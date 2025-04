Trong thế giới showbiz, đôi khi số phận của những người bạn học cùng lớp lại hoàn toàn trái ngược, đầy bất ngờ. Câu chuyện của Chương Tử Di và Tần Hạo là một ví dụ điển hình. Hai người từng học chung một lớp tại Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Quốc), nhưng con đường sự nghiệp của họ lại hoàn toàn khác biệt. Chương Tử Di hiện nay đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của điện ảnh Trung Quốc, được thế giới biết đến rộng rãi. Trong khi đó, Tần Hạo lại chỉ được nhớ đến chủ yếu với vai trò… chồng trẻ của ca sĩ Y Năng Tịnh.

Chương Tử Di và Tần Hạo là bạn học cùng lớp

Chương Tử Di: "Tứ đại hoa đán" đình đám của màn ảnh Hoa ngữ

Chương Tử Di, sinh ra tại Bắc Kinh, là một trong những nữ diễn viên gạo cội và thành công nhất nhì của Trung Quốc. Cô không chỉ nổi bật trong làng điện ảnh Trung Quốc mà còn khiến cả thế giới phải chú ý qua những bộ phim nổi tiếng như Ngọa Hổ Tàng Long; Anh Hùng; Mỹ Nhân và Thập Diện Mai Phục .

Được đào tạo bài bản tại Học viện Hý kịch Trung ương, nơi cô học chung lớp với Tần Hạo, Chương Tử Di đã sớm thể hiện tài năng và đam mê diễn xuất. Cô là một trong những diễn viên hiếm hoi có thể khẳng định được tên tuổi của mình không chỉ tại thị trường Trung Quốc mà còn ở Hollywood và các nền điện ảnh quốc tế.

Chương Tử Di chính là "chị đại" của làng giải trí Cbiz

Với khả năng diễn xuất thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng, Chương Tử Di đã gặt hái được rất nhiều thành công. Chỉ cần nhắc đến tên cô, người ta đã nhớ ngay đến những bộ phim mang đậm chất nghệ thuật và chiến đấu, như Ngọa Hổ Tàng Long – bộ phim đã giúp cô nhận được danh tiếng quốc tế và một đề cử giải Oscar cho vai diễn của mình. Đó là những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Chương Tử Di.

Không chỉ nổi bật với những vai diễn có tính chất hùng tráng, Chương Tử Di còn cho thấy khả năng biến hóa trong các vai diễn tình cảm, nhân văn, thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất. Đặc biệt, trong những năm gần đây, cô vẫn duy trì được vị trí của mình trong làng điện ảnh Trung Quốc và quốc tế, tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh lớn và nhận được sự yêu mến của khán giả trên toàn thế giới.

Tần Hạo: Số phận xoay vần v à sự chấp nhận

Ngược lại, dù cũng là một diễn viên được đào tạo tại Học viện Hý kịch Trung ương và có một số vai diễn khá ấn tượng trong các bộ phim Trung Quốc, nhưng Tần Hạo chưa đạt được mức độ nổi tiếng như Chương Tử Di. Thay vào đó, anh lại được biết đến nhiều hơn với vai trò là người chồng của nữ ca sĩ nổi tiếng Y Năng Tịnh.

Nói thế không có nghĩa là Tần Hạo không nổi tiếng, bởi ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp với phim đầu tay vào năm 2004 mang tên Giấc Mơ Thượng Hải, Tần Hạo đã làm được điều không tưởng là đặt chân đến LHP Cannes. Bộ phim nhận giải Giám khảo và lọt danh sách đề cử Cành cọ vàng đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của Tần Hạo về sau này.

Cho đến nay, Tần Hạo là nam diễn viên Hoa ngữ có nhiều phim tham dự LHP Cannes hơn bất cứ ai. Bên cạnh Giấc Mơ Thượng Hải thì Tần Hạo còn có các phim khác tham gia tranh giải Cannes như Nhật Chiếu Trùng Khánh, Spring Fever (đạt giải Kịch bản xuất sắc) và Phù Thành Mê Sự. Ngoài ra bên cạnh Cannes, Tần Hạo còn nhiều lần tham dự các LHP danh giá khác như Berlin, Venice... chứng tỏ tài năng diễn xuất của mình.

Dù sự nghiệp không thành công rực rỡ như Chương Tử Di, nhưng anh vẫn có lượng fan riêng cho mình

Mặc dù sự nghiệp diễn xuất của Tần Hạo không bùng nổ như người bạn học của mình, nhưng anh lại là một người đàn ông bình lặng và ít nói về những chuyện đời tư. Chuyện tình yêu của anh và Y Năng Tịnh khiến nhiều người tò mò và chú ý, nhưng cũng khiến Tần Hạo đối diện với không ít áp lực từ công chúng. Dù không thể sánh bằng Chương Tử Di về mặt sự nghiệp, nhưng anh vẫn được yêu mến vì sự chân thành và tính cách khiêm nhường.

Khi bị phóng viên so sánh với Chương Tử Di về sự nghiệp, Tần Hạo chỉ cười và cho biết anh không hề cảm thấy đố kỵ. Anh cho rằng mỗi người có một con đường riêng và không nên so sánh sự nghiệp của mình với người khác. Có lẽ chính thái độ sống tích cực và thấu hiểu này đã giúp Tần Hạo duy trì được sự bình an trong cuộc sống, dù đôi lúc cuộc sống cá nhân của anh cũng không được trọn vẹn như những gì anh mong muốn.

Cùng học chung lớp, nhưng số phận khác biệt?

Chương Tử Di và Tần Hạo, hai người bạn học cùng lớp, lại có hai con đường sự nghiệp hoàn toàn khác biệt. Một người trở thành ngôi sao quốc tế, được hàng triệu người ngưỡng mộ, còn một người lại chỉ được nhớ đến chủ yếu vì mối quan hệ với vợ.

Dù số phận của hai người khác nhau, nhưng họ vẫn có điểm chung: sự nỗ lực không ngừng và lòng đam mê nghề nghiệp. Chương Tử Di đã chứng minh rằng, với tài năng và sự chăm chỉ, bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì. Trong khi đó, Tần Hạo lại cho thấy rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch và đôi khi, việc giữ gìn hạnh phúc cá nhân và sự bình an trong cuộc sống là điều quan trọng nhất.

Chuyện của Chương Tử Di và Tần Hạo không chỉ là câu chuyện về sự nghiệp mà còn là một bài học về sự chấp nhận và tìm kiếm hạnh phúc riêng. Dù bạn là ai, việc sống đúng với bản thân và không so sánh với người khác chính là chìa khóa để có được cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

