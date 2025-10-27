Bức ảnh “gửi tiết kiệm hàng ngày” được khen nức nở

Tiết kiệm trước - chi tiêu sau là điều nên làm, ai cũng biết. Nhưng thông thường, cách làm của đa số mọi người sẽ là: Ngày nào nhận lương thì ngày đó trích ra 1 khoản để gửi tiết kiệm cho nguyên cả tháng, chứ ít ai lại gửi tiết kiệm hàng ngày.

Người mẹ trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp ngoại lệ như vậy. Cô cài đặt chế độ tiết kiệm tự động, hàng ngày gửi 10 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm để dành cho riêng con sau này. Tính ra 1 tháng, tổng số tiền gửi là 300.000 đồng nhưng chọn gửi hàng ngày là ngày nào cũng thấy tin nhắn báo, coi như có thêm động lực tích tiểu thành đại.

Bức ảnh ngày nào cũng gửi tiết kiệm do người mẹ đăng tải

“Chia sẻ với mọi người hành trình tích lũy hàng ngày của mình để dành cho con. Mỗi ngày một ít đến lúc con lớn, được bao nhiêu thì được. Nhiều lúc cũng muốn mua cái này cái kia, tiêu cho vui nhưng xong lại thôi, tự nhủ cứ tích tiểu thành đại. Không đơn giản chỉ là vì tiền mà còn vì niềm tin sau này con sẽ có khởi đầu tốt hơn mình” - Người mẹ viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, có người ngạc nhiên, có người dành lời khen và cũng có người bày tỏ “sẽ học theo” cách làm của người mẹ này.

“Đúng là giờ ai cũng dùng app ngân hàng, cứ cài tiết kiệm tự động thế này cho khỏe, bớt tiêu linh tinh. Nhưng mình nghĩ tiết kiệm được 1 khoản hòm hòm thì mom nên mua vàng cho con, nửa chỉ hoặc 1 chỉ cũng được” - Một người bày tỏ.

“Đỉnh ghê tính ra như này lại có động lực bớt tiêu linh tinh. Để tháng này mình thử 10 nghìn/ngày như mom, tháng sau tăng lên 20 nghìn/ngày coi sao. Cứ mỗi tháng tăng 10 nghìn/ngày thì cả năm cũng khá lắm không đùa” - Một người suy tính.

“Nhà mình thu nhập không cao lại đang nợ tiền xây nhà, nên tích lũy bằng cách nuôi heo. Mỗi ngày đút heo 1 số tiền tương ứng, kiểu hôm nay ngày 25 thì đút heo 25 ngàn, cứ thế cũng được mấy tháng rồi, coi như khoản dự phòng” - Một người chia sẻ.

“Mình cũng cài tiết kiệm tự động nhưng mà vào ngày mình nhận lương thôi, khoảng 2-3 tháng đầu còn thấy thiếu thiếu không quen, nhưng đến giờ thì nhiều khi còn chẳng nhớ mình có tiết kiệm khoản đó, cứ đều đặn 4 triệu/tháng không quan trọng thu nhập bao nhiêu, vì có bao nhiêu cũng hết nên gửi tiết kiệm trước cho an toàn” - Một người bộc bạch.

Tiết kiệm hay đầu tư, quan trọng nhất vẫn là sự bền bỉ!

Tiết kiệm và đầu tư, nghe thì tưởng hai con đường khác nhau, nhưng thực chất lại chung một điểm cốt lõi: Đều cần sự bền bỉ và kỷ luật.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm mà không đều đặn thì khó tích lũy được 1 khoản đủ lớn để làm vốn. Đầu tư mà nóng vội, chạy theo “cơn sốt” thì dễ rơi vào cảnh lỗ nhiều hơn lãi, hoặc thậm chí là mất trắng. Sự bền bỉ chính là yếu tố quyết định để số tiền nhỏ dần hóa thành con số đủ lớn, còn kỷ luật là chiếc phanh giữ chúng ta không vung tay quá trán, không lao theo những quyết định rủi ro chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Thực tế, những gia đình duy trì thói quen trích một phần thu nhập cố định để tiết kiệm trong hàng chục năm mới có được sự vững vàng về tài chính. Nhưng nếu chỉ tiết kiệm mà không tìm cách đầu tư, thì tỷ suất sinh lời cũng không tối ưu được. Thế nên gọi “đầu tư” là bước tiếp theo của “tiết kiệm”, có lẽ cũng không sai.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng đầu tư cũng giống như trồng một cái cây, không thể hôm nay gieo hạt, ngày mai đã đòi hái quả. Người nào đủ kiên nhẫn, đủ kỷ luật để chăm cây sống qua những mùa khắc nghiệt, mới có ngày gặt hái quả ngọt. Ngược lại, những ai chỉ mong làm giàu nhanh, thiếu bền bỉ, thì dễ bỏ cuộc giữa chừng hoặc chịu thua lỗ nặng nề.

Nói cách khác, thành quả tài chính không đến từ một vài quyết định sáng suốt trong chốc lát, mà là từ hàng trăm, hàng nghìn lựa chọn nhỏ, được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, với sự tỉnh táo và kỷ luật. Và dù tiết kiệm hay đầu tư, sự bền bỉ ấy mới là “chìa khóa” để tài sản thực sự sinh sôi, mang lại sự an tâm lâu dài cho mỗi gia đình.