brown, một YouTuber đồng thời là bạn của McCarthy, cho biết trên Instagram rằng hai người phải tính toán hàng loạt yếu tố gồm vị trí, thời điểm, loại máy bay, khoảng cách và cả góc Mặt Trời tối ưu dựa theo quỹ lượn mà không dùng động cơ của máy bay. Bên cạnh đó, họ phải phối hợp qua bộ đàm để căn đúng khoảnh khắc Brown nhảy ra khỏi máy bay, sao cho đường rơi của anh đi trúng vị trí Mặt Trời trong khung hình.

McCarthy bố trí một hệ thống kính thiên văn tại sa mạc Arizona và theo dõi trực tiếp hình ảnh gửi về, trong khi Brown được đưa lên không bằng máy bay cánh cố định. Khi xác định đúng vị trí, McCarthy dùng bộ đàm yêu cầu Brown nhảy. Video ghi lại khoảnh khắc ấy cho thấy sự phối hợp chính xác tuyệt đối và mức độ kịch tính của toàn bộ quá trình.

Toàn bộ bức ảnh "Cú rơi của Icarus"

Điểm khiến bức ảnh trở nên đặc biệt nằm ở việc Brown được ghi lại dưới dạng bóng đen khi đi qua phía trước sắc quyển Mặt Trời. Để hiển thị rõ những chi tiết rực lửa này, McCarthy sử dụng kính lọc hydrogen-alpha, cho phép quan sát cấu trúc bề mặt mà ánh sáng trắng thông thường không thể hiện được. Sau khi chụp khoảnh khắc Brown rơi tự do, McCarthy tiếp tục dùng kính thiên văn khác để chụp Mặt Trời ở độ phân giải cao hơn rồi ghép thành một bức ảnh toàn cảnh, khớp lại với chi tiết trong tấm hình gốc.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy và vận động viên Gabriel C. Brown

Trong video được McCarthy chia sẻ, nhiếp ảnh gia này không giấu được sự phấn khích khi xác nhận ảnh đã thành công: “Chúng ta làm được rồi anh bạn!” . Anh gọi tác phẩm là “Cú rơi của Icarus”, lấy cảm hứng từ câu chuyện Icarus trong thần thoại Hy Lạp, người bay quá gần với Mặt Trời và rơi xuống biển khi đôi cánh làm bằng sáp tan chảy. McCarthy cũng phát hành phiên bản in giới hạn của bức ảnh trên trang web cá nhân.

Trước đó, McCarthy từng nhiều lần chụp được các vật thể đi ngang qua Mặt Trời, bao gồm cảnh một tên lửa bay qua đĩa Mặt Trời hồi tháng 9.