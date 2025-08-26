Bức ảnh năm 1941 gây "sốt": Chi tiết lạ làm dấy lên giả thuyết du hành thời gian, chuyên gia nói gì?

Bức ảnh kỳ lạ khiến cư dân mạng sôi sục

Theo The Sun, một bức ảnh đen trắng chụp trước rạp chiếu phim ở khu South Side (Chicago, Mỹ) năm 1941 đang khiến cộng đồng mạng sôi sục. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia Edward Rosskam ghi lại, ban đầu chỉ đơn giản tái hiện cảnh hàng dài thiếu niên và trẻ em ăn vận gọn gàng, đứng ngay ngắn chờ vào rạp.

Thế nhưng, chi tiết ở góc ảnh đã làm bùng nổ một cuộc tranh luận: một cậu bé dường như đang cầm trong tay vật gì đó trông rất giống… một chiếc iPad hiện đại.

Chi tiết cậu bé đang cầm trong tay vật gì đó trông rất giống… một chiếc iPad hiện đại. (Ảnh: The Sun)

Nghi ngờ "du hành thời gian"

Bức ảnh xuất hiện trên diễn đàn Reddit với dòng chú thích: "Cậu bé cầm iPad, nhìn ở bên phải khung hình". Ngay lập tức, giả thuyết "du hành thời gian" được lan truyền mạnh mẽ.

Một số người khẳng định đây là "bằng chứng" cho khả năng xuyên không. Tuy nhiên, nhiều ý kiến thực tế hơn cho rằng vật thể trong tay cậu bé chỉ là một quyển sổ hay cuốn sách. Một thành viên giải thích: "Ở rạp phim thời kỳ đầu, nhân viên thậm chí kiểm tra khán giả có mang theo bút hay giấy không, nhằm tránh việc chép lại kịch bản."

Tranh luận càng trở nên sôi nổi khi có người hài hước bình luận: "Nếu tôi có iPad và có thể du hành thời gian, tại sao lại chọn đến Chicago năm 1941 để xếp hàng xem phim?"

Một số người khẳng định việc cậu bé cầm thứ giống "Ipad" là bằng chứng cho khả năng xuyên không. (Ảnh: The Sun)

Hồi tưởng về thập niên 1940

Dù chi tiết "iPad" còn gây tranh cãi, nhiều người lại bị cuốn hút bởi bối cảnh đời thường trong bức ảnh. Trên mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ cách ăn mặc của giới trẻ thời ấy với quần áo chỉnh tề, giày đánh bóng, mũ đội ngay ngắn.

Một cư dân mạng viết: "Nhìn ai cũng tươm tất. Ngày xưa đi xem phim chủ nhật đúng là một dịp đặc biệt để diện đồ đẹp." Người khác thì pha chút dí dỏm: "Một phần tôi mong chúng ta vẫn giữ thói quen mặc đẹp như vậy, nhưng phần khác thì còn phải cân nhắc xem hôm nay có… tắm không nữa."

Góc nhìn chuyên gia

Các nhà sử học và giới nhiếp ảnh cho rằng, phần lớn các chi tiết bất thường trong ảnh lịch sử thường bắt nguồn từ góc chụp, ánh sáng hoặc sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trường hợp bức ảnh năm 1941 này, khả năng cao "chiếc iPad" chỉ đơn giản là một quyển vở cứng gáy sáng bóng.

Giả thuyết "du hành thời gian" vẫn luôn gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: The Sun)

Dù vậy, sức hút của tấm hình nằm ở chỗ nó gợi lại không khí, thời trang và văn hóa của một thời đã xa. Chính những chi tiết nhỏ, dễ gây hiểu lầm trong mắt thế hệ ngày nay, lại khiến bức ảnh trở thành tâm điểm bàn tán, mở ra hàng loạt giả thuyết ly kỳ và cả những câu chuyện dí dỏm.

Bức ảnh 1941 bên ngoài rạp phim Chicago không chỉ gây tranh cãi vì "vật thể giống iPad" mà còn khơi gợi ký ức về nếp sống, văn hóa và cách ăn mặc của thanh thiếu niên Mỹ thập niên 1940. Thay vì khẳng định bằng chứng du hành thời gian, nhiều người coi đây là minh chứng thú vị cho cách mà lịch sử và hiện tại có thể giao thoa, tạo nên những câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trong thời đại mạng xã hội.

Theo The Sun, Reddit