Bức ảnh gây tranh cãi chụp tại một cửa hàng mỹ phẩm

Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải bài viết trên nền tảng mạng xã hội với lời cảnh báo: “Đừng thử sơn móng tay ở trung tâm thương mại nữa!”. Theo những hình ảnh được chia sẻ, một người đã thản nhiên lấy lọ sơn móng tay hàng thử (tester) tại cửa hàng MUJI để sơn thử lên chân của mình. Hành vi của người này lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng, nhiều người cho biết họ cũng từng gặp phải những tình huống “mất vệ sinh” tương tự.

Phía cửa hàng xảy ra sự việc phản hồi rằng sản phẩm bị sử dụng trong vụ việc đã được thay mới, đồng thời đơn vị sẽ tăng cường thêm nhân sự tại các khu vực bày bán mỹ phẩm.

Theo thông tin từ cơ quan truyền thông Trung Quốc Dongfang Chuanmei, sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại một cửa hàng MUJI vô ấn lương phẩm thuộc quận Tiền Đường, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Bức ảnh khiến nhiều người lên tiếng phản đối

Người đăng bài cho biết, cô và người bạn cùng phòng tình cờ lướt mạng thấy một màu sơn móng tay của MUJI rất đẹp nên sau khi ăn tối xong, cả hai đã rủ nhau đến cửa hàng MUJI để xem sản phẩm thực tế. Tuy nhiên, vừa bước chân vào khu vực mỹ phẩm, họ đã chứng kiến cảnh một người đang cầm lọ sơn móng tay hàng thử và trực tiếp quẹt lên chân. Hình ảnh ghi lại cho thấy người này đi xăng-đan, ngón chân cái của bàn chân phải đã được sơn xong và đang tiếp tục sơn đến bàn chân trái.

Nhân viên của cửa hàng MUJI này cho biết phía quản lý đã nắm được tình hình và tiến hành thay thế sản phẩm thử nghiệm khác: “Hôm đó lãnh đạo của chúng tôi đã chú ý tới sự việc và chúng tôi đã thay lọ sơn khác, khu vực mỹ phẩm hiện cũng được tăng cường thêm nhân sự để ngăn chặn triệt để tình trạng này tái diễn”. Người này nói thêm: “Điều này liên quan đến ý thức và văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân, thời gian tới chúng tôi sẽ bố trí người chuyên trách canh chừng tại khu vực đó để đảm bảo tình huống tương tự không xảy ra nữa”.

Sau khi sự việc được phơi bày, rất đông cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi trên: “Thật quá quắt”, “Không ngờ lại có loại người như vậy”. Nhiều người cũng chia sẻ về những trải nghiệm tương tự mà họ từng chứng kiến: “Tôi từng thấy một cô gái trực tiếp quẹt son kem hàng thử lên môi”, “Có người còn dùng ấm đun nước của khách sạn để luộc đồ lót”, “Tại quán lẩu, có một người đàn ông thản nhiên liếm một thìa nước sốt hải sản ở quầy gia vị rồi lại đặt chiếc thìa đó về chỗ cũ”.

Trước đây, cư dân mạng cũng từng bóc trần một vụ việc tương tự tại chuỗi cửa hàng bán lẻ KKV ở Trung Quốc, khi có người trực tiếp bôi sơn móng tay thử lên chân. Một số người dùng mạng xã hội đã đưa ra kiến nghị rằng các thương hiệu sơn móng tay nên đặt các móng mẫu (móng giả) phía dưới chai sơn để “ai muốn thử màu gì thì chỉ cần đặt ngón tay xuống phía dưới móng mẫu đó là có thể nhìn thấy màu trực tiếp”.

Sự việc lần này đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc của công chúng về vấn đề vệ sinh của các sản phẩm mỹ phẩm dùng chung tại các trung tâm thương mại. Người đăng bài viết chia sẻ thêm, cô muốn cảnh báo mọi người rằng các mẫu sơn móng tay thử nghiệm tại các cửa hàng luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro về sức khỏe, các bệnh về móng (chẳng hạn như nấm móng) rất dễ lây truyền và cực kỳ khó điều trị dứt điểm. “Tôi chỉ muốn khuyên được ai thì khuyên, bảo vệ chính mình mới là điều quan trọng nhất!”.

Nguồn: HK01