Bức ảnh khiến nhiều người sởn gai ốc tại 1 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ khu Gangnam Hàn Quốc

Một hình ảnh gây sốc từng xuất hiện từ năm 2014 tại một phòng khám thẩm mỹ ở Gangnam - nơi xương hàm bệnh nhân được trưng bày trong ống kính - mới đây bất ngờ bị cư dân mạng chia sẻ trở lại, khiến dư luận không khỏi rùng mình.

Theo thông tin từ chính quyền quận Gangnam, phòng khám thẩm mỹ O tại khu Nonhyeon đã thu thập phần xương hàm bị cắt bỏ trong các ca phẫu thuật gọt mặt, phẫu thuật hàm vuông của bệnh nhân rồi cho vào một ống kính cao khoảng 60 cm để trưng bày công khai tại khu vực sảnh chờ.

Nguồn: theqoo

Vụ việc bị phát giác sau khi quận Gangnam tiếp nhận đơn tố cáo từ người dân. Ngay trong ngày, Phòng Môi trường quận đã tiến hành kiểm tra thực địa và kết luận phòng khám này vi phạm quy định về xử lý chất thải y tế theo Luật Quản lý chất thải. Theo đó, chính quyền địa phương dự kiến sẽ ra quyết định xử phạt hành chính với mức tiền phạt 3 triệu won (khoảng 53 triệu đồng).

Đại diện quận Gangnam cho biết, các bộ phận cơ thể người còn sót lại sau phẫu thuật, bao gồm xương, bắt buộc phải được phân loại là chất thải y tế, xử lý bằng dụng cụ chuyên dụng và tiêu hủy thông qua hình thức như đốt bỏ. Việc lưu giữ hay trưng bày công khai là không được phép.

Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng cũng cho biết bệnh viện khẳng định đã nhận được sự đồng ý của bệnh nhân, đồng thời các mẫu xương được tiệt trùng và bảo quản trong môi trường kín nên không gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì lý do này, vụ việc không đủ căn cứ để chuyển sang xử lý hình sự hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, trên trang web chính thức, phòng khám O từng đăng tải hình ảnh cột kính chứa đầy xương hàm kèm theo dòng giới thiệu rằng bệnh nhân có thể trực tiếp xem lại, kiểm tra phần xương đã bị cắt bỏ sau phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi vụ việc bị công khai, hình ảnh và nội dung liên quan đã được gỡ bỏ khỏi website.

Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc, làm dấy lên nhiều tranh cãi về ranh giới đạo đức, quyền riêng tư của bệnh nhân cũng như cách các cơ sở thẩm mỹ quảng bá dịch vụ của mình.

Nguồn: nocutnews