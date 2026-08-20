Bức ảnh người mẹ mặc áo hở lưng, quần ngắn đi đón con khiến hội phụ huynh Việt “dậy sóng”: 2 luồng ý kiến trái chiều bùng nổ

Người đăng cho biết khi gặp phụ huynh này tại khu vực lớp học, chị đã nhẹ nhàng góp ý.

Mới đây, bức ảnh ghi lại cảnh một người mẹ tại Hà Nội mặc áo hai dây hở lưng, quần ngắn và chạy xe máy vào tận cửa lớp đón con đang trở thành tâm điểm bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Người đăng bài cho biết đã chủ động góp ý nhẹ nhàng khi gặp phụ huynh này tại khu vực lớp học, nhưng chỉ nhận lại sự phản ứng gay gắt cùng lập luận: phong cách ăn mặc cá nhân không làm ảnh hưởng đến ai. Thái độ này lập tức thổi bùng một cuộc tranh luận với nhiều góc nhìn trái chiều.

Ảnh đã được AI vẽ lại nhằm bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân

Ranh giới giữa tự do cá nhân và phép lịch sự nơi học đường

Nhiều ý kiến khẳng định, khi bước vào môi trường giáo dục, người lớn cần chủ động chọn trang phục kín đáo, trang nhã. Trường học không phải bãi biển hay không gian giải trí cá nhân; cách ăn mặc của phụ huynh trước mặt học sinh phản ánh trực tiếp sự tôn trọng dành cho nhà trường và những người xung quanh. Không ít phụ huynh bức xúc chia sẻ việc từng bắt gặp người lớn diện váy lưới, áo lót thể thao (bra) hay đồ quá ngắn khi đi họp phụ huynh và đón con.

Để tránh những xung đột trực tiếp giữa các phụ huynh, nhiều người đề xuất nhà trường nên thiết lập quy định cụ thể về trang phục qua biển báo tại cổng trường, thông báo trong nhóm lớp hoặc giao quyền nhắc nhở tế nhị cho lực lượng bảo vệ.

Ở chiều ngược lại, nhiều quan điểm chỉ trích hành vi chụp lén và công kích cá nhân trên mạng xã hội. Việc biến một người thành đối tượng bị phán xét ngoại hình, nhân phẩm không chỉ vi phạm quyền riêng tư mà còn vô tình nêu gương xấu về lối hành xử thiếu văn minh cho chính con trẻ đang quan sát mỗi ngày.

Cách cha mẹ xuất hiện là bài học đầu đời của con

Cổng trường không đơn thuần là điểm đón đưa, mà còn là tấm gương xã hội đầu tiên phản chiếu hình ảnh cha mẹ trong mắt con trẻ.

Dù không có quy chuẩn đồng phục cứng nhắc cho phụ huynh, sự tự do cá nhân vẫn cần đặt trong sự hài hòa với không gian chung. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng trẻ nhỏ rất nhạy cảm với hình ảnh của cha mẹ: sự chỉn chu, lịch thiệp giúp con tự hào, trong khi trang phục quá lôi thôi hay phản cảm dễ khiến trẻ cảm thấy bối rối, tự ti trước bạn bè.

Đi đón con không đòi hỏi đồ hiệu hay trang điểm cầu kỳ. Một chiếc áo phông, quần dài, khoác thêm áo ngoài hoặc đôi giày gọn gàng là đủ để tạo nên sự tin cậy, ấm áp. Bởi trong mắt con trẻ, hình ảnh đẹp nhất luôn là người cha, người mẹ lịch sự, tự nhiên và tươi tắn đứng chờ con sau cánh cổng trường.