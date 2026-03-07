Bức ảnh làm lộ thời điểm Hòa Minzy và bạn trai quân nhân chính thức hẹn hò?

Có sự nghiệp thành công nhưng Hòa Minzy được nhận xét khá trắc trở trong chuyện tình cảm. Cô từng trải qua một số mối tình nhưng đều tan vỡ. Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến khán giả đứng ngồi không yên khi công khai hình ảnh nắm tay người đàn ông quân nhân tên Văn Cương.

Ngay sau đó, thông tin về bạn trai của Hòa Minzy ngay lập tức nhận được sự quan tâm. Vào tháng 12/2023, anh từng đăng tải hình ảnh nắm tay tình tứ bên một người giấu mặt và viết dòng chú thích: "Cảm ơn em. 15/12/2023". Cư dân mạng liền cho rằng ngày 15/12/2023 chính là ngày cả hai chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm.

Trong bài đăng công khai diện mạo tình yêu mới, cô đã tiết lộ gia thế của nửa kia. Cô chia sẻ : "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ". Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy được cho là quen biết chàng trai này khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Trong quá trình làm việc và tiếp xúc, cả hai dần trở nên thân thiết, sau đó có thời gian tìm hiểu và hẹn hò.

Hòa Minzy công khai bạn trai tên Văn Cương, là quân nhân trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Văn Cương từng đăng tải hình ảnh nắm tay một người giấu mặt vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cho biết bố mẹ của nửa kia làm nông dân. Ảnh: FBNV

Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và chàng trai này quen nhau khi cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Ảnh: FBNV

Sau khi Hoà Minzy thông báo tin vui, chị gái của nữ ca sĩ cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Rồi xong nhé, quá đẹp! Nghĩ cũng thương nó, tuy giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em. Nó chả được may mắn như chị, một phát chốt luôn. Tuy vai chồng chị hơi xuôi nhưng được cái bụng to nên vẫn vững chãi tựa vào được".

Trong bài đăng công khai nửa kia, Hòa Minzy còn khẳng định đây là mối quan hệ được gia đình ủng hộ và chúc phúc. Cô cho hay: "Trước hai bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi – câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc í.

Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn, xem đi nè. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hòa dần dần sẽ nói cho fans hết thui. Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền không phải nôn ha ha. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".

Sau khi Hòa Minzy công khai diện mạo bạn trai, gia đình của cô cũng lên tiếng xác nhận. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi đăng quang quán quân chương trình Học viện Ngôi Sao. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling...

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, đời tư của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Hòa Minzy từng có thời gian gắn bó với doanh nhân Nguyễn Minh Hải và cả hai có chung một con trai. Tuy nhiên, đến năm 2022, cặp đôi đã thông báo chia tay sau nhiều năm đồng hành.

Gần đây, Hoà Minzy nhiều lần bày tỏ mong muốn được làm cô dâu. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng nói rõ quan điểm không thể gọi là tái hôn nếu tìm được hạnh phúc mới: "Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ".