Bức ảnh nam tài tử hạng A đèo 1 cô gái trên xe đạp: Bí ẩn chưa lời giải suốt 30 năm

Bí ẩn sau bức ảnh 30 năm chưa có lời đáp

Theo Sohu, Châu Tinh Trì là một ngôi sao kỳ quái và bí ẩn trong giới giải trí Hoa ngữ. Trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên hợp tác với nhiều mỹ nhân đẹp nức tiếng, anh cũng bị tiếng là đào hoa đa tình. Chính vì vậy, đời tư của Châu Tinh Trì rất được công chúng quan tâm.

Mạc Văn Úy đóng vai Bạch Tinh Tinh (cũng chính là Bạch Cốt Tinh).

Chu Ân có vai diễn để đời Tử Hà Tiên Tử xinh đẹp như tiên nữ.

Năm 1995, trong bộ phim Đại Thoại Tây Du, Châu Tinh Trì diễn chung với ba người đẹp là Chu Ân, Mạc Văn Úy và Lam Khiết Anh. Trong đó, Chu Ân đóng vai Tử Hà Tiên Tử, là nữ chính cũng là người mà Chí Tôn Bảo (Tôn Ngộ Không) luôn có vướng mắc tình cảm. Mạc Văn Úy đóng vai Bạch Tinh Tinh (cũng chính là Bạch Cốt Tinh), còn Lam Khiết Anh thủ vai Xuân Tam Thập Nương (Nhện Tinh).

Chu Ân, sinh năm 1971 là một trong những ngọc nữ TVB hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông. Cô sở hữu dung mạo "sắc nước hương trời" và là "tình lang nữ" trong loạt phim của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Chu Ân và Châu Tinh Trì chia tay sau 3 năm bên nhau, cũng vì đóng Đại Thoại Tây Du.

Chu Ân cùng với Châu Tinh Trì từng là một cặp đôi đình đám của showbiz Hồng Kông (Trung Quốc) một thời. Cả hai hẹn hò sau khi đóng chung trong phim Trường Học Uy Long (1992). Tuy nhiên, sau Đại Thoại Tây Du, cuộc tình này đã tan vỡ vì có người thứ ba xen vào. Theo báo chí, người này là một "bóng hồng" màn ảnh khác của Châu Tinh Trì - Mạc Văn Uý.

Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ trên phim trường, Chu Ân phát hiện Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy mắt đi mày lại, có nhiều cử chỉ thân mật. Chỉ 3 năm sau, đôi bên đường ai nấy đi. Mạc Văn Úy suốt nhiều năm qua vẫn mang tiếng "tiểu tam" vì chen chân vào tình cảm của Chu Ân và Châu Tinh Trì. Ngôi sao sinh năm 1970 đã lên tiếng thanh minh: "Tôi là người đến sau, nhưng không phải là kẻ thứ ba. Tôi không biết làm thế nào để gột rửa tiếng oan, chỉ đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong".

Với Châu Tinh Trì, cô vẫn dành sự tôn trọng và giữ quan hệ thân tình. Năm 2016, cô nhận lời hát nhạc phim Mỹ nhân ngư do "vua hài" sản xuất. Mạc Văn Úy từng chia sẻ về bạn trai cũ: "Không có anh ấy không có tôi của ngày hôm nay. Châu Tinh Trì là quý nhân, là người thầy, là người bạn của tôi".

Bức ảnh Châu Tinh Trì chở một cô gái là điều bí ẩn suốt 30 năm.

Không những vậy, nam diễn viên còn rất quan tâm tới bạn diễn Lam Khiết Anh. Chính vì vậy, hình ảnh cô gái bí ẩn bị Châu Tinh Trì chở trên xe đạp suốt 30 năm vẫn là một trong những câu hỏi chưa có lời đáp, với nhiều đồn đoán xoay quanh các nữ diễn viên như Lam Khiết Anh, Chu Ân, hay Mạc Văn Úy.

"Vua hài Hồng Kông" lộ dấu hiệu tuổi tác

Những năm gần đây, Châu Tinh Trì đã sử dụng mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, nam diễn viên hiếm khi để lộ mặt. Song mới đây, "vua hài Hong Kong" bất ngờ lộ diện trong bức ảnh chụp chung với đồng nghiệp.

Châu Tinh Trì chụp ảnh cùng đàn em. Ảnh: FBNV.

Theo 8 world, Châu Tinh Trì gây chú ý khi chụp chung với hai diễn viên hài Mako và Lão Hanh. Trong loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Châu Tinh Trì mặc áo thun trắng, đội mũ và đeo kính gọng đen.

Hình ảnh đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận và bình luận. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi Châu Tinh Trì hiếm hoi lộ diện ở độ tuổi ngoài lục tuần.

Châu Tinh Trì thời gian gần đây rất hạn chế cập nhật thông tin trên mạng xã hội. Mãi tới khi bộ phim hoạt hình Na Tra 2 ra rạp, tài tử mới bất ngờ đăng bài nói về bộ phim. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh chụp từ sau lưng với mái tóc giả dài ngang vai, hóa thân thành Na Tra, kèm dòng trạng thái dí dỏm: "Tôi rất muốn xem Na Tra 2!".

Châu Tinh Trì sở hữu khối tài sản lớn nhưng có lối sống giản dị, kín tiếng. (Ảnh: HK01).

Châu Tinh Trì từng có sự nghiệp khó khăn trước khi thành danh. Ông làm người dẫn chương trình thiếu nhi, diễn vai phụ suốt nhiều năm với đồng lương ít ỏi. Đến năm 1990, Châu Tinh Trì trở thành ngôi sao ảnh đàn châu Á với tác phẩm Thần bài.

Sau đó, loạt phim ăn khách Đội bóng Thiếu Lâm, Vua hài kịch, Quan xẩm lốc cốc, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Đại thoại Tây du, Mỹ nhân ngư... cùng với phong cách hài độc đáo, giúp nam nghệ sĩ được xưng tụng là "vua hài Hong Kong", nổi tiếng khắp thế giới.